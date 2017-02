LETRA PÚBLICA

HISTORIA DE UN LETRERO

RODOLFO SALAZAR GONZALEZ

Desde el momento en que Carmen Aristegui en su programa de CNN a las diez de la noche hizo público el nombre del tampiqueño Alonso Álvarez como ganador absoluto en la categoría de cortometraje que tituló “Historia de un Letrero” en el legendario e importante festival internacional de cine en Cannes, puse atención en este joven de apenas 24 años y me sentí familiarizado con el escenario de la plaza de armas de nuestra ciudad, que fue el recurso ambiental que utilizó este cineasta para recrear la historia que contiene su cortometraje, percibí la calidad y el valor artístico que contenía en su estupenda habilidad para enrular como si fuera una hermosa cabellera, el movimiento de las palomas que aterrizaban en las losas de la plaza para comer lo que los tampiqueños acostumbran ofrecerles para que se alimenten; de pronto me invadió la ternura al ver a un hombre postrado , invidente y con un anuncio pintado de forma grotesca donde solicitaba se le ayudara por ser ciego.

El cortometraje se me hizo brevísimo por la intensidad de las imágenes y la maravillosa capacidad de mostrar la desgracia y el dolor y la impotencia del actor que en el cortometraje de Alonso Álvarez Barreda interpretó el rol de un indígena, tirado en el suelo, bajo los cálidos rayos del sol, lanzado sus ojos para todos lados sin alcanzar a visualizar absolutamente nada. Me invadieron dos sensaciones cuando terminó el cortometraje y la información sobre la hazaña que un Tampiqueño había triunfado en un festival de tanta importancia, como lo es éste certamen Europeo, cuyo lugar está considerado como la meca del cine de autor, muy diferente a la chatarra que desafortunadamente abarrota las salas cinematográficas producidas por Hollywood.

¿Quién era el actor que en forma estupenda desempeñaba el papel de miserable que aún tengo presente en mi recuerdo? lo ubiqué en una película de Fernando Vallego, ese escritor Colombiano radicado en México, quien acaba de pu7blicar “La puta de Babilonia” y que se hizo célebre cuando se llevó al cine su novela “La Virgen de Los Sicarios” un filme donde brutalmente se narra la vida de los jóvenes de 14 y 16 años que viven en las colonias de Medellín, la ciudad más importante del departamento de Antioquia, Colombia, y que se dedican a matar a los enemigos de los Cárteles de la droga en los 80’s; que al morir Pablo Escobar fue retomado ese maldito negocio según los informes de la CIA por la guerrilla Colombiana. En la película hay un viejo de origen Griego, de aspecto miserable, con una barba descuidada y una ropa de aparentemente tres días de uso, que atiende una fonda donde vende crepas y plátanos verdes fritos y aguardiente, que es la bebida preferida de los jóvenes sicarios, que en ese sitio se reúnen para ser contratados para “corta una cabeza” así llaman ellos a su oficio. El viejo encargado del negocio denota un hartazgo por la vida y por el futuro. Estoy seguro que si tuviera la cantidad suficiente para contratar a un adolescente de los que asisten a su negocio le pagaría para que lo mataran a él.

Mi sorpresa fue tan grande cuando se hizo público que él indigente que aparece en “La Historia de un Letrero” era nada más que un Tampiqueño conocidísimo en el medio, como lo es Don Almicar Carrascosa, un hábil piloto que durante muchos años ofreció sus servicios a quienes deseaban llegar pronto a la capital del estado. Recordé que algunas veces volé con él de piloto. Hay toda una veta inagotable de anécdotas que rodean la vida de Amilcar, quién en este momento importante de su vida, quizás sin buscarlo, porque leí que fue convencido para desempeñar el rol de indigente, coronan su existencia con una excelsitud cinematográfica que lo hará famoso en todo el mundo. Don Fernando Heftye un destacado periodista que brilló en este importante periódico, era un gran amigo del capitán Carrascosa y contaba frecuentemente las bromas que hicieron célebre a este piloto aviador que tanto éxito tuvo cuando desempeño esta actividad.

Cuenta Don Fernando que en una ocasión utilizó los servicios de Almicar para llevar unos personajes a Ciudad de Victoria, conociendo el humor negro del piloto de la nave, Don Fernando no quiso ilustrar a los viajeros que iban en el avión las bromas que durante el vuelo acostumbraba Amilcar hacer a sus viajeros. En esa ocasión se metió en la boca dos pastillas de alka seltzer dejando que la espuma saliera por su boca y fingió Almicar que era víctima de un ataque epiléptico en pleno vuelo. ¿Se imaginará usted el drama y la angustia de los pasajeros a quién deliberadamente y en una agradable complicidad con Amilcar Don Fernando Hefty no les aclaro sino hasta después de que el avión parecía ir a pique que era un espectáculo que formaba parte del vuelo y que estaba ya incluido en el pago que se hacía al capitán de la nave?

El cine me parece que es la parte que mejor atrapa nuestra conciencia. “Historia de un Letrero” del Tampiqueño Alonso Álvarez confirma lo que pienso de esta forma de recrear la vida de los seres humanos. En una película, sea cortometraje, o sea un documental realizado con instrumentos profesionales con los que se elaboran las películas de enorme importancia, el cineasta toca directamente-Alonso Álvarez Barreda lo consigue- los sentimientos humanos hasta llegar a los oscuros remolinos de nuestras almas. El único que puede detener el tiempo es el cine. No existe otra actividad que el hombre pueda recrear por mayor que sea su imaginación y su capacidad creativa que el cine. En momentos deja de serlo para transformarse en una fotografía en movimiento. Así me parece el cine una labor inmensa ejecutada por el talento de artistas cuyo sentimiento es tan enorme que son capaces de resumir en seis minutos, tiempo que dura “Historia de un letrero” todo el universo que representa el hambre, la soledad, los desencuentros, los amores, las entregas sin límite entre dos seres que se prometen amor eterno para toda la vida, pero están conscientes que no cumplirán la promesa. Esta es la maravillosa forma de vivir la vida deteniéndola, en el tiempo, para que este dios que no respeta países ni hombres no pueda tocarlo. Por el milagro maravilloso que queda plasmado para siempre en una película.

Un Tampiqueño de escasos 24 años, que muchas veces nos hemos encontrado en la plaza de armas, nosotros cruzándola rápidamente sin tomar en cuenta la emotividad que contiene; En cambio Alonso Álvarez descubre en cada banca, donde se sientan desempleados, que no saben cómo llegar a su casa para anunciar nuevamente que no encontraron dinero. Es un principio alentador en medio de este mundo que parece no detenerse y principalmente los jóvenes están obsesionados con el dinero y la fama, soñando con alcanzar el “American Dream” que consiste en que “Todos algún día en la vida seremos quince minutos famosos”. Sin pretenderlo, sin buscarlo, tratando solo de ayudar y lográndolo, éste joven Tampiqueño, se convierte en un gigante a quien todos en un momento de nuestra vida tenemos que pensar en el cuándo explica que lo único que busca en su vida es ayudar a alguien a que no pierda la esperanza.

