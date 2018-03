POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

HOSTIGAMIENTO Y PRESIÓN POLÍTICA, SE QUEJA EL PRI

El candidato del PRI a la diputación federal por el sexto distrito, Florentino Aarón Sáenz Cobos, inició sus actividades proselitistas acudiendo a Congregación Quintero, en donde depositó una ofrenda floral al Constituyente, Zeferino Fajardo Luna y desde donde mandó su primer mensaje como candidato: “Hoy, es un día que, para la gente de fe, creyente en Dios nuestro Señor, en el viernes santo conmemoramos la pasión y muerte de Cristo… días de reflexión y días en los que la

Familia se encuentra unida y gusta de visitar lugares turísticos en los diferentes destinos…Y porque estamos iniciando la campaña electoral en la búsqueda de la confianza de los ciudadanos para llegar a la Diputación Federal por el sexto distrito”.

El ex coordinador de giras en el gobierno de Eugenio Hernández, sostuvo que su estructura territorial, los sectores y organizaciones, están listos para participar, -una vez más-, en una contienda electoral diferente a todas, con circunstancias y perspectivas alejadas de lo que comúnmente conocían.

Florentino no se siente preocupado por el lugar en el que “dicen” los ubican las encuestas, tampoco por el derroche de recursos al margen de la ley, el hostigamiento a su gente así como la presión política a la sombra del poder.

Tino aceptó que su partido a nivel nacional va abajo con un 14 por ciento en comparación con otro partido, lo que le valió el grito desde el PRI: “No nos ayudes, compadrito”.

Por su parte Alejandro Guevara Cobos lanzó la invitación a todos los candidatos para que se sometan al antidoping y a la declaración 3 de 3. A través de las redes sociales, el candidato al Senado exhortó a sus adversarios para que presenten su declaración fiscal, patrimonial y de intereses. “Sé que estás cansado de las promesas que nunca se cumplen, que lo que quieres es que se te respete, que se te tome en cuenta y que seamos transparentes”, dijo en un video mensaje subido a su cuenta de Facebook.

Alejandro dijo que la gente está cansada de promesas que nunca se cumplen y que en los tiempos actuales la ciudadanía exige respeto, transparencia y que se les tome en cuenta.

RAMÓN PICAZO, UN TALENTO QUE NO ES APROVECHADO

Talento puro, erudito en temas de operación política y su marco legal.

Hoy en el arranque de las campañas electorales, el licenciado Ramón Picazo, está al margen del proceso lo que es curioso en alguien que siempre es de los primeros en ser adquiridos por los equipos de campaña.

Y la ausencia de gente pensante es notoria en el arranque del proceso porque se han visto inicios tibios y titubeantes.

Algunos candidatos han privilegiado el ahorro de recursos, otros se han dejado engañar por gambusinos e improvisados lo que a final de cuentas repercute en el resultado de los objetivos. A las campañas políticas les va a faltar mucho cerebro, y ya vimos las primeras muestras de ello.

Picazo en un talento que no ha sido aprovechado por los partidos políticos, una pena cuando es sabido que lo suyo es entregar buenos resultados.

VICENTE HACE DE LAS SUYAS

Vicente Javier Verástegui Ostos, tuvo un inicio prometedor.

Desde las ocho de la mañana junto a un gran número de simpatizantes, el candidato a diputado federal del PAN por el sexto distrito, instó al panismo a trabajar en equipo para seguir haciendo de Tamaulipas, Xicoténcatl y el sexto distrito, una tierra de progreso y oportunidades.

Reunidos en el gimnasio “Gustavo Verástegui Ostos”, Chente agradeció el apoyo de su familia y se dijo confiado de que la gente le brinde la oportunidad de trabajar por esta zona de nuestro estado. Más tarde acudió a la inauguración de la casa de campaña en El Mante, en donde fue recibido por casi dos mil panistas con quienes hizo el compromiso de unificar esfuerzos para lograr el avance que ha tenido Tamaulipas. Acompañado de su esposa, Noemí González de Verástegui, el candidato fue recibido por Mateo Vázquez, así como por los líderes cañeros de Mante, Loma Alta y Ocampo.

PD: Fue un evento muy importante con más de dos mil personas, pero la pieza clave del éxito se llama: Eliseo Trejo, quien al igual que Mateo estuvieron muy contentos con la respuesta de la gente.

EL EXPERTO ELÍAS AHUET

Años de experiencia en esas lides lo ubican como un personaje clave para ganar.

A Elías Ahuet lo persigue la fama de experto operador político, maquiavélico, entrón; por ello el Partido Revolucionario Institucional apuesta a sus conocimientos para obtener el triunfo el primero de julio.

Ahuet sabe un buen del tema, por eso su sagacidad va a inyectarle entusiasmo y efectividad a una campaña política que de entrada es complicada, pero son los retos que le gustan a Elías, un personaje que como operador de programas sociales mantuvo por años una maquinaria electoral bien aceitada.

No hay que perderle de vista, Ahuet sabe bien su chamba, y no va a permitir que su partido sucumba ante los embates del panismo y de morena, porque lo suyo no son los reflectores sino los electores.