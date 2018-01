La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

HOY REGISTRA EL PRI A SUS CANDIDATOS A DIPUTADOS Y SENADORES

Supuestamente hoy sábado 20 de enero se llevará en el PRI el registro de los priístas que quieren ser candidatos a senadores por Tamaulipas y diputados federales por los nueve Distritos del estado.

Y decimos que supuestamente porque información oficial de la dirigencia estatal del partido sobre del tema no la hemos visto publicada en ningún medio de información y ayer viernes que logramos contactar el jefe de prensa, Jorge Vela, del que nos dijeron que ya anda en circulación al mejorar del mal que lo llevó al hospital, pero, pero, pero, no se dignó contestar nuestra llamada por no sabemos que razones. Solo le llamábamos para que nos diera el horario del registro de los candidatos.

Tenemos duda de que el registro de los candidatos a diputados federales y senadores del Revolucionario Institucional, vaya a ser hoy sábado, porque el día de ayer que estuvimos en el partido esperando junto con otros periodistas el arribo del presidente del comité directivo estatal del tricolor, Sergio Guajardo Maldonado,

pero no llegó, el estacionamiento del instituto político parecía panteón, ya que ningún alma le daba vida, con excepción de los cuatro o cinco periodistas ahí reunidos. Salvo que el evento se vaya a llevar a cabo en otro lugar.

Aunque nos lo imaginamos pero no sabemos a ciencia cierta de cual manga se va a sacar el PRI a los candidatos del partido que sueñan con ser senadores y diputados federales, ya que en el partido y el Comité Directivo Estatal ha habido un hermetismo total, a diferencia de años y procesos anteriores, cuando desde días atrás se dejaba sentir el calor y la alegría de los priístas que andan detrás de su gallo.

El lunes en un portal de Victoria se publicó una lista de los “posibles” entre los que aparecen como candidatos a senadores Omeheida López Dávila y Gerardo Flores Peña, por los partidos PAN, PRD y MC; Mercedes del Cármen Guillén Vicente y Baltazar Hinojosa Ochoa, por los partidos PRI, PVEM y PNA y por MORENA José Ramón Gómez Leal y Olga Sosa Ruiz. Pero la versión es extraoficial.

Esa misma lista incluye las fórmulas de los que van por las diputaciones federales de los nueve distritos de Tamaulipas, pero, pero, pero, a decir verdad no nos convenció, por lo que nos guardamos los nombres para no alentar falsas expectativas entre los soñadores, porque los desengaños duelen muy gacho.

En el caso del PAN los panistas que quieren queso también ya están más puestos que un zapato, cuyo registro se llevará a cabo el día que marque la convocatoria tanto para senadores como diputados federales, habiendo salido al aire desde días atrás el nombre del titular de la Secretaria General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, como supuesto prospecto para una diputación federal, cuyo relevo se apellida Elizondo y según nuestras antenas vendrá de Mante.

La primera que salió del gobierno de los vientos del cambio fue Lydia Madero que venía ocupando la silla grande de la Secretaría de Salud, luego la Secretaria de Finanzas, María Gabriela García Velázquez, la que se fue de enlace al Distrito Federal, después Gonzalo Alemán Miglolio que venía fungiendo como Secretario de Desarrollo Social y el cuarto Carlos W. Talancón Ostos, él que causó baja en la Secretaría de Desarrollo Social,

En el caso de que resulte cierta la renuncia de El Truco, con él ya sumarían cinco los Secretarios que salen del gabinete del gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “haiga sido por lo que haiga sido”.

Por cierto los que se ven más desesperados son los panistas que quieren ser alcaldes, seguramente por su afán de servir a Tamaulipas, entre los que están Carlos García González, Jesús Nader y el famoso “Chuma”, José María Moreno Ibarra, los tres grandes cuates del señor que manda en Tamaulipas.

Como que con la reforma fiscal del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recién dada a conocer, según la KPMG uno de los sectores más perjudicados en México va a ser la industria maquiladora que tiene activos fijos del extranjero, ya que a partir del Primero de enero pagan ISR del 30 al 35 por ciento en nuestro país y el 21% en Estados Unidos, a lo que creemos que el gobierno de Peña Nieto que ya va de salida no le ha prestado la atención debida.

Sin ser economistas ni master en mercadotecnia, en lo personal creemos que ésta reforma fiscal viene a frenar el flujo de nuevas plantas maquiladoras a nuestro país, ya que el diferencial del nuevo impuesto los obliga a permanecer en Estados Unidos, lo que obviamente le revotará a México en cuanto a la generación de empleos y la derrama económica que generan las maquiladoras.

Que buen golpe diéron las Fuerzas Armadas en el estado de Puebla, ya que en el municipio de San Martín Texmelucan, decomisaron 12 vehículos y 74 contenedores utilizados por las bandas dedicadas al robo de combustible de PEMEX por medio de tomas clandestinas.

Vehículos y contenedores que fuéron asegurados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Federal en Santa RitaTlahuapan. Desde hace tiempo ya se venía diciendo que en Puebla era donde estaba la mata de los llamados huachicoleros, con más de dos mil tomas clandestinas y después Tamaulipas. Que mal andamos, de mal en peor.

El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, dio a conocer que como parte del acuerdo de no permitir ningún acto político en la institución, se negó a MORENA rentar el Polideportivo para celebrar un evento con Andrés Manuel López Obrador, previsto para la próxima semana.

Dijo que la solicitud del partido político fue analizada y se le dio una respuesta con cortesía, en el sentido de que existe un acuerdo previo de no abrir las puertas de la institución de enseñanza superior a ningún político o aspirante a cargo de elección popular.

Por cierto el senador del PT, Luis Humberto Fernández Fuentes, reiteró su postura a favor de la legalización del consumo de la marihuana, un tema en el que dijo que México debe tomar definiciones acordes con lo que ocurre en el mundo. Días atrás el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, fijó su postura en favor de que se legalice el consumo de estupefacientes y surgió incluso que se empiece en Quintana Roo y Baja California, que son destinos turísticos internacionales.

También nos enteramos que el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, presidió la graduación de egresados de las carreras de Ingeniería en Agronomía, Ciencias Ambientales y Telemática, así como de la Especialidad de Telecomunicaciones e Informática, Generación 2017 de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC).

En el evento académico que se llevó a cabo en el Teatro Juárez, el rector Suárez Fernández estuvo acompañado del Director de la FIC, José Hugo Silva Espinosa; del Decano Luis Charles Jiménez y el profesor del plantel universitario, Wilver Enrique Salinas Castillo, cuyo nombre llevó la generación saliente.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx