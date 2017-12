Por la libre

“Hoy son tiempos de guerra, mañana serán tiempos de gloria”.

Por Edelmira Cerecedo Garcìa.

Decía mi abuela que cuando uno hacia algo malo las explicaciones eran de una a mil maneras, pero cuando uno no hacia absolutamente nada, las explicaciones salían sobrando, pues todo sale a la luz pública en algún momento, y bien, esta semana pasada, el eco de una guerra sucia fue detonada gracias no a lo malo que se dijo, sino a lo bueno que se pretendió supiéramos de la persona que se atacaba, perfecto, si no nos dicen que tan bueno es no hubiéramos sabido inclusive nada, los acomedidos, en especial uno se vio de manera por demás trabajo, pues en efecto hablo de diseñar imagen y se pulió en hacerlo…perfecto está bien, lo que yo no acabo de entender, es por que andan en el paso tres ya haciendo imagen de alguien cuando no han brincado ni la parte uno, pues realmente la situación del 2018 aun no está dicha, y menos con la cuestión de que se la jugaran como frente ciudadano, esto después de ver la muestra de apoyo del Gobernador del Estado por primera vez a un candidato sin más opción, jamás en Tamaulipas se había visto.

Ahora deben esperar todos los que quieran contender de qué manera se va a plantear las candidaturas, y en especial como se va a distinguir la división de la equidad de género, en donde a El Mante es justo que ya le toque por el lado del Panismo, y como única carta fuerte tienen a Ruth Verástegui, quien sin lugar a duda sería una excelente opción para las mujeres y abren el entorno a la participación directa de las mujeres.

Mientras en el PRI la opción de la cuestión de la equidad de género también esta abierta, y en este contexto en lucha tenemos a Lupita Acevedo y Alma Edhit Martínez Monetlongo, quienes podrían disputarse la candidatura, POR CIERTO QUIERO ACLARAR UN PUNTO, Julio Cesar Portales Martínez quien es, pues bien el es el Presidente de la CANACO, militante si del PRI, pero no aspirante, esas son palabras mayores, el Presidente de la CANACO se ha visto envuelto en suposiciones de algunos entre comillas periodistas, pues no le han preguntado directamente y el no ha dicho un si al respeto, Julio Cesar es priista pero no aspirante que quede claro, que quienes si han levantado la mano son José Reyes Guevara, Jaime Ariel y las dos mujeres mencionadas, mientras Julios Cesar Portales esta haciendo lo que le corresponde como Presidente de la CANACO y esta muy mal que lo pongan en una posición que en ningún momento ha pedido, ni ha dicho que esta esperando….es un hombre de tiempos y sabe que si quiere algo en esa índole va a ser en el momento realmente que sea indicado ha favor de los propios intereses para el bien del Mante, y no, no se descarat, no hablo y dijo yo no voy, pero yo si le hable y me dijo yo NO HE DICHO QUE QUIERO .

Todos tenemos prisas, menos quienes realmente contenderán, pues ellos serán designados con pinzas para hacer su trabajo, para posicionar sus partidos, créame que nadie le serviremos de màs ni de menos para que hagan su labor, la gente tiene el gobierno que quiere, si quiere un rato de diversión, un bien de obras, o un futuro con visión, eso lo decide la gente en las urnas y no se escribe en una columna, por màs escenarios que estemos creando a suposiciones.

En fin a otros temas

Este fin de semana estuvo lleno de verbenas en toda la región, en Ocampo se realizo el encendido del árbol de Navidad, el alcalde Pedro Javier Muñiz hoy en dìa ha encontrado una certera paz para departir entre sus habitantes, el vergel tiene el record de ser uno de los municipios con màs presupuesto den ayuda bajado en diferentes programas, en un año de gobierno el Alcalde puso muestra de ser de los mejores gestores.

Ocampo ha padecido el mal de doble color, con un Alcalde priista y un estado en función en su municipio de azul, ha tenido que contrarrestar las deficiencias y los embrollos que acarrea la cuestión política, pero Pedro ha sido grande y ha sido inteligente, en ese aspecto ha sabido convivir y estar departiendo el luger de la manera màs correcta a su ex contrincante Jesús Puente, quien hoy realiza su carrera en dos paerteaguas pues resto el apoyo de Melchor Budhart un ambicioso que pretende llegar al poder y eso fortalece de alguna manera la calidez con la que en el gobierno de Pedro Muñiz cabe todos.

XICOTENCATL

SI Xicoténcatl, uno de los mejores reconocimientos que se le debe de hacer al trabajo de la pareja presidencial de este municipio es sin lugar a duda la forma tan humana y autentica de ayudar de la presidenta del DIF XICOTENNCATL e, su carisma es indiscutible con los adultos mayores, pero su amor por los niños es un tema que tiene por demás líneas para escribir y destacarle, es permanente siempre y muy apremiante la base que todo lo da en la vida para la niñez y es la educación.

Por ello la Señora Noemí González de Verastegui, no hace pausas y pone en marcha todo tipo de acciones que ayuden a la infraestructura educativa, tal es el caso de las amarillas un poblado donde la escuela primaria Manuel Garcìa Gutiérrez tuvo a bien ayudar con la restauración de los pupitres de dicha escuela, de esta manera los alumnos contaran con una mayor comodidad en sus clases.

Pero los beneficios de obra, de verdad, esos que no son de un ratito de espectáculo, sino que la gente los apremia y duran para toda la vida, cosas que los pobladores dicen gracias por la magnitud de beneficio que les toca, es la dotación de 25 mil litros de agua a la escuela secundaria tecniva n 38.

Petición que fue atendida por el Alcalde Vicente Verastegui Ostos quien giro instrucciones precisas para que pudieran dar el abastecimiento del vital líquido, a esta institución educativa, pues cabe señalar que es uno de los servicios màs importantes por salud en una escuela que deben de atenderse de inmediato.

En Gómez Farías se han estado realizando eventos de diversos tipos en donde se involucra el turismo y se lleva a cabo la participación de la Presidencia, asì mismo el alcalde Francisco López ha estado acudiendo a los diversos eventos estatales que se han convocado por parte del Gobierno del Estado y el DIF Tamaulipas, una participación siempre en conjunto.

El alcalde de Nuevo Morelos Antonio Rivera sigue entregando cobijas en compañía de su esposa la señora Maricela Najera a las personas que están en áreas muy frías y de situaciones muy precarias.

El Mante

Si, vino el Gobernador, encendió el pinito, inauguró una pista de hielo, la gente esta feliz, el Alcalde del Mante Juan Francisco Leal Guerra ve a la gente sonreír , aglomerarse en la plaza y pues todo magníficamente bien, estupendo, lo mejor que le pudo pasar a la Ciudad, las familias super contentas con sus niños amorosas diría un compañero de los que almuerzan cada mes en super creem con el Director de Comunicación Social, cuidan a sus hijitos como hermoso detalle, en verdad…..maravilloso paisaje navideño, no se puede pedir mas para este Municipio, ahora si, lo tiene todo como en las grandes Ciudades, pista de hielo, espectáculos navideños, la gente feliz, y para que puedan acudir felices y sin preocupación alguna a divertirse en familia, y a esperar a los paisanos a que vengan a disfrutar de su empoderada Ciudad como las grandes urbes esta temporada………………………..que felicidad para los mantenses esta temporada no cabe duda EL MANTE DE LOS CONSENTIDOS DEL GOBIERNO, se puede palpar con sus visitas y estas grandes atracciones que trae.

Y bueno pasemos a otros temas…………….este 13 de diciembre tomara protesta el dirigente dela CNOP del PRI MANTE Eduardo López González, hermano del ex alcalde Héctor López , y con el en su planilla vamos a ver si no existe alguna incrustación del grupo del dueño del PRI en Mante Alejandro Guevara Cobos, quien estuvo en estos días en la temporalera…déjame le mando un mensaje a un priista acomedido que invita a la gente a comer, AMO QUE NO ME INVITEN POR QUE NO TENGO TARIFA DE TACOS NI DE BARBACOAS, ASÌ QUE EN SU MOMENTO HABLAREMOS DE LO QUE FUE JOEL FERNANDEZ.

El 14 de diciembre estará tomando protesta Alma Edhit Martinez Montelongo como Presidenta del ONMPRI donde al parecer no vendrá Sergio Guajardo pues el será quien este un dìa antes, si, suena a raro, pues cada cosa en su lugar y cada organización con su evento.

PARA TERMINAR QUIENES ESTUVIERON EN EL HOTEL MONTERREY EN PRO DE JUGADORES DE PALO Y PELOTAS FUE JOSE BENITEZ RODRIGUEZ Y ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, SI, ESO ES NO TENER TEMOR DE DIOS MIS AMIGOS, MAS DE UNA PERSONA QUISIERA AVERSE ENTERADO EN ESE INSTANTE, LO QUE SI CREO ES QUE LA MANERA HIPOCRITA QUE CARACTERIZA A JOSE BENITEZ HA DE VER SIDO DE SALUDO EFUSIVO A RIGOBERTO RODRIGUEZ RANGEL, PUES TIENDE A SER DE ESA MAGNITUD LA FALSEDAD QUE SE CARGA, CON UNA MANO SALUDA Y CON LA OTRA DA LA PUÑALADA.

LES DEBO ALGO…BUENO PORFAVOR MAÑANA POR QUE YA ANDAMOS MEDIOS CANSADAS LA COMPUTADORA Y YO.