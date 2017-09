La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

HUMO BLANCO EN EL PRI-ESTATAL, HOY SUELTAN NOMBRES

En medio del ridículo y los reclamos que sobre del resultado de la elección interna ha venido haciendo “a toro pasado” Oscar Luebbert Gutiérrez, el nuevo líder del PRI en Tamaulipas, Sergio Guajardo Maldonado, dará a conocer hoy lunes los nombres de los que formarán parte de su equipo en la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional.

La conferencia de prensa en la que Sergio soltará los nombres de los suertudos se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana en las instalaciones del ICADEP, que se localiza justo frente al estacionamiento del edificio del tricolor en Ciudad Victoria.

Del sábado 26 de agosto en que se llevó a cabo la elección interna del PRI en la que Sergio Guajardo Maldonado venció a Oscar Luebbert Gutiérrez por 256 votos contra 181, hasta ayer domingo habían salido al aire dos listas con los nombres de los posibles, pero desde Matamoros en nuevo líder estatal del Revolucionario Institucional las descalificó.

En lo personal no somos muy adeptos a lanzarnos al ruedo como “El Borras”, pero, pero, pero, desde hace tiempo alguien nos convenció de que “en política es válido especular”, obviamente por falta de información sobre del tema, y en esa tesitura nos atrevemos a mencionar los nombres de Fernando Salinas, Herminio Garza Palacios, Blas Gil, Lucino Cervantes, Marisela Guajardo, Mónica González, Carlos Morris y Ely Blackmore, entre los posibles, además de Jorge Vela que irá a la jefatura de prensa del CDE del PRI.

Por cierto Guajardo Maldonado, ya como nuevo líder del PRI-Estatal, reconoció que en su Quinto Informe de su gobierno el Presidente Enrique Peña Nieto dejó ver a los mexicanos que ha llevado por el camino correcto al país, sorteando los obstáculos que se han superado con el apoyo incondicional de su partido, el Revolucionario Institucional.

“Tenemos que reconocer que el México de hoy, del gobierno del Presidente Peña Nieto, es otro muy distinto al que tomó hace cinco años” y como ejemplo –dijo Guajardo Maldonado– decidió desde el inicio poner en marcha las reformas estructurales que le dieron sentido al país”.

Luego Guajardo Maldonado apuntó que a Tamaulipas le ha ido bien con el Gobierno Federal priísta y como muestra mencionó la construcción y remodelación de hospitales, la modernización y los kilómetros construidos de carreteras, las becas entregadas a jóvenes tamaulipecos, así como los miles de beneficiarios del programa social Prospera, además de los avances que registra nuestro estado con la reforma energética, que trae ya progreso a ésta parte del noreste del país, entre otras cosas.

Hoy lunes en Reynosa el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dará a conocer el programa Unidos por Reynosa, el que contempla una serie de acciones encaminadas a recuperar el tejido social.

Según nuestras antenas el objetivo de éste programa es reducir la incidencia delictiva y minimizar la violencia, además de integrar acciones de Seguridad Pública, Bienestar Social, Desarrollo Económico, Imagen Urbana y Participación Ciudadana. A lo que hay que agregar un ambicioso programa que incluye obras en diversos rubros con una inversión de 134 millones de pesos, que se ejercerán en 53 colonias de Reynosa.

Adicionalmente se contempla también una inversión de 500 millones de pesos en obras de infraestructura en los renglones de Salud, Vialidad y Espacios Públicos, cuyo propósito principal es la recuperación de la paz en ésta ciudad fronteriza del estado.

Por cierto el diputado y líder del Congreso de Tamaulipas, Carlos García González, descalificó las opiniones vertidas por el priísta, Oscar Luebbert Gutiérrez, sobre el trabajo de la actual Administración Estatal y le precisó que la situación actual por la que atraviesa el Estado “es resultado del gobierno de su partido”.

“Ahorita más que andar haciendo ese tipo de declaraciones debería de ponerse a sumar a su partido, ya que parece que en últimas fechas se a dedica más a dividirlo”, remarcó .

“A lo que voy creo que él tiene cosas más importantes que hacer y es un consejo, respetando que es un partido diferente al mío, pero que se ponga asumar en vez de dividir”, remarcó el legislador y líder camaral.

A través de las redes sociales en suerte nos tocó ver y escuchar de punta a punta el mensaje que con motivo del Quinto Informe de su Gobierno mandó el sábado a la nación el Presidente Enrique Peña Nieto, el que según nosotros mejor hecho no podía ser, ya que al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y al presidente de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, los puso en su lugar sin siquiera mencionarlos por su nombre.

En clara e indiscutible alusión a López Obrador como principal adversario de cara a las presidenciales del 2018, dijo Peña Nieto que “México debe evitar la vuelta al pasado y al retroceso”, lo que no requiere de ninguna interpretación para entender a quién va dirigido.

En lo que corresponde a Trump y sus presiones en la renegociación del TLCAN, el mandatario nacional, también sin menicionarlo por su nombre, Peña Nieto fue más que claro y preciso al señalar que en las negociaciones “no aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como nación”; con eso bastante, digo, no.

Por cierto en la entrevista que le hizo Ciro Gómez Leyva a Peña Nieto días atrás, a pregunta expresa dijo en alusión a López Obrador que es ampliamente conocido porque ya ha sido dos veces candidato. Dijo que en lo personal no lo conoce y precisó que solamente a tenido dos encuentros con él, en los debates de la contienda por la Presidencia de la República.

Dijo que fuera de esos dos encuentros nunca lo ha tratado. Precisó que tiene respeto para su persona, pero no comparte el proyecto que postula, que es muy distinto al nuestro y puso en claro que “no seré yo, sino los mexicanos y nuestra democracia, los que decidan qué futuro quieren para México,. Eso está en manos de los mexicanos. Y seré absolutamente respetuoso de lo que decidan el próximo año”.

Lo que si advierto, con preocupación, es que en varias partes del mundo, y en la región en particular, han surgido movimientos que han enarbolado una retórica populista, donde todo se facilita a la población. Nunca se le dice exactamente cómo se van a resolver los problemas y eso al final termina matando iniciativas, termina matando instituciones, termina destruyendo democracias, termina cancelando a los opositores a ese gobierno”, ahora si que entienda el que tenga entendederas, como dice nuestro amigo el profesor y ex diputado Bruno Alvarez Valdez.

Como era de esperarse los padres del presunto homicida, Jorge Fernández González, aseguran que su hijo no mató a su esposa, María del Pilar Garrido Santamans. Los que por cierto ordenaron una Misa en su memoria en la Iglesia San Agustín de Victoria, a la que por cierto no asistió ninguno de sus familiares que están en la ésta ciudad, lo que a nosotros nos deja ver que ya no están muy seguros de la inocencia de su esposo, digo, como lo llegó a estar su hermana Raquel, la que de recién ocurridos los hechos levantó voz para asegurar que ella metía las manos a la lumbre por su cuñado y más adelante dijera que su detención la partió en dos. Supuestamente los restos de la señora Pilar ya fuéron enviados a España.

Enterado de que la Revista Ciencias del Comportamiento de la UAT fue indexada por el Consejo de Ciencias y Tecnología (CONACYT), por cumplir con los procesos de calidad y lineamientos científicos de difusión, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Etienne Pérez del Río, destacó el logro de la publicación universitaria al colocarse entre los referentes en materia de psicología en el país, haciendo hincapié en que se trata de metas cumplidas, “gracias al trabajo de los expertos de la máxima casa de estudios del estado”.

Siguiendo con el proceso interno de la elección de rector en la UAT, a partir de hoy lunes 4 de septiembre se convocará a la Asamblea Ordinaria del 19 de septiembre; el 12 de septiembre será la jornada electoral después de la recepción de los votos y la Asamblea Universitaria se reunirá el 19 para conocer la información del Cómputo General y la Declaración de Rector Electo 2018-2021 y tan tan.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@pprodigy.net.mx