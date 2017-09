I Informe de Rivas, percepción y realidad

*Maki ni dice que sí, ni dice no a la reelección.

El ritual del I Informe de Gobierno de Enrique Rivas Cuéllar, se llevó con algunas modificaciones, en donde no hubo besamanos, además de que los asientos preferenciales fueron ocupados por líderes sociales, educativos, empresariales, cónsules y de la sociedad civil.

Fue un rostro diferente al menos en la forma, en donde el alcalde enumeró las acciones, obras y programas desplegados durante 11 meses de ejercicio gubernamental y la percepción de quienes los vieron en transmisión abierta en televisión, escucharon por radio y en redes sociales, es que Rivas había dado su mensaje de memoria.

Lo cual muestra a plenitud la magia de la percepción, ya que su equipo de trabajo, utilizaron las maravillas de la tecnología, mediante el telepromter, que es una pantalla que pasa casi imperceptiblemente ante las cámaras y el ojo humano, haciendo que se luciera de manera espectacular, recibiendo varias tandas de aplausos por parte de los asistentes que llenaron totalmente el recinto.

Otro de los aspectos que llamaron mucho la atención, fue la presencia y la ausencia de expresidentes municipales de Nuevo Laredo, ya que los que asistieron fueron José Manuel Suárez López y Horacio Garza Garza.

Los demás asistentes representativos fueron la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez; el alcalde de Díaz Ordaz, Jorge Navarro Garza; en representación del Secretario General de Gobierno, José López Fonseca; Secretaria del Trabajo del Estado, Estela Chavira Martínez; los diputados locales, Brenda Cárdenas, Glafiro Salinas, Carlos de Anda; los diputados federales, Yahleel Abdala, Carlos García; el mayor de Laredo, Texas, Pete Saenz; el Cónsul general de Estados Unidos en Nuevo, Laredo Phillip Linderman; el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Aurelio Uvalle; el comandante Guarnición de la Plaza, Raúl Ruiz y el comandante del Décimo sexto regimiento de Caballería motorizada, César Omar Quinn Ponce.

También de alto simbolismo es el hecho de que el gobernador de Tamaulipas, hubiera mandado en su representación a su hombre fuerte, el poderosísimo Secretario de Bienestar Social, Gerardo Peña Flores, a quien se le ubica como seguro candidato a una de las senadurías por el estado en el año 2018.

Fueron 6 veces las que Rivas agradeció el apoyo brindado por el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, además de reiterar el apoyo de la presidenta del DIF Estatal, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, para llevar apoyos y atención a los segmentos más vulnerables.

Pero más que lo que dicen las palabras, son las señales que surgieron durante el I Informe de Gobierno, en donde Rivas Cuéllar definió su total lealtad y coordinación con el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, en un claro deslinde de asociaciones nocivas con actores políticas del pasado.

Pero lo que no se vieron muchas personas, fue la estrategia implementada por el gobierno municipal, para evitar sorpresas motivadas por rencores de personajes, enfermos de poder que a toda costa querían sabotear esta ceremonia.

Por un lado, tenemos a Jorge Valdez Vargas, el perro de presa de Carlos Canturosas, quien había planeado una de sus acostumbradas jugarretas, utilizando a incondicionales para impugnar el I Informe de Gobierno de Rivas.

Pero para su desgracia, le adivinaron la jugada y los filtros de seguridad y un manejo inteligente, evitaron la cohesión de elementos disfuncionales para ridiculizar a Rivas y de paso, se quedaron con las ganas de tomar vendettas personales y políticas.

Los mal pensados dicen que un ex presidente municipal, se la pasó rumiando su coraje, en un conocido bar, que es el lugar preferido, donde mitiga sus penas.

Maki ni dice que sí, ni dice que no a la reelección.

Maki Ortiz, la presidenta municipal de Reynosa, fue una de las figuras más asediadas por la prensa, durante el I Informe de Gobierno de Enrique Rivas Cuéllar y quien a pregunta expresa de que si aspiraba a la reelección, solo se concretó a mencionar que no estaba en ella, pero negó ni aceptó esa posibilidad.

Lo cierto es que Maki, es la alcaldesa que de los 26 presidentes municipales panistas, le ha llovido sobre mojado, porque desde el primer día en que tomó protesta, ha sentido la virulencia del fuego amigo que prácticamente, la han dejado temblando y muchos aseguran que su reelección, pende de alfileres, donde lo más probable es que otro personaje sea el abanderado del PAN a la presidencia de Reynosa.

Sigue la trifulca hacia el interior del PRI Tamaulipas

Luego de más de una semana de intensa tempestad y cuando parecía que las aguas ya se estaban tranquilizando, luego de la elección de Sergio Guajardo Maldonado, como mandamás de los priistas tamaulipecos, los resabios, las dudas y la indignación de muchos tricolores, han avivado las llamas del descontento.

En este comportamiento, tiene mucho que ver los mensajes enviados por el ex presidente municipal de Reynosa, ex diputado federal, ex senador y ex presidente del Comité Directivo Estatal, Oscar Luebbert Gutierrez y el más férreo aspirante a esa importante responsabilidad priista.

Así, como pateando un bote, Luebbert Gutiérrez, es la cabeza visible de una trifulca hacia el interior del PRI, que anuncia severas tormentas ya en el cuarto para las doce, de que se inicie el proceso electoral 2017-2018 y que vendría a debilitar la ya desgastada fuerza del PRI, luego de más de un año de abandono en que lo tuvieron los jerarcas nacionales y el nulo liderazgo estatal, que encabezó Aída Zulema Flores, porque de seguir los problemas internos, el margen de maniobra se les achica a los priistas de manera peligrosa.

