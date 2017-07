La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

IMAGEN Y FUTURO DE CDV EN MANOS DE SU GABINETE

Desde luego que todos los integrantes del gabinete de un presidente o gobernador juegan un papel importantísimo en su gobierno, así sea estatal o federal, ya que en buena medida en ambos casos el éxito de su Admnistración en parte dependerá de ellos.

El viernes 14 de julio el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tuvo por la mañana una reunión de trabajo a puerta cerrada con los integrantes de su gabinete en el noveno piso de la torre bicentenaria, en cuyo marco los exhortó a redoblar esfuerzos en sus tareas encomendadas a un mayor bienestar social y económico del estado.

Después de esto en la misma torre bicentenaria el mandatario estatal dio a conocer a los periodistas el arribo de la empresa Vestas, que es la número uno a nivel mundial en la fabricación de aerogeneradores para la producción de energía, pero, pero, pero, no abordó el tema de la reunión que tuvo con los integrantes de su gabinete.

Para nosotros Tamaulipas a éstas alturas es uno de los estados más politizados de todo el país en el que muchos de los tamaulipecos se interesan en saber quienes son los que conforman o van conformar un nuevo gobierno, sea estatal o federal, para deducir de acuerdo con su óptica y conocimientos hacia donde nos va a llevar el equipo del nuevo gobernador ó presidente de la república.

De ésta nuestra muy personal apreciación en Tamaulipas pondríamos como ejemplo el caso de la ex senadora del PAN, Lydia Madero, –de todos nuestros respetos– la que en el gobierno de los vientos del cambio aterrizó en el arranque de la nueva Administración como titular de la Secretaría de Salud, cuyo nombramiento no agradó a muchos por su inexperiencia en la materia, habiéndose mantenido durante seis meses en el cargo.

En su retirada le siguió la titular de la Secretaría de Finanzas, María Gabriela García Velázquez, a la que se llevaron a la Ciudad de México como Enlace del Gobierno del Estado, lo que en lo personal nos sorprendió porque su capacidad y experiencia está por encima del segundo cargo que le fuera conferido.

El tercer integrante del gabinete que renunció al cargo de Secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, Gonzalo Alemán Migliolo, por razones que en forma oficial desconocemos. Al destacado político y ganadero del municipio de Aldama nos lo presentó Roberto Madrazo Pintado en Ciudad Victoria, al que describió “como su mejor amigo en Tamaulipas”.

Pero no es por eso que lamentamos que haya causado baja en el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque como ya lo dijimos antes Alemán Migliolo tiene resuelto su problema económico, sino porque es un productor nato, de familia, un productor de a deveras, no es un productor naylon, como dicen en la frontera, pero a veces saber mucho no conviene y más en la política.

Por cierto un nombramiento que aún no acabamos de entender es el de la titular de la Secretaria del Trabajo, María Esthela Chavira Martínez, porque a decir verdad el cargo se nos hace demasiado por los votos que aportó su hermano Francisco Chavira a la campaña. Hizo el gran negocio, ni duda cabe.

Pero esto apenas va empezando y no se acaba hasta que se acaba, ojalá y que todos los demás secretarios que conforman el gabinete del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, piensen en la imagen, el compromiso y futuro del hoy mandatario estatal frente a los tamaulipecos, que por seis años estará en sus manos.

A decir verdad suena muy rimbombante eso de que personal del Ejército Mexicano logró ayer domingo asegurar 35 mil litros de gasolina “o hidrocarburo con las características de gasolina”. Con esa cantidad de litros se nos hace más el ruido que las nueces, ya que Tamaulipas ocupa a nivel nacional el honroso primer lugar como el estado de todo el país que cuenta con el mayor número de tomas clandestinas, tres mil 394, le sigue Puebla con tres mil 46 y luego Guanajuato con dos mil 899 “ordeñas”.

Según la nota publicada los militares localizaron abandonado un camión Torton de redilas que transportaba una cisterna ovoide, totalmente llena, con los 35 mil litros de gasolina, la que estaba conectada a la toma clandestina, pero, pero, pero, resulta que los señores de la SEDENA no tuviéron tiempo para esperar y detener infragantis a los robapemex. Insisto hacen su trabajo a medias y la Defensa no se ha dado cuenta o si.

Ahora resulta que el ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari fue a Viet Nam cuyo presidente, Dai Quang, lo recibió en el Palacio Principal de la ciudad de Hanoi. Lo que nos preguntamos es que pitos toca el ex mandatario o que anda haciendo en ese país. Que está fraguando el orejón. Aguas, andará dando o pidiendo asesoría, no sabemos. Por cierto llevó a su esposa a pasear, porque nunca la saca.

Creemos que el alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, anda rompiendo records prestablecidos, ya que según nuestras antenas en la recolección de cacharros en las colonias de la capital del estado, 36 en total, personal del H. Ayuntamiento ha recolectado alrededor de las 550 toneladas de posibles criaderos de mosquitos transmisores de dengue, chikungunya y zika, esto como parte de las acciones del programa de prevención.

Dijo Almaraz Smer que este programa es un esfuerzo conjunto entre la Presidencial Municipal de Ciudad Victoria y la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria de la capital del estado. Nos remarcó que el sábado por la mañana estuviéron en la Colonia Satélite y adelantó que el lunes y martes estarán en el sector de las diversas etapas de las colonias Pajaritos y Azteca.

“Cualquier recipiente que acumule agua en una casa puede convertirse en un criadero pera el mosquito que transmite las enfermedades mencionadas, por lo que se están recorriendo las colonias de Ciudad Victoria , entregando información a la gente, además de acercar personal y vehículos especializados que forman parte de la campaña de descacharrización, lo que incluye llantas, botellas, latas o trastes que ya no se utilizan.

Que sensible resultó el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, el que no aguantó que el Presidente Donald Trump, haya nombrado director de comunicaciones de su gobierno a su amigo Anthony Scaramucci, del cual de hecho iba a depender y no le agradó la idea ya que tenía acceso directo al mandatario norteamericano

Scaramucci, tiene 53 años de edad, nació en Nueva York . Su origen es de clase media, su padre era trabajador de la construcción, pero se esforzó y después de andar en diferentes escuelas y colegio finalmente graduó como Economista en Harvard, lo que le permitió se asesor financiero en televisión, un Lino Corrodi a la mexicana.

El golpe maestro de Anthony Scaramucci fue el lograr que CNN haya hecho públicas sus disculpas por haber publicado una nota informativa en la que Scaramucci era el actor principal de la historia, habiendo reconocido que la información publicada no era lo suficiente sólida, empresa que despidió a los tres periodistas invoclurados en la nota falsa. Desde luego que eso de maravillo a Donald Trump el que desde tiempo atrás trae pleito casado con la CNN.

Con la visión de Estadista del rector Enrique Etienne Pérez del Río la Universidad Autónoma de Tamaulipas participa en la formación de estudiantes especializados en temas de economía, negocios y cultura de los países asiáticos, a través de cursos en línea de la Fundación Korea para América Latina, lo que convierte a la UAT en una Universidad, según nosotros, de avanzada.

En parte fue el tema del encuentro que sostuvo el Rector Etienne con directivos del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con la finalidad de estrechar los vínculos para el desarrollon de programas de innovación y emprendimiento.

En éste marco se informó de los avances del programa e-School Korea Fundation que promueve la UANL, en el que dos alumnos de la licenciatura de Negocios Internacionales de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales (UADCS ) de la UAT cursaron los módulos y obtuvieron su certificado en temas de estudios asiáticos, bien.

