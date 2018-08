T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

INDIGNA A EMPRESARIOS, DOLOSA CAMPAÑA DE EU, CONTRA TAMAULIPAS.

UN CLIMA de marcada inconformidad e indignación, priva con justa razón entre los empresarios de Matamoros, por “la dolosa campaña” que el Departamento de Estado del vecino país del norte, ha venido emitiendo “a nivel de alertas”, para que sus ciudadanos y funcionarios “no viajen por territorio tamaulipeco”, cuya acción nefasta, “ofende a quienes viven del comercio, la industria y del turismo” en esta frontera y en toda la entidad, porque en esa tendenciosa medida, “va implícito el prestigio de Tamaulipas”.

JULIO ALMANZA ARMAS, en su calidad de Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, en plan tajante y sin cortapisas, reprobó la actitud adoptada por la autoridad norteamericana, enmarcando no estar de acuerdo “con la indebida imagen que proyectan crear a Tamaulipas desde el extranjero”, porque dijo que, ellos desconocen la extrema vigilancia, que la policía estatal realiza mediante patrullajes en las carreteras de todo el estado, eso es lo que, lamentablemente ellos no ven y por esta causa, que nos indigna, “los invitamos a que constaten los programas de seguridad que en Tamaulipas se han venido implementando” para velar por la seguridad de nuestros ciudadanos y de nuestros visitantes, acotó.

HABLAR CON ligereza es fácil, pero difícil es comprobar lo que, alguien de manera irresponsable expresa, sin tener las evidencias en sus manos, porque díceres hay muchos y, estos se generan a cada instante, pero la verdad en cualquier hecho, como es el caso que nos ocupa, debe probarse y “no emitir alertas aventureras” que llevan consigo la saña inaudita de quienes desean dañar la imagen de un pueblo o estado como hoy lo hacen nuestros vecinos, a los que los empresarios de Matamoros, repito, invitan a que, recorran las carreteras de la entidad e incluso, visten las playas de Matamoros, Tampico y todos los centros turísticos y comerciales e incluso cinegéticos que existen en toda la geografía tamaulipeca.

POR ELLO, Julio Almanza Armas, junto a los empresarios matamorenses, dijo no estar de acuerdo, con la postura adoptada por quienes desde lejos, “ven lo que realmente no existe”. Sin embargo, reconoció que, “hay situaciones difíciles que se presentan, pero dijo, “no es en todo Tamaulipas”, como para que las autoridades norteamericanas, exhorten a sus ciudadanos “a no visitar el estado”.

INCLUSO SUBRAYÓ el líder de los comerciantes organizados de Tamaulipas que, “hay situaciones más importantes que atender”, como lo es el arribo de un nuevo Gobierno Federal en nuestro país, en el que, “tendrán que verse y atenderse de manera profunda los problemas migratorios”, que dijo Almanza “aquejan a las dos naciones”, en eso, es en lo que nuestros vecinos, con todo respeto deben pensar responsablemente y no aventurarse a esbozar con ligereza, cosas que solo existen en “supuestos”, pero no en la realidad que tenemos en Tamaulipas, porque podremos decirles con elocuencia que, los programas de seguridad avanzan, de tal forma que el turismo comercial y hasta el cinegético, continúan en ascenso y eso lo exponemos con números y resultados y “no con ligereza”.

POR TAL MOTIVO, considero que, los integrantes del departamento de estado norteamericano, “lejos de lanzar alertas”, deben buscar formas de cómo construir, mejores relaciones entre ambos países, porque si nos vamos a los hechos, allá en los Estados Unidos “NO CANTAN MAL LAS RANCHERAS”, y pese a muchos de los negros sucesos que allá se generan, en México y Tamaulipas, “no obramos por generalizar irresponsablemente, lo que sucede allá en suelo gringo”, detalle por el cual creo y considero que los actores de “las alertas dolosas” para crearle mala imagen a Tamaulipas, deben ser más sensatos, cautos y metódicos y no “no asegurar lo que en esencia, desconocen”.

POR LO ANTERIOR, tiene que entenderse que, “proyectar soluciones a los problemas, es lo vital”, porque obrar en tal sentido es construir acciones que conduzcan a la productividad, al éxito y a la tranquilidad social. Pero además los problemas que en común tienen México y Estados Unidos, es por la fabricación de armas y la venta desmedida de estas en la Unión Americana, por lo que, “estos si son temas importantes que atender”, y no “las alertas dolosas que ellos hacen sobre Tamaulipas”.

PUES SI VEMOS los panoramas de comercio, turismo, industria y seguridad, son aspectos básicos que ambas naciones, deben atender de manera responsable y, no andar “lanzando alertas que llevan dolo y mezquindad”. Porque antes de expresar algo indebido, como lo han venido haciendo grotescamente, allá en EU, tienen que pensar que en territorio tamaulipeco, “hay una gran cantidad de gerentes de plantas maquiladoras”, no solo en esta zona limítrofe de la frontera, sino en todo el estado, gerentes que, “hacen caso omiso a las alertas de sus gentes” y se vienen a trabajar a nuestra entidad.

EN LA CANDENTE reunión de los empresarios matamorenses, el Presidente de la FECANACO-Tamaulipas JULIO ALMANZA ARMAS, se sumó a la inconformidad, mostrada por el representante del Gobierno de Tamaulipas en Texas FRANCISCO GALVÁN GARZA, quien por su parte precisó que, “con eso de las alertas de los americanos”, para que sus ciudadanos y funcionarios no vengan a Tamaulipas, lo único que se logra es retroceso, aseverando que el gobierno estatal, ha hecho su mejor esfuerzo, para lograr mejoría en el tema de seguridad, la que, obviamente, se ha venido logrando.

DE TAL FORMA que, en México, el Consejo Nacional de Seguridad, al Estado de Tamaulipas, “de tenerlo en últimos logares”, ahora lo ha subido en la categoría de seguridad, existiendo evidencias que comprueban el gran esfuerzo que en este sentido ha realizado el Gobierno de Tamaulipas, para de esta forma promover el turismo comercial y cinegético en toda su extensión, para que aquellos paisanos que deseen venir a Tamaulipas, lo hagan y obviamente, también vengan a visitar a sus familias.

PARA CONCLUIR, es importante señalar que, en la tan interesante reunión de los empresarios matamorenses, las posturas expuestas sobre productividad y turismo, fueron respaldas por JOSÉ JOEL GÓMEZ VELASCO, empresario de la localidad y de otros muchos más que tomaron parte en la misma, al estar inconformes por la negativa imagen que, provocan las alertas a nuestra entidad.

