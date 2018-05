PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Inequidad del INE en debate a Senadores

< Discriminación, candidatos de 1ª y de 2ª

< En prevención “Caminando a la Excelencia”

1.- Tenemos nuestras dudas en cuanto a que el Vocal Ejecutivo del INE en Tamaulipas, Eduardo Manuel Trujillo Trujillo se hubiera apresurado a tomar una decisión unilateral ante las presiones de los candidatos del PRI y PANAL para celebrar un debate entre los candidatos a senadores. Porque si bien la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no los contempla como obligatorios, si tiene reglas muy claras para su organización las cuales salta a la vista no han sido tomadas en cuenta.

Hay dos principios muy importantes e insalvables, uno de ellos es cerciorarse que todos los contendientes sean invitados a debatir, y en ningún caso podrá excluirse a nadie por motivo de origen étnico, cultural, género, edad, diversidad funcional, profesión, condición social o económica. Y ha circulado la especie de que sólo participarán los candidatos que van en primera posición de la boleta, lo cual es excluyente.

Para salvar esta inequidad, quizá imiten a Puebla donde se aprobó realizar un 2º debate para quienes van en la 2ª posición de la boleta, siempre que estén de acuerdo los diferentes partidos políticos, que lo manifestarán a través de sus representantes.

2.- Esta es una decisión Salomónica por lo desigual, porque en el caso de Tamaulipas figuraría un peso completo como es Alejandro Guevara Cobos (3 veces diputado federal) con adversarias (todas mujeres) que en su mayoría nunca han subido a tribuna, la excepción es la candidata a senadora por el PANAL, Hilda Santana Turrubiates, exdiputada local.

Y por otra parte no deja de ser discriminatorio para Guevara Cobos ir en un 2º paquete, sobre todo cuando la percepción es de que los pesos completos en esta contienda son sin lugar a dudas Ismael García Cabeza de Vaca y Alejandro Guevara, seguidos de Américo Villarreal y no Yahleel Abdala Carmona que va en primera posición de la boleta y estaría figurando en el primer paquete.

Definitivamente este modelo hace la diferencia entre candidatos de 1ª y de 2ª al no toma en cuenta los principios de equidad, sin embargo es el que está siguiendo el estado de Puebla que lleva delantera en el tema de los debates; desde luego puede proceder, siempre que se tomen acuerdos colegiados entre los diferentes representantes de los partidos ante la autoridad electoral.

Por otra parte entre las reglas poblanas se establece que bastará con la participación de dos contendientes para que se celebre, debido a que no es obligatorio, en cuyo caso no se lograría el objetivo real del debate que es presentar a los electores los contrastes entre la oferta electoral.

El INE no tiene manera de obligar a los candidatos a debatir, pero si está obligado a no crear espacios de inequidad, por eso requiere lograr acuerdos con todos los representantes de los diferentes partidos para proceder a organizar el evento o cancelarlo ante la posibilidad de que no todos estarán dispuestos a

participar en ese marco de candidatos de primera y candidatos de segunda al convocar por separado a los de primera posición en la boleta electoral.

Por lo pronto el ambiente se empieza a enturbiar porque al parecer el señor Trujillo Trujillo, no convocó a todos los representantes de los partidos para tomar acuerdos que atañen a los diferentes candidatos, como son la fecha, hora y lugar del evento. Obviamente el formato y los conductores.

3.- Hasta ahora las políticas de prevención que impulsa la Secretaría de salud del Gobierno de Tamaulipas, le han cerrado el paso a los casos de zika y chikungunya, no así al dengue del que se detectaron 10 casos en la última semana, ninguno de ellos en esta ciudad capital, en cambio es Tampico el principal foco con 5 casos, Nuevo Laredo con 2 y Matamoros, Mante y Altamira con uno cada uno de ellos.

Este panorama nos debe de alertar como sociedad para acatar los exhortos de la Secretaría de Salud y mantener libres de estancamiento de agua los traspatios de los hogares tamaulipecos.

Tenemos que recordar lo que vivió Tamaulipas en año 2005 cuando se registraron más de 5,550 casos de dengue, la mitas de ellos requirió hospitalización y el 8.5 % de ellos hemorrágicos, además de 23 lamentables defunciones. Fue una experiencia amarga que tomó por sorpresa a las autoridades de Salud de ese tiempo.

Por el contrario en 2017, que fue el primer año del Gobierno del Cambio el Programa del Dengue en Tamaulipas logró un indicador de desempeño de 99 %, esto incluyó resultados sobresalientes en la cobertura de control larvario, cobertura de fumigación de grado de excelencia al practicar rociado en localidades de riesgo y en las de casos probables y la vigilancia epidemiológica.

Esto le valió a fines de abril de 2018 el reconocimiento nacional y Tamaulipas logró el tercer lugar entre las 32 entidades federativas en la estrategia “Caminando a la Excelencia”, una iniciativa de la Subsecretaría de Prevención y Protección de Salud, pero el mejor premio que se obtuvo es la salud de los tamaulipecos reflejada en los más bajos indicadores de presencia de casos de enfermedades provocadas por el mosquito Aedes aegypti que es el vector trasmisor de las tres enfermedades, dengue, zika y chikingunya.

Es un logró en el que tenemos que contribuir todos, no sólo las autoridades de los tres niveles de gobierno, por eso la insistencia de la convocatoria de la Secretaría de Salud de Tamaulipas a cerrarle el paso a los vectores trasmisores, es responsabilidad de todos no lo olvide.