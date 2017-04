EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

‘Infiernitos’ en el PAN

Frente a los relámpagos que anticipan tormenta en el horizonte del PAN en la ciudad más emblemática de Tamaulipas, nada más oportuno que encarar la situación y redireccionar las disposiciones del Comité Directivo estatal en relación con Reynosa, antes de que aparezcan los pescadores de río revuelto en busca de raja política.

Y aquí, replanteamos la pregunta:

¿Era necesario ‘degradar’ el Comité municipal del PAN, a Delegación?

A juicio nuestro, no.

No… ¿Para qué, si el stablishment cabecista tiene todos los hilos del control político en la mano?

No debió agitarse prematuramente el 2018, pues aunque en Reynosa hay corrientes encontradas al interior de Acción Nacional -como ocurre en cualquier partido político-, no debió precipitarse una decisión tan extrema como innecesaria, cuando existen sobradamente las condiciones para que la Nomenklatura en el poder fije las reglas del 2018, y ‘opere’ a favor de sus ‘gallos’ en el momento de las decisiones.

O simplemente, para que los liderazgos se sienten a ‘negociar’ en una actitud de ganar-ganar, antes de exponer al partido a los apetitos externos

Frente a las llamaradas que ya levantó la decisión, sería prudente una actitud de condescendencia hacia la militancia de aquella frontera, antes de que este problema mínimo se convierta en una bola de nieve que desate una avalancha en el futuro.

El 2018 está lejos todavía y Reynosa parece no plantear un problema interno para el PAN, a menos que los ‘operadores’ del CDE actúen con torpeza y rudeza innecesarias, pues si a nivel nacional pudo negociarse la gubernatura, ¿por qué no decidir Reynosa en un ámbito de generosa cordialidad, habida cuenta de que estarán en juego 2 diputaciones federales, 2 sindicaturas y 21 regidurías… y no solamente de la presidencia municipal?

Además, desde una perspectiva más amplia, lo que ocurra en Reynosa en los comicios del 2018, incidirá decisivamente en el futuro político del PAN en Tamaulipas.

Con todo lo que implica para los Poderes de Acción Nacional en la geografía tamaulipeca.

Y eso lo saben panistas tan apasionados y convencidos como MARÍA LUISA TAVARES, GELACIO MÁRQUEZ SEGURA, LEONEL CANTÚ ROBLES, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CEDILLO y JAVIER PÉREZ GARCÍA, líderes del movimiento azul que está llamado a sentarse a dialogar en la misa del Directivo estatal.

Cabe aquí también una actitud de magnanimidad por parte del ex coordinador de la Fracción Parlamentaria del PAN en la anterior legislatura, FRANCISCO ‘Kiko’ ELIZONDO SALAZAR, para que no repita hoy como líder estatal de Acción Nacional, los atropellos que sufrió en carne propia cuando le tocó padecer los ultrajes del mayoriteo priista en el Congreso local.

Además, la visita de FRANCISCO GARZA DE COSS ayer al Palacio municipal de Reynosa, anticipa buenas nuevas para el PAN, pues el hoy representante regional del Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, sabe operar suavecito y con inteligencia para no romper los hilos de la convivencia institucional.

Como colofón, los panistas deberían tener plena conciencia de que con el arresto de TOMÁS YARRINGTON en Italia, se sacaron “el premio gordo” de la lotería política sexenal del 2018.

… Y deberían estar de fiesta, no de pleito.

Digo.

Por cierto, en relación con los hechos, el Instituto Nacional Electoral aclaró que, respecto a la información publicada en diversos medios de comunicación, en donde se menciona que en la detención del ex gobernador de Tamaulipas, TOMÁS JESÚS YARRINGTON RUVALCABA, se le encontró una credencial para votar del INE con el nombre de JOSÉ ÁNGEL MÁRQUEZ PÉREZ, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral revisó los registros del Padrón Electoral y confirma que no existe ningún registro con las características que menciona la información.

Por lo tanto, se trataría de un documento falso.

En Tampico, por cierto, la diputada federal MERCEDES ‘Paloma’ GUILLÉN VICENTE esquivó el bulto y se deslindó del ex gobernador TOMÁS YARRINGTON, de cuyo gobierno fue Secretaria General:

¿Cómo?… fue su Secretaria general de Gobierno, y no conocía los pasos del gobernador.

¡Que se lo crea el diablo!

Cambio de orientación temática para mencionar que en Matamoros, el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, entregó nombramiento al actor JORGE REYNOSO, como director honorario de la Compañía de Teatro de Formación profesional Heroica Matamoros.

En su visita a esta ciudad, el presidente lo recibió en Palacio Municipal para la firma del libro de Huésped distinguido, además de entregarle nombramiento que lo compromete a colaborar en pro de la comunidad teatral de la Heroica Matamoros.

“Cada reconocimiento que nos dan a los actores, nos recuerda todo lo que hemos pasado para llegar hasta donde has llegado, para mí es doble orgullo como actor, me siento tamaulipeco y ahora con “H”, también me siento muy bien”.

“Suceden muy buenas cosas en México, todo lo que se está haciendo por Matamoros, esta es una inquietud para los actores, para hacer miniseries y obras de teatro, porque hay confiabilidad gracias al esfuerzo que ha hecho el presidente municipal, de poner esto en orden y esperamos que así sea a nivel estatal”.

Asimismo, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE le entregó al actor un Pin con el escudo de la Heroica Matamoros y una serie de litografías de la ciudad, del maestro MANUEL ROBLEDO.

En el evento estuvieron presentes además, la señora JUANY GALVÁN, esposa del actor JORGE REYNOSO; FRANCISCO GALVÁN GARZA, representante del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA; MIGUEL ARELLANO CANALES, Delegado de la Procuraduría General de Justicia; LETICIA FLORES BECERRA, directora del Instituto Matamorense para la Cultura y las Artes; el maestro LUIS ZÚÑIGA, director de la Compañía de Teatro y JULIO CÉSAR ALMANZA ARMAS, presidente de FECANACO, entre otros.

Mientras que en Reynosa, mediante un recorrido por el centro recreativo La Playita, la alcaldesa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ supervisó y confirmó la conclusión de la rehabilitación del lugar y felicitó a los trabajadores de la Coordinación de Servicios Públicos Primarios, a quienes dijo: “ustedes son los que más felicitaciones tienen, son verdaderamente mi orgullo más grande, ustedes son los que hacen la diferencia en la ciudad”, y mencionó que el recreativo tendrá personal de Protección Civil que asista la seguridad de los visitantes.

Luego del recorrido en el que la Alcaldesa fue acompañada por funcionarios municipales, convivió con los trabajadores de Servicios Primarios y con niños y padres de familia que asistieron al recreativo.

De otro lado, deje decirle que en busca de atraer nuevas opciones de aerolíneas para los neolaredenses, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS se reunió con el director de Aeromar, RENÉ GIESEMANN SIERRA en la sala de juntas de la Presidencia Municipal.

El representante de Aeromar presentó la propuesta de viaje a la Ciudad de México con escala en Ciudad Victoria, sin embargo, dependerá de la demanda ampliar los destinos a Tampico, Madero y Veracruz.

RIVAS CUÉLLAR expuso las ventajas de que Aeromar ofrezca nuevamente sus servicios en la ciudad, ya que no sólo tendrían viajeros de la localidad sino también del Valle de Texas, el edil ofreció todo su apoyo a la aerolínea para que se establezca en este puerto fronterizo.

La aerolínea Aeromar tiene presencia nacional; actualmente ofrece vuelos directos que conecta a Ciudad Victoria y Reynosa con la capital del país, por lo que de concretarse el proyecto, Nuevo Laredo sería la tercera ciudad tamaulipeca en la que prestaría sus servicios.

Recientemente, el gobierno municipal con apoyo de la Iniciativa Privada consiguió un vuelo directo a Cancún, Quintana Roo que en programa piloto ofrece viajes redondos para los meses de julio y agosto del presente año.

Antes de que se me pase, le comparto que Diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, participaron en la conmemoración de la repoblación de Tampico, en su 194 aniversario, con esta asistencia refrendan su compromiso de escuchar las voces de la ciudadanía sureña y trabajar coordinadamente, para sacar adelante los retos que enfrentan estas poblaciones.

Este evento lo encabezaron las Alcaldesas de Tampico, MAGDALENA PERAZA GUERRA y de Altamira, ALMA LAURA AMPARAN CRUZ, quienes al frente de dos contingentes, se reunieron para celebrar este importante acto, que ratifica los valores y unidad que tienen las comunidades al sur de la entidad.

Por su parte, el Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, presidente del Congreso del Estado, manifestó estar contento de poder celebrar con los tampiqueños y altamirenses este festejo de gran relevancia, sobre todo, de poder mantener la cercanía con la población de esta zona.

A esta actividad dieron realce los Diputados JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA, JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA, MARÍA DEL CARMEN TUÑÓN COSSÍO y MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO representantes de la zona sur, así como los legisladores HUMBERTO RANGEL VALLEJO, TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ e ISSIS CANTÚ MANZANO.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) informa a sus estudiantes que está abierto el proceso de inscripción para participar en la Convocatoria del Programa Jóvenes de Excelencia Banamex.

El Programa Jóvenes de Excelencia es una iniciativa que busca apoyar a estudiantes universitarios mexicanos que se encuentren cursando los últimos dos años de su carrera, y que tengan la intención de estudiar una maestría en una de las mejores universidades y/o programas educativos en el extranjero.

Las inscripciones son en línea y tienen como fecha límite el 24 de abril de 2017.

Por hoy es todo.

P.D.- A partir de hoy, y hasta este domingo, tomaremos el reposo vacacional de Semana Santa, para regresar con usted el próximo lunes.

Gracias por su preferencia.