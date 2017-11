Tendencias

Inicia Gobernador modernización vial

La semana pasada, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, inició la modernización vial de la avenida Hidalgo de Tampico y la Avenida Tamaulipas en Ciudad Madero, ya que estas obras agilizarán el tráfico vehicular y le darán una mejor conectividad a estas dos ciudades.

La construcción del puente inferior vehicular en la avenida Hidalgo de Tampico y el paso superior en la avenida Tamaulipas de Madero tendrán un costo de 340 millones de pesos y beneficiarán a más de 500 mil tamaulipecos que utilizan estas dos vialidades todos los días.

El arranque de estas obras se realizó en Tampico y la maestra Magdalena Peraza Guerra al darle la bienvenida al gobernador le expresó su satisfacción y el agradecimiento de los ciudadanos, porque el diseño y el arranque de estas obras que iniciará este año y terminará el próximo, demuestran la sinergia que existe entre el gobierno municipal de Tampico y el gobierno del estado.

Lo más importante es que el gobernador García Cabeza de Vaca expresó su interés para que Tampico se modernice, tenga mejores vialidades, transporte público y condiciones de vida para los ciudadanos y con esto, se confirme su grandeza y que sigue siendo la capital de la Huasteca.

La obra vial de Madero, señaló el mandatario estatal, viene a fortalecer las acciones que se realizan para mejorar la atención al turismo que visita Playa de Miramar, que es, sin duda, la que recibe el mayor número de visitantes y la mejor del estado y por ello, se tiene que mejorar su infraestructura para hacerla más atractiva y crezcan los visitantes.

Finamente, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca comento que estas obras se llevarán un tiempo realizarlas –aproximadamente seis meses- por lo que pidió a los comerciantes de estas dos zonas urbanas donde se llevarán a cabo, que tengan comprensión, entendimiento y confianza, porque su gobierno lo que busca es modernizar las vialidades en el sur de Tamaulipas para que mejoren sus condiciones de vida de la gente y prevalezca la seguridad, el orden y el Estado de Derecho.

Por cierto, el gobernador en una parte de su mensaje recordó que su administración seguirá recuperando los terrenos y las propiedades que algunos políticos y funcionarios del pasado, se apropiaron de ellos de manera ilegal y esto provocó que los asistentes le dieran una gran ovación.

Para finalizar, ya que andamos por el sur, les comentamos que el interés de Eduardo “Lalo” Hernández Chavarría ha demostrado por ser el candidato del PAN a la presidencia municipal de Tampico ha causado el enojo de los panistas porteños, quienes no están dispuestos a cederle esta candidatura, ya que fue un ex diputado del PRI y esto no lo ven muy bien que digamos.

Sin duda que la desesperación del ex priista Lalo Hernández Chavarría por tener esa candidatura le causado varios virajes en su carrera política y no debería provocar el encono de los panistas del puerto, porque si esto no se arregla desde el inicio, se confirmará el dicho que asegura que “lo que mal inicia, mal acaba”. ¿O no?… eso muy pronto lo sabremos…

Apunte final. La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas se unió al llamado del gobernador de Tamaulipas y demandó que las autoridades federales revisen las aduanas, a fin de evitar el ingreso ilegal de armas de fuego.

El presidente del organismo que aglutina a 14 cámaras locales en el estado, Julio Almanza, afirmó que éste llamado se suma a la propuesta del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y que consistente en impulsar acciones para erradicar la entrada de armamento, hecho que facilita un equipamiento desmedido de grupos delincuenciales.

Desde luego que este llamado de la Fecanaco establece una serie de propuestas que le harán llegar al gobierno federal y destaca la que señala que “se deben plantear acciones bilaterales para reducir la violencia en los estados de la República Mexicana entre ellos, Tamaulipas”.

Entre las acciones bilaterales sobresale aquella que contempla que todas las armas que sean compradas en los comercios texanos, se entreguen a los propietarios en el Puente Internacional, para que las autoridades mexicanas registren a los compradores. ¿Cómo la ven?

¿Se podrá? Todo es cuestión de voluntad, ya que con esta acción se tendría un mejor control de las armas y en especial de quienes las poseen. Ni más ni menos.

