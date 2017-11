Inician los castigos a ex alcaldes deshonestos

Un alto significado tiene el hecho de que al ex alcalde durante el trienio 2005-2007 del municipio de San Carlos Tamaulipas, Samuel Rodríguez Urbina, fue detenido bajo las acusaciones de peculado y uso indebido de funciones, al desviar para beneficio personal un millón 217 mil 375 pesos de dinero público.

A Rodríguez Urbina, se le había rechazado la cuenta pública en el Congreso del Estado, por lo que la orden de aprehensión en su contra fue liberada por el Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, José David Hernández Niño, luego de la denuncia presentada por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, al no haber justificado el gasto de más de un millón de pesos.

El Congreso del Tamaulipas, había dictaminado como negativas las cuentas públicas de los ejercicios 2006 y 2007, ya que contenían numerosas irregularidades, y cuando el ex edil, pensaba que después de 10 años ya la había librado, surgió su detención.

Este hecho, sin lugar a dudas delinea la manera el destino que tendrán aquellos funcionarios públicos, ex presidentes municipales y ex gobernadores que no hayan entendido el mensaje de que serán castigados, luego de que comprobarse claramente el quebranto a la hacienda pública.

Porque la señal es inequívoca, de que podrá ser más de un millón, cientos de miles o decenas de miles de pesos, el castigo llegará a aquellos malos servidores públicos, que tuvieron la responsabilidad de administrar recursos públicos para beneficio de la comunidad y la torcieron para beneficiarse particularmente.

Con este antecedente, podemos fácilmente asumir que a Juan Andrés Diaz Cruz, ex alcalde de Tula, en breves días también será sometido a proceso, para que responda al desvío de aproximadamente 20 millones de pesos, que no ha podido comprobar.

Otro de los alcaldes que está en problemas, es el ex presidente municipal de Tampico, Gustavo Torres Salinas, el cual ya fue citado por la Auditoría Superior del Estado, para que solvente más de 80 observaciones.

No hay que olvidar que a mediados de mes de octubre, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a través de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas logró la detención en Tampico, del ex Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y el ex subdirector de Planeación Urbana del gobierno municipal de Tampico en el período 2013-2016.

Los ex servidores están acusados del delito de ejercicio indebido de funciones públicas, delito que alcanza fianza, pero el proceso se mantiene abierto.

Pero sin lugar a dudas, toda la atención está puesta en la suerte que correrán los ex presidentes municipales de Matamoros, Leticia Salazar Vázquez, la cual debe solventar mil 371 millón de pesos y de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal, quien debe comprobar en qué se gastó 900 millones de pesos.

En este escabroso tema, no solo los ex alcaldes antes mencionados están en la cuerda floja, sino también sus respectivos ex síndicos, y tesorero, porque si el informe de la Auditoria Superior del Estado determina que esas cantidades, no fueron solventadas, hay corresponsabilidad.

En el caso de Nuevo Laredo, si no se comprueba la cantidad requerida por la ASE, los directamente responsables, además de Canturrosas, serían los ex síndicos, Antonio Martínez Santoyo y Jorge González Fisher, además del ex tesorero Roberto Herrera Juárez, entre otros.

De acuerdo al curso que están tomando los acontecimientos, júrelo que en los próximos días, cuando la ASE emita el dictamen correspondiente, estará saltando mucho material, para ser retomado por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, para que ésta a su vez, haga la denuncia correspondiente en contra de quienes resulten responsables.

Con estas acciones, de castigar a quienes han sucumbido a las tentaciones de apropiarse de los dineros públicos, se generaría un clima de confianza en la ciudadanía y de paso se inhibiría la tentación de que los actuales servidores públicos, para seguir esos comportamientos fuera de toda ética.

Al Bronco no le autorizan construir autopista La Gloria-Colombia

Pasando a otro tema gratificante para Nuevo Laredo, es que al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, las autoridades federales no le autorizaron la construcción de una autopista del tramo La Gloria hasta el Puente Internacional Colombia, con lo cual le gana la partida en vialidad esta frontera, ya que la autopista La Gloria-Nuevo Laredo, ya está en proceso de construcción.

Por lo que con esta nueva vialidad Nuevo Laredo, recibe un plus de alta competitividad, para mantener su supremacía en el Comercio Exterior, ya que es el punto más cercano de los centros de producción a los de distribución a nivel global.

