PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Insistentes rumores

Caras largas y gestos de desagrado hicieron varios de los que aspiraban a la titularidad de la Secretaria de Bienestar Social del ayuntamiento de Matamoros, luego de que trascendiera la llegada de Gonzalo Treviño y es que unos fueron los que corretearon la libre y otro sin sudar ni una gotita pues llegan directito, dicen las malas lenguas que todo se debería por su amistad con uno de los ahora candidatos al senado, mientras otros aseguran que fue gracias a su padrino Manuel Muñoz, por quien Gonzalo estaría llegando en relevo de Mario Tapia.

Hay molestia entre quienes aspiraban a la SEBIEN, ya que Treviño Alanís luego de que se desempeñara como titular del Transporte Publico en el estado, pues no ha hecho chamba política en el municipio, aunado que el trabajo desempeñado por el egresado del Tecnológico de Matamoros dejo mucho que desear, ya de que de la tan cacareada modernización del transporte pues esta nunca llegó, ante lo que Gonzalo jamás pudo dar una explicación que dejara contenta a los tamaulipecos que le exigían un día sí y el otro también pues que las unidades chatarras, que prácticamente se desbaratan al andar fueran renovadas, cosa que nunca sucedió.

Ahora que llega a la SEBIEN son muchos los que se cuestionan si no ira a pasar lo mismo que con el transporte y no se apliquen los programas que ayuden a los que menos tienen, como sucedió con la ex titular Diana Masso, quien lo único sobresaliente fue la repartición de unos especieros, los que al momento de ser entregados traían medio kilo de frijol, arroz, azúcar y harina y párele de contar, pues resultaros más costosos que los productos básicos que traían en su interior, pero eso si se veían bien bonitos en su cajoncito de madera.

Con esta nueva designación, nuevamente Roberto López Castro queda en ya merito, aun cuando cuenta con mejores cartas que Gonzalo Treviño, pues simplemente optan por desperdiciar a un elemento que les ayudaría a mejorar la mejor la imagen del gobierno priista y vaya que mucha falta les hace.

Será por eso que en los pasillos del palacio municipal, siguen los insistentes rumores sobre que sería Baltazar Hinojosa, quien estaría compitiendo por tratar de conservar la alcaldía ante un Carlos García, quien representaría al Partido Acción Nacional

Y es que según comentarios ven un piso más parejo entre el ex candidato a la gubernatura y el ex líder del congreso local, tanto en fuerza política como en estructura, mientras que una posible contienda entre “Chuchin” y “Chito” estaría en desventaja el priista, ante el desgaste que ha tenido su figura durante los últimos meses de gobierno, que pondría en peligro su reelección.

Será acaso por esto que en los últimos eventos a los que ha asistido el alcalde la prensa no ha sido requerida, o al menos aquella que pueda hacer preguntas incomodas.

Por cierto fue desechada por el juez federal la impugnación contra la licencia de separación del cargo del diputado local Carlos García, para contender por la alcaldía de Matamoros. Esto al considerar que no existían los elementos para que procediera la demanda, con lo que Carlos podrá continuar libremente su lucha por la alcaldía.

Siguiendo con los rumbos de Matamoros, se dice que seguían lentas las negociaciones y el papeleo para que sea Daniel el “travieso” Sampayo el candidato por la alianza Morena-PES-PT, se habían corrido versiones de que este ya se había pre registrado en la Ciudad de México, pero no había sido así.

Mientras que en el vecino municipio de Reynosa, aun cuando ya existe una orden del juez para que el Secretario Técnico del ayuntamiento Hugo Ramirez Treviño se separe de su cargo, esto no ha sucedido, se comenta que al parecer este sigue contando con el respaldo de la alcaldesa Maki Ortiz, ya que este es como quien dice los ojos y oídos de la edil.

Mientras que siguen las manifestaciones en contra de José Ramón Gómez Leal, mejor conocido como JR al asegurar el coordinador del Partido del Trabajo Armando Vera que el reynosense no cuenta con el capital político, mucho menos con la imagen para buscar la candidatura al senado por la alianza Morena-PT-PES.

Y es que Armando Vera asegura que a JR fuera de Reynosa nadie lo conoce, por lo que este debió buscar la candidatura a la alcaldía y no al senado, ya que personajes como Héctor Garza o el diputado Abdies Pineda están mejor posesionados o al menos los conocen más que a JR, al por lo que tendrían más posibilidades de aportar a la campaña de Andrés Manuel López Obrador y no que sean aquellos personajes que se cuelguen de la imagen del tabasqueño.

Finalmente este viernes la Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, realizó a puerta cerrada la Convención de delegados, para elegir a los candidatos a las diputaciones federales y al Senado, aunque a decir verdad era por puro trámite.

Pero cuentan por ahí que el tema de los dineros será el “coco” de quienes estarán buscando las diputaciones y el senado, por lo que ya algunos andan a la búsqueda (pepena) de empresarios que los respalden, pero que en algunos casos las pocas posibilidades de lograr el triunfo pondrían en serio predicamento los candidatos de esos distritos.

Por otra parte en Tampico, tras un escándalo al trascender una lista de presuntos aviadores en el ayuntamiento, obligó de manera inmediata realizar reacomodo de quienes figuraban en la lista, se dice que eran tantos los que llegaron a las oficinas de la Oficialía Mayor que no cabían, parte de ellos eran maestros con doble plaza que ahora deberán hacerle como que ahora si trabajan en el ayuntamiento, principalmente en los departamentos de Servicios Públicos y Obras Públicas, no sea que les vaya a caer una revisión de regidores incomodos y les terminen levantando un acta administrativa. Por cierto dicen que más de dos fueron objeto de severos regaños luego de que quedara exhibida esta anomalía.

Comentarios

guerragris@hotmail.com