POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Institucionalidad es primero, campañas quedan atrás.

*.- Saldo blanco en salud, dijo el Coordinador de COEPRIS.

El mediodía del pasado martes, tuvimos la oportunidad de dialogar con el coordinador regional de la COEPRIS de base en esta Ciudad, Gerardo García González; frente a la oficina de dicha dependencia estatal.

Al preguntar de cómo le va al observar su tranquilidad, dijo mira “La institucionalidad es primero” y enseguida agregó, “las campañas quedan atrás”, aquí lo importante es trabajar en bien de la comunidad.

Con relación a la participación de la COEPRIS en la Semana Santa 2017 informo que establecieron el operativo sanitario vacacional en los lugares turísticos de los seis municipios de la sexta jurisdicción.

Durante el operativo sanitario vacacional, dijo trabajamos con los vendedores de alimentos que había en los lugares turísticos, en coordinación con las presidencias municipales de cada lugar.

Gerardo García González, índico que el gobierno del estado mando indumentaria, lo que es el mandil y la gorra para que realizaran su trabajo más higiénicamente, se entregó plata coloidal, para desinfectar frutas y verduras y utensilios.

En cuanto a los vacacionistas, señaló que se les entregaron abanicos en donde venían los seis pasos para la salud y las recomendaciones para cómo cuidar su salud y unos vasos con alusión a los pasos de la salud.

Sanitariamente hablando tuvimos saldo blanco, ninguna de las instituciones de salud y las áreas epidemiológicas, nos reportaron alguna intoxicación por alimentos consumidos en este periodo vacacional.

Dijo que los seis pasos de la salud, son: Manejo adecuado del agua y de los alimentos, lavado de manos, manejo de la basura, los desechos, control de la fauna nociva y el manejo adecuado de lo que son las letrinas sanitarias.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el coordinador regional de la COEPRIS, tiene razón cuando dice que las campañas quedaron atrás y que lo importante es trabajar en bien de la comunidad.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Luego de encabezar la mañana de este miércoles diversas actividades con motivo del 96 aniversario del cambio del cambio de Poderes de Congregación Quintero a lo que hoy se conoce como Ciudad Mante, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; acudió a las oficinas de la COMAPA (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado), para dialogar con el Gerente MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES….. Claro que esto no tiene nada que ver, con que el Congreso del Estado por medio de su área de Comunicación Social, informo que las actividades de Comisiones para este jueves, iniciaran a las 12:30 horas….. Con motivo de la celebración de la Quinta Feria de Empleo en Ciudad Mante que se llevara a cabo este jueves a partir de las 8:00 a las 14: 00 horas, el que tuvo bastante actividad este miércoles 19 del presente mes y año, es el coordinador regional de la oficina del SNE (Servicio Nacional de Empleo Delegación Mante), VÍCTOR HUGO ESPINO ÁVILA; en compañía de personal que fue enviado de la Secretaria del Trabajo….. Hasta el momento de redactar los presentes comentarios, había confirmado su asistencia a la Quinta Feria de Empleo que se celebrara en Ciudad Mante, la Secretaria del Trabajo de Gobierno del Estado, ESTELA CHAVIRA MARTÍNEZ así como el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA…. En información del ISSSTE, tenemos que su Delegado en Tamaulipas JUAN GUILLERMO MANSUR ARZOLA; a través de un Comunicado de Prensa, dio a conocer que como parte del programa de otorgamiento de crédito para vivienda 2017, el Fondo de vivienda del ISSSTE en esta entidad federativa, asigno 494 créditos hipotecarios de vivienda a través de un monto superior a los 345 millones de pesos, mientras que a nivel nacional, son 56 mil 200 créditos….. JUAN GUILLERMO MANSUR ARZOLA, dijo que por instrucciones del Director General, licenciado JOSÉ REYES BAEZA TERRAZAS, fueron autorizados estos créditos hipotecarios en los primeros meses del año en apoyo de los trabajadores y trabajadoras al servicio del estado y sus familias…. También dio a conocer que el Fondo de la vivienda del ISSSTE, tiene diversas opciones de crédito pensadas en las necesidades de cada trabajador, y que uno de ellos es el Crédito Tradicional que está diseñado para los trabajadores en activo de base, confianza y eventuales al servicio de entidades públicas del Estado y que aporten al FOVISSSTE….. JUAN GUILLERMO MANSUR ARZOLA, menciono que otro es el Crédito con Subsidio; Crédito para pensionados; Crédito Conyugal; Crédito Aliados Plus que está pensado y rediseñado para potenciar el saldo de la Subcuenta de Vivienda del SAR, esto si tienes compensaciones superiores a tu sueldo básico de cotización y cuentas con ingresos llamados adicionales a la percepción de tu trabajo, puedes obtener una mayor capacidad de crédito, con la seguridad de conocer desde el inicio cuanto vas a pagar….. En cuanto a los créditos, dijo que también hay Crédito Respaldados está diseñado para favorecer a los trabajadores que desean utilizar como pago inicial su saldo de la subcuenta de vivienda del SAR, complementándolo con un crédito Bancario, y que como última opción está el Crédito en Pesos, el crédito se otorga a los derechohabientes para adquisición de una vivienda sin la necesidad de participar en un Procedimiento Aleatorio y que para el cálculo del monto de crédito se considera tanto el salario base como los ingresos recurrentes….. En otras cuestiones tenemos que el Congreso del Estado, participo en la firma del convenio de colaboración que celebro el Instituto Nacional de Mujeres y el Gobierno de Tamaulipas, a fin de coordinar e impulsar las acciones de planeación, organización y desarrollo que permitan la perspectiva de género garantizando la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres….. Sobre dicho convenio, el Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, Presidente de la Junta de Coordinación Política, firmó como testigo de honor, así como la Presidenta del DIF Estatal, Mariana Gómez Leal, en este acto que involucra al Poder Legislativo, pues deberán realizarse adecuaciones a diversas leyes en materia de igualdad de género…. Por su parte el gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, al presidir esta ceremonia de firma de convenio y en el marco de su mensaje, agradeció la presencia del legislador CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ y afirmó que el Congreso, jugará un papel importante en cuanto a la armonización estatal, para alcanzar la igualdad y equidad de género en el Estado….. Durante su mensaje, el Jefe del Ejecutivo Estatal, menciono que “En Tamaulipas rechazamos la violencia en cualquiera de sus formas y estamos trabajando para destruirla, agregando que muestra de ello es un convenio de esta naturaleza, que va acompañado de acciones que favorecen a las mujeres”….. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, destaco en su mensaje, que las mujeres son el pilar de Tamaulipas, anunció nuevas oportunidades de desarrollo para las mujeres emprendedoras e indico que “En las próximas semanas, su Gobierno va a dar a conocer un programa, el más ambicioso en la historia de Tamaulipas, para apoyar con créditos a las mujeres emprendedoras, y si, si van a tener un aval, va a ser su Gobernador del Estado”….. Durante este evento estuvieron presentes las Diputadas TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ, presidenta de la Comisión de Justicia; SUSANA HERNÁNDEZ FLORES, de Igualdad de Género; JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, de Atención a Grupos Vulnerables, así como la legisladora MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO, refrendando con su asistencia, el interés de trabajar en bien de las niñas y mujeres tamaulipecas….. Las palabras de bienvenida al mencionado evento, fueron pronunciadas por MARÍA ELENA FIGUEROA SMITH, que es la Directora General del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, quién resaltó que el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2022, que incluye como eje transversal la igualdad de género en todas las políticas públicas, programas y acciones de Gobierno, por lo que esta firma de convenio refrenda el compromiso de impulsar acciones específicas en cuanto a este rubro….. En su participación, manifestó “Estoy segura que AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO, quien en 1953 logró se reconociera el derecho al voto, estaría satisfecha de ver que en este su Estado natal, las mujeres están cerca de tener una representación paritaria en el Congreso Local y que ahora más del 40 por ciento de los Municipios están gobernado por mujeres, cifra superior respecto al 14.2 que tenemos a nivel nacional”….. Asistieron al evento como invitados de honor, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, HORACIO ORTIZ RENÁN; el Alcalde de Victoria, OSCAR ALMARAZ SMER; la presidenta del Sistema DIF Municipal, MARÍA ANTONIETA SÁENZ María Antonieta Sáenz pero además el Secretario General de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, como el Procurador General de Justicia del Estado, IRVING BARRIOS MUJICA, el Secretario de Bienestar Social en la entidad, GERARDO PEÑA FLORES; secretarios de diferentes dependencias, presidentes municipales, entre otros…. Como punto final, enviamos nuestra felicitación al ex – regidor y presidente de la CNPR local, JUAN MANUEL TORRES RODRÍGUEZ; quién este jueves estará festejando su cumpleaños.

