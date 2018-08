Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Inversión electoral fructífera.

En el entendido de que, el proceso electoral que vivimos en México este año, salió muy barato, porque la inversión realizada, fue suficiente para evitar conflictos postelectorales, los que, en realidad son los que cuestan muy caro.

Durante el tiempo que el actual presidente Electo de México, Andrés López Obrador llevó a cabo un movimiento de protesta porque los votos alcanzados en una de las elecciones anteriores en las que participó, solo le alcanzaron para declararse presidente Legítimo.

Los empresarios de la capital del país vieron afectada su economía, porque al quedar ubicados en la zona del movimiento no vendían y desde luego eran presa de amenazas de saqueos y cosas por el estilo y en este año de elecciones hay que decirlo con todas sus letras, la inversión realizada por el Estado mexicano en las elecciones fue positiva en todos los sentidos, incluso, existe un escenario de gran tranquilidad.

De cualquier manera, para tranquilidad de los que todavía piensan que la asignación de recursos fiscales a los partidos políticos es mala, el INE hizo su chamba respecto a la fiscalización de cada peso empleado en las campañas, por ello, realizó 31 dictámenes general, uno federal y 30 locales, se revisaron 17 mil 699 candidaturas y tenía pendiente concretar dos más en este mes de agosto.

Respecto a los reportes de ingresos y gastos, 57 mil 563 informes fueron fiscalizados y analizados, 593 mil 513 fueron cargadas al sistema integral de fiscalización y cinco mil 334 millones de pesos de ingreso que tuvieron los partidos políticos, fueron reportados conforme a lo establecido en las Leyes Electorales del país.

El INE dio a conocer que cinco mil 192.6 millones de pesos fueron reportados, die mil 527 millones de pesos fueron auditados entre origen y destino. El 88 por ciento de los ingresos fiscalizados eran de origen público.

Por otro lado, aunque la queja de los ciudadanos era generalizada en materia de publicidad en medios electrónicos que tienen concesiones del Gobierno de la República, el INE llevó a cabo el monitoreo conforme a lo previsto en la Ley, de ahí que existan 11 mil 188 actas de verificación levantadas en actos y casas de campañas, 105 mil 520 testigos de propaganda en vía pública, están en manos de la autoridad, así como, casi siete mil testigos de medios impresos y se tiene un informe con 15 mil 272 razones y constancias de gastos en internet y redes sociales.

Para tener una idea clara de que el INE hizo la parte que le corresponde, determinaron los incumplimientos de obligaciones, por ello, 184 millones de pesos en gasto no reportados, que son el 3.5 por ciento de lo reportado y se aplican las sanciones por ello.

Asimismo, observó que cinco candidaturas federales rebasaron topes de gastos de campañas, pero, sin impacto en los resultados electorales, ya que, ninguna de ellas correspondió a candidatos que hayan ganado en las urnas.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello y todos sus colaboradores trabajaron de buena intensión para que cada palabra de la Ley Electoral se cumpliera al pie de la letra y, lo mejor, es que, por asuntos de fiscalización los resultados de las elecciones no variaron y lo mejor es que no dieron pie a secuelas que impactaran de manera negativa a la población y sus actividades ya sean económicas, sociales o laborales.

Obvio, alguien dijo, quien sabe cómo le fuera a México en este momento si Andrés López Obrador no hubiese ganado la elección, porque pudo repetir lo de sus anteriores candidaturas, que salió a las calles con todos sus seguidores para hacerla de tos y reclamar un sitio que no le correspondía, de ahí que, en eso de los memes que hay en la Internet, le hayan criticado mucho sobre la declaratoria de Presidente Electo, ya que, iba contra las Leyes, porque fue presidente legítimo y, a ese nivel la reelección no se vale.

El punto es, que la inversión del Gobierno de la República o la realizada por los Gobiernos de los Estados para las elecciones del pasado primero de julio, fue productiva por donde quiera que se vea, en especial, por la inexistencia de broncas postelectorales, que tienen un alto costo y desgastan a las poblaciones en todos los aspectos.

Los otros.

La presentación del Libro Teatro, escrito por el dramaturgo y actor, Mario Ficachi, removió las entrañas de quienes gustan de este tipo de actividad cultural en Victoria, de manera tal, que quienes hacen teatro de cualquier tipo, acordaron trabajar en conjunto para promocionar sus obras y trabajo ante el público regional y estatal, bajo la premisa de que hay buenos libretos, actores e instalaciones, por tanto, trabajar para poner a disposición de los ciudadanos las obras que montará, será algo así como un reto agradable.

En la presentación del libro Teatro, fue interesantísimo el diálogo directo que el escritor entabló con la asistencia y quedó la idea de echar a andar una estrategia de comunicación para que los gustosos del teatro y las actividades culturales, puedan tener la información necesaria, sobre fechas de obras, actores y la puesta en escena, para que, cada día haya más espectadores.

La venta de combustible de dudosa procedencia en la zona rural y la periferia de las ciudades del centro de Tamaulipas, se ha convertido en una actividad económica forzada, a la cual, las autoridades que manejan la estrategia de seguridad deben voltear a ver.

Según comentarios vertidos por ciudadanos de varias comunidades que vienen a esta capital, deben dejar de comprar combustible en las estaciones de servicio y echarles a sus vehículos el de garrafas.

El alcalde electo de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, anda metido en una dinámica de muchos compromisos de todo y para todos, quizá con la idea de borrar de un plumazo azul, el trabajo realizado por la alcaldesa actual, Magdalena Peraza Guerra, quien ya lleva dos trienios al frente de la comuna.

Además, deja entrever que, como nunca, Tampico, tendrá el respaldo absoluto del Gobernador de la entidad, al grado que, competirá en obras y recursos con la joya de la corona política, Reynosa, algo que suena lógico, si consideramos que, hay compromisos de hace tiempo con los grupos políticos panistas de la zona sur de la entidad, en especial Tampico.

A ello se debe que Nader Nasrallah, estaba obligado a ganar la elección del pasado primero de julio, porque de otra manera, si el PRI se hubiese mantenido en la alcaldía o la ganara Regeneración Nacional, las inversiones para mejorar la infraestructura urbana del puerto, se quedarían en el tintero sexenal.

