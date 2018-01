La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

INVESTIGADOR DE LA UAT, PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES

En la UAT están de fiesta porque el investigador de ésta Universidad, Dr. Juan Miguel Jiménez Andrade, recibió de manos del Presidente Enrique Peña Nieto el Premio Nacional de Ciencias Naturales, que es el máximo galardón que otorga a los jóvenes científicos del país la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).

Obviamente con éste motivo el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, hizo patente su reconocimiento al Dr. Jiménez Andrade, ya que éste premio evidencia su exitosa trayectoria científica, haciéndole además extensiva una felicitación en nombre de la comunidad académica, así como de toda la comunidad universitaria.

Dejando ver su contento por el gran logro de un investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el rector Suárez Fernández dijo que para la UAT y para Tamaulipas es motivo de un gran orgullo la relevante distinción otorgada al Dr. Jiménez Andrade, que premia y reconoce a nivel nacional su trascendente trayectoria en la cual ha aportado nuevos conocimientos en el campo de la salud humana.

Por cierto el Presidente Peña Nieto le entregó su premio al Dr. Jiménez Andrade el viernes en el marco de la ceremonia de la entrega de Premios de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias 2016 y 2017, que encabezó en el Centro Nacional de Tecnología Aeroespacial de la Ciudad de Querétaro.

El Dr. Jiménez Andrade, adscrito a la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán (UAMRA), forma parte de un selecto grupo de jóvenes investigadores nacionales que recibieron éste homenaje en las distintas áreas del conocimiento, siendo ésta la primera vez que un investigador y científico de la UAT obtiene éste premio. Felicidades.

De nuestra parte quisiéramos agregar que el Premio Nacional a que se hizo merecedor el doctor e investigador Juan Miguel Jiménez Andrade, le viene a dar lustre y brillo al prestigio que se ha ganado en los últimos años a nivel nacional e internacional la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

En lo que parece ser un rotundo no a la amnistía a favor de los narcos que contempla Andrés Manuel López como una posible estrategia de su gobierno, en el caso de llegar a Los Pinos, para acabar con la inseguridad y la violencia, el Presidente Enrique Peña Nieto no se anduvo con rodeos y dijo que para que la gente cuente con seguridad y justicia en el país no puede haber perdón ni olvido, ni mucho menos borrón y cuenta nueva a favor de los delincuentes porque eso sería traicionar a la nación.

El pronunciamiento del mandatario nacional fue hecho ayer lunes en las instalaciones del 79 Batallón de Infantería, en cuyo marco dijo que cumplir y hacer cumplir la ley es la primera responsabilidad de un gobernante y subrayó que así lo entiende el Gobierno de la República.

En el evento en el que lo acompañaron los Secretarios de Gobernación y de la Defensa Nacional, Peña Nieto apuntó que “para que la sociedad cuente con seguridad y justicia no puede haber perdón ni olvido para los delincuentes, no puede haber borrón y cuenta nueva. Dejar hacer y dejar pasar a los criminales significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México”.

Con acciones diseñadas por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) para evaluar las estrategias de reclutamiento de policías del gobierno del estado, en Tamaulipas se mantendrá una evaluación permanente de la integración, profesionalización y desarrollo de la Policía Estatal, lo que convierte a nuestro estado en pionero en la firma de un acuerdo inédito entre un gobierno estatal y el organismo ciudadano de seguridad.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el director general del Observatorio Nacional Ciudadano Francisco Javier Rivas Rodríguez, firmaron ayer lunes el convenio de colaboración referente a éste tema el Salón Independencia ubicado en el segundo piso de Palacio de Gobierno, en Ciudad Victoria, en presencia del gabinete de Seguridad Pública, así como de representantes de las mesas de seguridad y justicia de Tamaulipas.

En su mensaje Cabeza de Vaca dijo que el primer paso para resolver una problemática es reconocer que se padece, para garantizar a las familias la recuperación de la paz, el órden y el Estado de Derecho.

Por su parte Rivas Rodríguez dijo que Tamaulipas es pionero en un convenio de ésta naturaleza, haciendo hincapié en que “lo ideal sería que todas las autoridades se abriesen a colaborar con la sociedad civil, ya que se ha demostrado alrededor del mundo que donde la sociedad civil participa se pueden construír instituciones de seguridad . Nosotros no queremos venir solo a observar, queremos aportar soluciones”, apuntó.

Con nueve puntos a su favor sobre de José Antonio Meade Kuribreña, virtual candidato presidencial del PRI, como si no fueran remontables en los seis meses que aún faltan para las elecciones, el autonombrado candidato presidencial de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, anunció con bombo y platillo que la coordinadora de su campaña va a ser Tatiana Clouthier.

A la hija de Manuel J. Clouthier, “Maquío” –por cierto ya fallecido– a la que entrevistamos en varias ocasiones en Ciudad Victoria cuando era diputada federal, a decir verdad aún con los estudios que presume y ser maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de ser licenciada en Lengua Inglesa por el ITEMS, para nosotros como analistas políticos es una persona gris y sin la experiencia necesaria para dirigir la campaña de López Obrador, dicho con todo respeto..

En el Distrito Federal o la Ciudad de México los seguidores de Andrés Manuel López Obrador andan de las greñas porque no están conformes con la repartición del pastel o sea de las candidaturas. Nuestras antenas chilangas nos aseguran que el grupo de “morenos” que comanda Marti Batres Guadarrama está inconforme con el reparto, el que obviamente dedea López Obrador.

Desde hace tiempo uno de los conocedores de estas danzas nos dijo que López Obrador iba a tener serios problemas al llevar a cabo la nominación de los que van a ser los candidatos de MORENA para el cúmulo de puestos de elección popular que estarán en juego en las elecciones del próximo Primero de Julio.

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato del periodista y profesor mexicano, Carlos Domínguez Rodríguez, al que mataron el sábado a puñaladas en Nuevo Laredo cuando iba en su auto acompañado de su hija menor de edad. La SIP instó al Gobierno de México a hacer lo que corresponde para que el crímen no quede impune.

Por cierto ayer lunes arrancó en el H. Congreso del Estado el Primer Período de Sesiones del Segundo Año del ejercicio constitucional de los diputados locales de la 63ava Legislatura de Tamaulipas. Al evento asistió el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y entre otras personalidas, según nuestras antenas, también estuvo el alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer.

