IRÁN CAYENDO MÁS FUNCIONARIOS MUNICIPALES…!

“ALCALDITO”, ADVIERTE A MAKI SI LO DEJA SOLO

NADA QUE esté fuera de la ley “puede quedar oculto o bien en la impunidad”, motivo por el cual ya fue detenido y sujeto a proceso “el ultra poderoso e influyente” HUGO RAMÍREZ TREVIÑO, Secretario Técnico del Gobierno Municipal que preside MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, alcaldesa que, contra viento y marea, buscará sin duda “sacar de este lío judicial”, al también denominado “ALCALDITO”, porque la señora Presidente, sabe y teme que éste abra la boca y, naturalmente, ella se vea involucrada en los juicios que enfrenta su subordinado, pero no solo eso, sino la gran gama de negocios fructíferos-millonarios que Ramírez Treviño, sabe le reditúan ganancias muy preponderantes a la familia de la alcaldesa de Reynosa.

RAMÍREZ TREVIÑO, es por obviedad el hombre de confianza de la edil MAKI ORTIZ y por ende, esta señora, tiene la ineludible obligación de defender “a capa y espada” a su privilegiado asesor, el que, ya no sufre la adversa acción penal por la que ya ha rendido su declaración correspondiente. Y por esta razón tengo la certeza de que, la aun mandamás de Reynosa señora Ortiz Domínguez, no va aventurarse a dejar solo o al olvido “al alcaldito”, porque simple y llanamente HUGO RAMÍREZ, conoce perfectamente bien los negocios de MAKI y FAMILIA , detalle que nos lleva a la reflexión de que “si te rajas me rajo”. Y “a ver cómo nos toca”.

POR EL MOMENTO, “el alcaldito” Hugo Ramírez Treviño, está en Libertad, pero advertido legalmente, a no salir de la ciudad, ni del estado, esa fue la orden del Juez Penal que lleva la causa de este ex funcionario público municipal, de quién dicen “no lo calienta ni el sol”, porque sabe que sobre la marcha, “al igual que él, “IRÁN CAYENDO OTROS FUNCIONARIOS MUNICIPALES MAS,” los que por obviedad, han estado amafiados o en combinación con la alcaldesa, para hacer negocios de muy considerables montos millonarios, es decir aquellos que les reditúan ganancias que bien valgan la pena y decirles esto, “no es estar descubriendo el hilo negro”, porque esto, en esencia, es la consecuencia del proceder indebido de todo aquel mal llamado servidor público que, “se apropia de lo que no es suyo”.

SIN EMBARGO, Hugo Ramírez Treviño, pensando en que nada le habrá de pasar y que incluso estará salvado de la cárcel, porque tiene el respaldo de su jefa la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, éste, por el momento, “está obligado a mantenerse callado”, al estilo “pico de cera” y tener que ir a firmar semana a semana ante el Juez que lleva la causa judicial que enfrenta, pero una vez que la Presidente Municipal, vaya saliendo del escenario político que estar por fenecer y al que se viene aferrando de manera irrespetuosa y ya no tenga “power político”, Maki tendrá que hacer todo lo que este de su parte, para no dejar a HUGO EN LA CÁRCEL, porque dejarlo solo, sería tanto como ella “echarse la soga al cuello” porque aducen que si Ramírez Treviño abre la boca, “podrán salir a la luz pública, muchas cosas que están en el anonimato”. Y que son ampliamente comprometedoras para MAKI, su esposo CARLOS LUIS PEÑA y CARLITOS PEÑA ORTIZ, cuya cuestión, “el alcaldito la tiene como un as bajo la manga”.

TESORERA Y LA SÍNDICO SEGUNDA “NO ESTAN EXCENTAS DE PECADO”

OTRO DE LOS detalles que saltan a la vista, son las trapacerías en las que por orden de la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, han tomado parte, la Tesorero Municipal SANDRA CHIMAL y la segundo Sindico ZITA GUADARRAMA, mujeres que han violado el código municipal y las normas del cabildo, al pasar por encima de la investidura y facultades que como primer sindico tiene el Lic. ALFREDO CASTRO OLGUÍN, quien cuenta con muy importante material en su poder, para actuar legalmente contra las referidas damas.

PERO LO que finalmente “no concibo o no tiene explicación”, es porque Alfredo Castro Olguín, ha dejado pasar mucho tiempo sobre este tema, tema que para nada debe dejarse al olvido y él lo sabe, porque de por medio hay manejos de recursos inexplicables o mejor dicho “en lo oscurito” y por esta razón, creo que cuando menos lo espere la población de Reynosa, estará conociendo, todo lo que de manera ilegal ha venido consumando “las tercia de damas”, MAKI, CHIMAL y ZITA, las que para manejar la lana a su antojo, “ellas se pintan excelentemente bien”. Pero de igual forma, quieran o no, “serán llamadas ante “el banquillo de los acusados”, para que den amplia cuenta de lo que han hecho con los millonarios recursos que les ha llegado para el desarrollo de obras, porque “aunque Maki diga que, “Reynosa es proyecto de todos”, eso ha sido una lamentable falacia, porque hemos visto que en Reynosa “lo que se hace en el Ayuntamiento es el proyecto de MAKI Y DE SU FAMILIA.

