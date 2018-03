T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“IRÁN CAYENDO MAS INVOLCURADOS EN CRIMEN”…!

POR EL DESARROLLO de las mancomunadas investigaciones que llevan la PGR y la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, en torno al crimen del Periodista Independiente CARLOS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, esto confirma y refleja sin duda, que, “irán cayendo, los autores materiales e intelectuales” del homicidio consumado de manera artera en agravio del comunicador, a quien sus victimarios, “le cegaron al existencia a puñadas”, hechos ocurridos el pasado 13 de enero del presente año.

ESTE HORRENDO asesinato contra el periodista, mantiene la atención general de la sociedad tamaulipeca, porque hay el presunto involucramiento de gentes de los medios de comunicación e incluso de políticos de muy alta envergadura, los que de haber sido copartícipes del crimen, téngase la certeza que, la PGR y la PGJE, habrá de proceder contra ellos en el marco de la ley y los pondrán tras las rejas y más ahora que, “la autoridad judicial, lleva avances muy importante en las indagatorias del crimen, a tal grado que ya hay seis personas detenidas, entre ellos, Jorge Alfredo Cantú García, pariente del candidato de MORENA a la alcaldía de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas Villarreal.

ENTRE LOS Periodistas detenidos, está Luis Ignacio Valtierra Hernández, quien se desempeñaba como Presidente de la Unión de Periodistas Democráticos de Nuevo Laredo, además de Juan Jesús González Zúñiga y otro reportero independiente, de los que se dijo “ya tenían órdenes de aprehensión”.

CON RESPECTO al primer detenido, Jorge Alfredo Cantú García, familiar consanguíneo del ex presidente municipal CCR, aducen que de las declaraciones de éste, ante la PGR y la PGJE, se derivarán las capturas de los todos implicados, detalle del cual sobre la marcha irá informando el PROCURADOR IRVING BARRIOS MOLINA, quien por su parte, dijo tener plena confianza que, el crimen consumado contra el periodista Carlos Domínguez Rodríguez, será para el historia de México, el primer homicidio de un representante de medios que, NO HABRÁ DE QUEDARSE EN LA IMPUNIDAD”.

DESDE un principio, por el desarrollo de las investigaciones del caso, se dijo que, el homicidio del periodista Neolaredense, “apuntaba hacia políticos”, por las constantes notas informativas que el extinto Carlos Domínguez, publicaba contra varios funcionarios públicos, siendo mayor el número de artículos informativos contra el ex Presidente Municipal Carlos Canturosas Villarreal, quien hoy, ya es el candidato de MORENA al alcaldía de Nuevo Laredo.

Y POR el arresto de Jorge Alfredo Cantú García, tío del ex alcalde Canturosas, las autoridades que llevan a cabo y profundizan las investigaciones de este tan sonado crimen, aunque no se ha dicho nada oficial por parte de la Procuraduría, “no se descarta la presunta participación de inconformes políticos” que, fueron señalados con índice de fuego por el periodista en varias de sus publicaciones, porque esto de las notas informativas escritas por Carlos Domínguez, “es lo que se ha venido valorando de manera amplia, en las indagatorias que hace sobRe el caso la PGJE”.

Y AL DECIR de la autoridad judicial, “faltan por cumplimentarse más órdenes de aprehensión”, lo que vislumbra que, entre las personas que aún faltan por ser detenidas por este contumaz homicidio, haya políticos de aquel puerto fronterizo, cuya cuestión por obviedad, enmarca que, este caso puede traer muchas sorpresas, porque sospechan que hay gentes muy connotadas del ámbito político local, involucradas en este asesinato y por las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría de Justicia del Estado, este crimen “no habrà de quedar en el anonimato”.

A CARLOS CANTUROSAS SE LE PUEDE VENIR EL MUNDO ENCIMA.

ADEMÁS hay que señalar que, si CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, está involucrado en el crimen de Carlos Domínguez Rodríguez, “se le puede venir el mundo encima” y hasta se vería obligado “a poner tierra de por medio”, pero si no hay nada legal con lo que se le impute responsabilidad judicial, el ex Presidente Municipal, no tendría nada de que preocuparse, pero mientras tanto, hay una muy marcada tensión sobre este sonado tema.

Y SI CANTUROSAS, es ajeno al homicidio del periodista, creo que por lo protagónico que es, “ya hubiera salido a manifestar su inocencia de manera pública o en una rueda de prensa”, pero nada eso ha sucedido hasta el momento allá en Nuevo Laredo. Aunque recordemos que éste ex alcalde, recientemente, ante la periodista Carmen Aristegui, dijo “no tener nada que ver en el crimen de Carlos Domínguez”, pero como “del dicho al hecho hay mucho trecho”, ahora que hay detenidos sobre el multicitado felón homicidio, las autoridades judiciales que investigan el crimen, “son las que, deberán emitir el veredicto de rigor” y, naturalmente, actuar judicialmente contra él o los responsables, materiales e intelectuales sobre el mencionado asesinato.

