CUADRANTE POLÍTICO

POR FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO

ISMAEL, MARIA ELENA Y AMÉRICO, VIRTUALES SENADORES

Pese a que aún faltan poco más de cincuenta días, aquí en Tamaulipas difícilmente cambiarán las actuales tendencias del voto, en lo que a las senadurías se refiere. Los números duros de las encuestas indican que, la fórmula priista al senado, integrada por Yalheel Abdalá y por Alejandro Guevara ha caído al tercer lugar.

Mientras que, sus competidores del PAN-PRD-MC, Ismael García Cabeza de Vaca y María Elena Figueroa van a la delantera, alcanzados y superados por momentos, por el abanderado de MORENA, Américo Villarreal Anaya.

El efecto AMLO en el estado existe, es real, y no es parte del surrealismo que suele campear en los discursos tanto del panismo, como del priísmo. Pese a que en materia de propaganda y de espectaculares, los candidatos azules están haciendo valer, su supremacía sexenal, existe un tipo de mercadotecnia popular, de esa que se trasmite de boca en boca, como cuando vas al cine y recomiendas una buena película a tus amigos y familiares: esa película en Tamaulipas, es la del Movimiento de Regeneración Nacional y de sus candidatos a cargos legislativos.

En lo que concierne a los candidatos priistas, se sabe que muy pocos amanecerán como ganadores la madrugada del dos de julio. En materia de alcaldías se habla de Oscar Almaraz, y muy posiblemente de Chuchín de la Garza en Matamoros. En lo que se refiere a diputaciones federales, la candidatura de Alejandra, Cárdenas Castillejos por el V Distrito, es de las que, mantienen un mayor alto grado de certeza en las expectativas de triunfo. “Ale” , ha ido de menos a más, y se le percibe más madura, y con un mensaje fresco, alejándose de los lugares comunes y trillados. La percepción, es que estamos ante el nacimiento de un nuevo liderazgo en el centro de Tamaulipas.

En Tampico, por el contrario, se vaticina ya desde ahora, la derrota de Magdalena Peraza Guerra, ante Chucho Nader. Y en la ciudad de Reynosa, el médico Serapio Cantú Barragán, podría quedar en un tercer lugar, ante la polarización de fuerzas de Maqui y José Ramón Gómez Leal. De acuerdo a las encuestas, el “JR”, es el puntero, y con amplias posibilidades de ganar la alcaldía por MORENA.

En Nuevo Laredo, pese a que la candidatura de Ramón Garza Barrios, no se compara en popularidad con Carlos Enrique Canturosas Villarreal, si tomamos en cuenta el desgaste que ha sufrido el alcalde Rivas Cuellar, podrían ganar los obradoristas coyunturales.

En síntesis, lo que estamos viendo en nuestro estado, es una marca PRI casi liquidada, y a la cual sobrevivirán muy pocos ganadores. Al mismo tiempo tenemos un panismo que subestimó la fuerza emergente de MORENA y de sus candidatos; que se distrajo, aplicando castigo innecesario sobre un priismo despersonalizado. Los del PRI, seguramente habrán de vivir un reacomodo importante, posterior al dos de julio.

Uno de los grupos del priismo, llamado a trascender el 2018, es el del clan Cárdenas del Avellano, integrado por empresarios y políticos, que supieron avanzar, sin caer el el desgaste de las élites priistas, actualmente afectadas por el acoso y el desprestigio.

Me parece que, de no suceder otra cosa, el priismo del centro tamaulipeco, está llamado a convertirse en el articulador de un nuevo PRI estatal, pero eso, solo lo constataremos, en la poselectoral de Julio. Por ahora, lo que se puede decir es que, los candidatos al senado por el PRI, no logran conectar con el electorado.

Esto se debe a diversos factores: por un lado, el discurso de Alejandro Guevara Cobos, sigue siendo de confrontación, y en consecuencia está cayendo en el aislamiento, se está diluyendo en el vacío, y sin conectar con el mensaje del candidato Presidencial Meade, pero tampoco, con el del resto de sus compañeros a cargos de elección popular.

En lo que se refiere a Yalheel, se nota que sus asesores le han recomendado deslindarse de Alejandro, y se ha manejado con mayor sutileza, pero la carencia de expectativas, y la ausencia de los que antaño solían invertirle a la marca tricolor, convierte a la neolaredense en una candidata agotada en su narrativa de mujer y madre de familia, de guerrera y cosas pos el estilo. Su discurso ya no da para más, se agotó, y no ofrece alternativas de cambio, ni en lo estatal, ni en lo federal, con un abanderado presidencial, sin posibilidades.

La elección de los candidatos al senado en Tamaulipas, ya no es de tercios, como lo afirman Alejandro y Yalhleel, la elección de los senadores se ha polarizado, y son solamente dos fuerzas las que actualmente se pueden ver en el escenario político-electoral: la de Ismael García Cabeza de Vaca, y de María Elena Figueroa, y la fórmula de MORENA, representada en primer lugar, por Américo Villarreal Anaya.

Aquí, la que mayormente saldría perdiendo es Yalheel Abdalá, pues su condición de primer lugar en la fórmula, la acercaba más a la posibilidad de llegar a la curul, siempre y cuando el PRI termine en segundo lugar. Pero dicha circunstancia, es cada vez más lejana.