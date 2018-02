            < Ismael y Elena Figueroa, para el Senado

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- El PAN de Tamaulipas se ha manejado con mucho sigilo en lo que se refiere a dar a conocer sus precandidaturas al Senado de la República y diputaciones federales, no hay ni comunicados oficiales ni conferencias de prensa, aun así del Comité Ejecutivo Nacional trascendió que la fórmula para buscar sendas curules en la Cámara Alta, son Ismael García Cabeza de Vaca y María Elena Figueroa Smith, que a estas alturas ya están registrados debidamente y quizá este lunes el Comité Directivo Estatal lo dará a conocer.

Ismael venía ocupando la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PAN y María Elena estaba al frente de la Dirección del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, ambos vienen de sufrir sendas derrotas en el 2015 como diputados federales, misma en que el PRI logró carro completo, que es la orneada de legisladores que entregará su curul en este 2018 a sus sucesores.

La designación de Ismael García Cabeza de Vaca era ya un rumor muy fuerte en todo el estado, lo que definitivamente fue sorpresa para la mayor parte del mapa tamaulipeco, no para la zona sur, la designación de María Elena Figueroa Smith, por cierto iniciada en el PAN por Lucirene Alzaga Madaria, lo cual explica en cierta forma su designación, es decir representa la suma de una parte del sector panista que ha estado subido a la barda dejando pasar y viendo de lejos la corrida de toros.

Ese grupo al que Francisco Elizondo Salazar, presidente del CDE del PAN se refirió hace unos cuantos meses cuando dijo, “no se supieron subir a la ola (del poder) en su momento y siguen observando sin sumarse”.

De ahí lo que representa la incorporación de María Elena Figueroa, que lleva dos derrotas una como candidata a diputada local por uno de los distritos de Tampico y la última como candidata a diputada federal por el VIII Distrito, frente a Paloma Guillén.

También en ese mismo tenor está el súbito relanzamiento de Jesús Nader Nasrallah, también vinculado a un sector panista que ha permanecido un tanto alejado del Palacio de Gobierno y que ahora se sumará al proyecto panista-cabecista con estos “destapes”.

También ayudarán a Chucho con otros amarres con priistas del sur, de tal manera que esta vez se ve muy clara la victoria del PAN en la Presidencia Municipal de Tampico.

Donde sea dicho de paso desde hace más de año y medio le vienen comiendo el mandado a la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra al sumar a una gran parte de activistas priistas a los que descobijó del presupuesto y que ahora están dispuestos a llevar al triunfo a Chucho Nader, además la maestra perdió terreno frente a uno de los grupos que la apuntalaban, el del magisterio.

Por lo que respecta a Nader, arribó a su registro en esta capital cuerpeado lado a lado por dos operadores fundamentales, a su derecha Germán Pacheco Díaz y a la izquierda Eduardo Hernández Chavarría, los dos le levantaron la mano renunciando a sus aspiraciones, sumándose a su proyecto.

El trabajo que ambos (Germán y Lalo) han venido realizando presenta un horizonte ganador para el Partido Acción Nacional en Tampico. Y claro Chucho Nader tiene ahí su propio capital político y en esa suma de fuerzas vemos muy difícil que el PRI pueda dar la batalla, aunque tiene un as en la manga escondido, que nunca ha querido la alcaldía, veremos si desde el Comité Ejecutivo Nacional hay designación en aras no sólo de conservar la Presidencia Municipal, sino la captación de votos para José Antonio Meade, porque eso del voto cruzado está muy difícil, se habla de que el auténtico panismo, votará a favor del ex colaborador de Felipe Calderón.

2.- Retomando el tema de los precandidatos al Senador, Figueroa es licenciada en Ciencias de la Comunicación igual que su adversaria del PRI Yahleel Abdalá Carmona, ambas tienen un grado de maestría en Educación aunque con diferentes especialidades. Hay buen contrapeso porque ninguna posee un gran curriculum profesional o académico, sólo que la priista ya ganó una elección y en un distrito federal cuando este representaba la octava parte del mapa poblacional tamaulipeco y su contra parte, ya lo dijimos lleva dos derrotas.

En cuanto a Ismael es un personaje carismático, agradable y de sonrisa fácil, es producto vendible visto desde la mercadotécnica política. Esos son atributos personales, desde luego lleva otro peso político importantísimo que no poseía en 2015, ser hermano del gobernador, quien o quienes se atreverían a cerrarle la puerta.

Ismael es licenciado en Comercio Exterior egresado de la Universidad Panamericana de Edinburgh, Texas; tiene cursos de especialidad como “Apoderado Aduanal”, participó en un Seminario en Campañas Electorales en la Universidad George Washington, ubicada en la capital de Estados Unidos. Asimismo ha ocupado diversos puestos gerenciales y como Director General en empresas dedicadas a la industria de alimentos, en el ramo de la construcción y en aduanas.

Para cerrar el tema de los precandidatos federales por lo que se refiere a las diputaciones de las que 7 serán para el PAN, recordemos que dos distritos serán para los partidos coaligados, PMC y PRD, son el V y el VII, respectivamente.

En cuanto a la cuota de 7 precandidaturas Acción Nacional ya registró en la Cd. de México a Verónica Salazar por el IV de Matamoros, ella viene de una derrota en 2016 cuando buscó la alcaldía por ese municipio; también quedó listo Salvador Rosas Quintanilla por el I Distrito con cabecera en Nuevo Laredo.

Seguramente este domingo ya quedaron todos definidos y quizá este lunes los den a conocer los restantes.

Y hasta la próxima.