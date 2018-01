La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

JAVIER LOZANO DE DESPEDIDA ENCUERO A RICARDO ANAYA

El senador Javier Lozano anunció su renuncia al Partido Acción Nacional, pero, pero, pero, antes de irse encueró al ex dirigente nacional de éste instituto político y virtual candidato presidencial, de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, al que sin pelos en la lengua –como es su estilo– lo exhibió como “un jóven dictador”, al que acusó además de utilizar recursos del partido y condicionar presupuestos a las dirigencias estatales para promover sus aspiraciones personales.

Con 13 años de militar en el PAN el legislador ahora ya ex panista, dijo que se va del Acción Nacional debido “a que éste partido ha perdido rumbo e identidad” desde que llegó Ricardo Anaya como dirigente nacional, haciendo hincapié en que “hoy presenciamos una auténtica farsa, una simulación, estamos ante la imposición de un jóven dictador que, imitando las prácticas que tanto criticábamos de otros partidos, ahora se replican en el PAN con candidez e impunidad.

En un video difundido en las redes sociales Javier Lozano acusa a Ricardo Anaya de amagar con la expulsión del partido a todos aquellos que no fuéran afines a su persona y lamentó la degradación del Partido Acción Nacional, acusándolo también de haberle dado la espalda a la agenda legislativa de la bancada en el Senado y de llevar también a Margarita Zavala, aspirante independiente a la presidencia, a salir del partido.

El senador Lozano hizo hincapié en el marco de su renuncia en que se va del PAN pero no de la política ni del servicio público y remarcó que actúa en estricta congruencia con lo que es y lo que cree y añadió “porque no quiero dejar en manos de impovisados, demagogos, populistas, irresponsables, tramposos, corruptos, traidores e inexpertos, la Administración Pública.

En éste escenario el senador “rebelde”, Javier Lozano, no dijo si se va a sumar a la candidatura del precandidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, a que a través de sus redes le ha manifestado su apoyo.

En conferencia de prensa ayer martes en el presidente del CDE del PAN, Francisco “Kiko” Elizondo, dió a conocer la visita que hará a Tamaulipas Ricardo Anaya el próximo viernes 12 de enero, concretamente al bello puerto de Tampico, estando pendiente de especificar el lugar en donde se llevará a cabo el evento de su campaña como virtual candidato de la coalición “Por México al Frente” a la Presidencia de la República.

El dirigente del partido en estado, Francisco “Kiko” Elizondo, dijo que el PAN en Tamaulipas respalda totalmente las aspiraciones “de nuestro precandidato y estamos seguros que con el árduo trabajo que lo caracterizan, logrará ganar la presidencia y así transformar la realidad de México”.

Por cierto en Toluca, donde acaba de estar, Ricardo Anaya, al ser entrevistado rechazó que la decisión del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, de salirse de la contienda interna del PAN a cambio de que su esposa Martha Erika Alonso sea la abanderada de la coalición al gobierno de Puebla, lo que muchos dan por hecho.

Ahora lo que nos falta por ver es la forma en que se va a reflejar en las encuestas la exhibida que le acaba de dar el senador Javier Lozano a Ricardo Anaya, porque no es para menos como precandidato presidencial del PAN y la coalición “Por México al Frente”.

Lamentamos que muchos reconozcan su trayectoria profesional, a la periodista Beatriz Pagés Rebollar, pero al mismo tiempo se pregunten que es lo que ha hecho para merecer que el PRI haya dado a conocer su nombre como una de sus candidatas al Senado de la República por la capital del país.

Desde luego que esas personas desconocen que Beatriz Pagés Rebollar es hija de don José Pages Llergo, el que en los años 50’s fundó la revista Siempre, la que por su verticalidad y la calidad de los periodistas que llenaban sus páginas con sus valiosos artículos y comentarios enfocados a resolver la problemática del país, por lo que se convirtió en la revista semanal de mayor tradición en México.

Esa famosa revista Siempre, a la que muchos identificaban con la Izquierda, según nosotros tuvo mucho que ver con la actitud del gobierno hacia el pueblo de México, ya que hacía ver a los funcionarios sus errores y sus aciertos, por lo que obviamente sin temor a equivocarnos era la de mayor circulación. De esa casta es descendiente directa la destacada periodista Beatriz Pagés Rebollar, la que al fallecer su señor padre don José Pagés Llergo asumió la dirección de la revista, cuya circulación creemos que bajó al surgir la revista Proceso y el Periódico La Jornada.

Por lo que aquí decimos sentimos que la periodista Beatriz Pagés Rebollar se merece la senaduría, la que por ser quien es y su trayectoria, el PRI la va a postular como su candidata al Senado de la República. Nuestros respetos y admiración para tan distinguida dama y gran periodista para orgullo del gremio.

Por cierto ayer martes trascendió que a mediados de enero nuestro amigo El Truco, César Augusto Verástegui Ostos, va a dejar el cargo que ocupa en Palacio como Secretario General de Gobierno, que desde el inicio de su Administración le asignara el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya que supuestamente va a buscar una senaduría o cuando menos una diputación federal. No se sabe quién lo va a relevar en tan importante cargo, solo nos reportan nuestras antenas que supuestamente viene de Mante.

Como periodistas y analistas políticos reconocemos que Verástegui Ostos desde el primer día hasta hoy ha tenido un magnífico desempeño al frente del cargo que le fuera conferido por el mandatario estatal, después de haber sido el líder del PAN en el estado. Al Truco lo diferencia de todo el equipo su sencillez, ya lo hemos dicho antes y lo volvemos a decir.

A todo esto cobró mucho interés entre los electores que el INE le haya ordenado a los partidos PRI, PVEM y PANAL los que en coalición postulan a José Antonio Meade Kuribreña como su virtual candidato a laPresidencia de la República, que le cambien de nombre a la coalición porque no es parejo que lleve el nombre de “Meade Ciudadano por México”, lo que parece que tiene sustento, pero pasó la tempestad y es fecha y hora en la que no sabemos si ya hubo cambio o no lo va a haber.

Apenas nos enteramos que el Gobierno de la Ciudad de México celebró a las enfermeras y enfermeros en su día –6 de enero– con la rifa de cuatro automóviles último modelo, un sabroso almuerzo y la música de mariachi, para alegrar el ambiente. El evento lo encabezaron el Secretario de Salud José Narro y el Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Angel Mancera.

Dejando ver su sentido humanitario y su solidaridad con los que menos tienen, en el marco del programa “Abrigando un Amigo” que promueve la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los universitarios llevaron a cabo la entrega de ropa de invierno y cobertores a la población más necesitada en comunidades de todo el estado. Actividad en la que también participan profesores, personal administrativo y directivos de todas las facultades, unidades académicas y preparatorias de la UAT.

Según nuestras antenas en Ciudad Victoria se han repartido alrededor de 600 piezas de ropa invernal y 400 cobijas, habiéndose cubierto diversos sectores de la capital y alrededor de 11 comunidades del sector rural. Vaya nuestro aplauso por es loable labor.

