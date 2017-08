Hipódromo Político

Por CARLOS Cortés

JOSE ELÍAS: LA HISTORIA DE UN COBARDE

Hoy las voces de Reynosa, parecen llegar a una triste y lamentable conclusión: a los reynosenses los gobernó del año 2013 al 2016 un cobarde, un personaje pusilánime que fungió como su “presidente municipal”. Así fue José Elías Leal durante su gestión y así ha sido a lo largo de su vida. Y así lo sufrieron Reynosa y sus habitantes, quienes tuvieron que soportar a lo largo de tres años malas decisiones, raterías, frivolidades, tranzas, “jugosos negocios” para su familia, amigos y “amantes”, y excesos, derivados de “quien nunca ha tenido y llega a tener…”

Hay que recordar que José Elías Leal nunca fue un político de primer nivel. Más bien, a José lo ayudó ser el tercero en discordia para llegar a la Presidencia Municipal, cuando Oscar Luebbert y Everardo Villarreal se peleaban la oportunidad de poner alcalde. Oscar buscaba colocar a Raúl Jiménez y Everardo buscaba que el candidato fuera Carlos Solís. En ese choque de trenes, el ganon fue José Elías Leal quien fue señalado por el gran elector de Tamaulipas, léase Egidio Torre Cantú, como candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Reynosa. Y como no, si Elías Leal le permitió a Egidio hacer los grandes negocios de su vida, como la ya famosa “Ciudad de las Familias Infelices”

Después, el resto ya es historia. Durante la campaña electoral, José y sus promotores usaron trampas de buen calado para hacer tropezar a sus adversarios en la elección y así llegó este gris personaje a la Presidencia Municipal de Reynosa. De ahí para adelante, la historia la conoce Usted muy bien.

La administración de José Elías Leal, fue gris y hasta torpe dirían algunos. Por ejemplo, ya se supo que fue falta de mantenimiento precisamente por la administración municipal de José Elías Leal lo que causó el colapso de la calle Río San Juan, a pesar de que se sabía que ahí había un problema. No le ´metieron mano´ al tramo donde se hizo el famoso socavón, lo que terminó por dejar el estado de las cosas como actualmente están y como actualmente las tenemos que sufrir. https://www.elmanana.com/faltademantenimientocausocolapsodecallenometieronmanoatramodelsocavon-3952628.html

Fue tal la decepción a la mala gestión de Elías Leal que en todas las latitudes del estado le califican como delincuente y, muchos reynosenses, siguen esperando que las autoridades lo llamen a comparecer y lo encarcelen por la mala y abusiva gestión a su favor. https://www.elcinco.mx/contrapeso/no-hoy-siempre.

Bueno, ha sido tal el enojo que hay contra José que muchos proveedores lo siguen buscando para cobrarle las cuentas que desde el ayuntamiento no les pagó, con todo y que los bienes y servicios ya se habían desquitado. Cosa nomás de preguntarles a los constructores reynosenses a quienes aún se les deben muchos millones de pesos.

http://elreportero.mx/2017/07/27/adeuda-reynosa-a-constructores-mas-de-20-millones-de-pesos/

Y la respuesta de José Elías ha sido siempre la misma: el ex alcalde no da la cara, nunca está, no contesta el teléfono. José Elías Leal es un personaje, reitero, cobarde y pusilánime, que miente, se esconde y evita la confrontación, aplicando la máxima de que más vale una graciosa huida que una apasionada entrega. Y ello concuerda con la opinión de sus amigos y de sus familiares: “Pepe es un cobarde, y rehúye a los problemas”.

Y mientras esto pasa, se dice, se comenta y se acusa, que Elías Leal tiene el descaro de sentirse el salvador de algún distrito de Reynosa, como candidato a Diputado Federal por el PRI para 2018, a pesar de haber encabezado la traición que dejo fuera de la alcaldía a su partido el 5 de junio del 2015. http://www.lacapital.com.mx/laopinion/16072-Maki_De_rodillas_o_adios

Es increíble y no me imagino a Elías Leal en la próxima campaña electoral. Se llevó lo que pudo del Ayuntamiento, trató con la punta del pie y desprecio a muchísimos ciudadanos, a muchos proveedores los robó y hasta la fecha andan batallando por culpa de una administración desordenada, transa y abusiva, y hablo de la administración de José Elías y todavía tiene el descaro de soñar con ser diputado federal. Me parece que, en este escenario, ni su hija María José, ni su papá, Don Pepe Elías Maciel, podrán interceder por este cobarde político del escenario tamaulipeco.

¿O cómo podemos entender que Elías Leal haya invertido más de cuatro millones de pesos para remodelar el edificio en donde se encuentra la oficina de Pasaportes, que se ubica en un inmueble de la cuñada de la actual alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, y además pagarle renta? Con cuatro millones, o menos, hubieran COMPRADO un edificio propio que hubiera pasado a formar parte del patrimonio de los reynosenses, pero no. Elías Leal se fue por la fácil, y por apoyar a quienes hoy lo han cobijado y cuidado desde el actual Ayuntamiento.

A José Elías Leal no sólo se le acusa de haber abusado del patrimonio municipal de Reynosa, sino de estar coludido con el crimen organizado, lo que créame, no es cosa menor. https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/05/01/alcaldes-manosos. Pero a la hora de enfrentar sus problemas, Elías Leal es un cobarde. Así lo dice el pueblo, pero así también lo reconocen los miembros de su familia. ¡Imagínese de que tamaño es el problema!

Y como la actual administración municipal de Maki Ortiz fue enormemente beneficiada por José Elías Leal, todo lo que se diga sobre castigos es pura paja, puro cuento. Ella fue la beneficiada principal por José Elías Leal, razón por la cual ha sido Maki incapaz de denunciar a Elías Leal. Hasta el momento puro show pero nadie en la cárcel, por desgracia. http://www.latarde.com.mx/investigacontraloriaaseisexfuncionarios-316734.html

El actual contralor Alexandro Vielma de la Garza acusó a la administración de Elías Leal de retener el Impuesto sobre la Renta a los trabajadores pero no lo enteraron al Servicio de Administración Tributaria, lo que conforma el delito de defraudación fiscal. Y después de la escaramuza mediática, nada.

https://www.elmanana.com/pordefraudacionfiscalterminarianenprision-3768280.html

El saqueo a las finanzas del Ayuntamiento fue permanente durante la administración de José Elías Leal, quien desvió millones de pesos de Inspección y Vigilancia a sus bolsillos. Los manejos abusivos de los dineros por parte de Elías Leal y su camarilla cuando gobernaron Reynosa, fueron manifiestos, descarados y gandallas.

http://www.latarde.com.mx/rapinaeninspeccionyvigilanciacondepositosasecretariosdelpresidentemunicipaljoseeliasleal-258938.html ¿Y ahora, quien podrá defendernos y hacer justicia? La ciudadanía reynosense espera la intervención de los diputados al Congreso de Tamaulipas, de la Auditoría Superior del Estado, y de la Auditoría Superior de la Federación, o de cualquier otra autoridad que ponga orden a la ciudad y terminé con la impunidad que ha sufrido Reynosa en las tres últimas administraciones: la de Everardo Villarreal Salinas, la de José Elías Leal y la actual de Maki Ortiz Domínguez. De las tres no se hace una y todas han robado la esperanza a Reynosa de un futuro mejor.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipódromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @carlos_cortesg.