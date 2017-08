HIPODROMO POLÍTICO

POR CARLOS Cortés

JOSE MURAT… ¿CUMPLIO CON EL PRI DE TAMAULIPAS?

Pomposamente, el Partido Revolucionario Institucional designó hace algunas semanas, entre bombo y platillo, a José Murat Casab, como el Delegado en Tamaulipas, así se anunció primero, y después dijeron que no, que Murat sólo sería el Delegado Especial para la renovación de la dirigencia tricolor en Tamaulipas.

¿Cumplió Murat su encomienda en el estado? Definitivamente no. Y no sólo eso, sino que Murat hizo el ridículo más espantoso al no poder cumplir con la encomienda del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, en el sentido de que en Tamaulipas hubiera candidato de unidad a la dirigencia tricolor, lo cual Murat no logró, ni dando manotazos en la mesa como ocurrió.

Y es que el estilo de este señor es muy rupestre, muy del tiempo de los bárbaros, muy de “aquí se hace lo que yo diga”. Y los priístas tamaulipecos por supuesto lo mandaron a freir espárragos. Muy ex Gobernador de Oaxaca, malo por cierto, pero que en Tamaulipas prácticamente ni lo tomaron en cuenta. Un retrato hubiera hecho más de lo que hizo este señor quien, ya está en tiempo de irse a su casa a cuidar nietos, porque políticamente ya es cartucho más que quemado.

A su llegada a tierras tamaulipecas, el ex gobernador de Oaxaca José Murat Casab afirmó que el Comité Ejecutivo Nacional, a cargo de Enrique Ochoa Reza, lo designó como enviado para acompañar y participar en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, en la renovación de la dirigencia estatal. Y así lo hizo. Sólo los acompañó a calentar el asiento y tomar café porque de ahí para adelante nada. Con Murat o sin Murat, el proceso hubiera salido exactamente igual. https://www.gaceta.mx/2017/08/acompanare-al-pri-de-tamaulipas-en-el-proceso-interno-jose-murat/

Murat no sólo fue malo, malísimo en Tamaulipas, sino que lo califican como el peor gobernador que ha tenido Oaxaca, de ladrón y de hampón no se le baja en los medios de comunicación. http://elmanana.com.mx/opinion/142931/Atacate-Tamaulipas.html

En el proceso eleccionario del pasado sábado, en donde los consejeros del PRI decidieron por Sergio Guajardo Maldonado, el enviado especial –porque no quiere que lo llamen delegado especial- José Murat Casab, hizo la muina, el ridículo y el “Oso” porque los priístas se negaron a construir un candidato de unidad, como era su deseo. https://elmercurio.com.mx/editoriales/priistas-revientan-a-murat-casab

Pero no crea que el problema de Murat es un problema en Tamaulipas. Ejemplo de ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no encuentra al ex Gobernador de Oaxaca y presidente de la Fundación Colosio del PRI, José Murat Casab, pues tiene como domicilio fiscal la Cámara de Diputados. http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1081089&md5=74075c3aeb227d9a984c50c84f996bf9&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=74132ec133c916bd040a0c9bddf72174

Se habla pues, de que una embestida nacional en contra de este personaje del pasado está en marcha. Lo malo, es que los ataques rozan a Alejandro Murat, su hijo, Gobernador de Oaxaca. Y además, lo grave del lío es el impacto negativo en la estabilidad de Oaxaca, una entidad severamente castigada en los dos últimos sexenios y que con su hijo al frente del Gobierno Estatal se empiezan a ver visos de inestabilidades que podrían dar para más. https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/04/03/cronica-politica-embestida-nacional-en-contra-de-jose-murat-y-le-pega-a-oaxaca

Finalmente, a José Murat hay quien lo liga a otros personajes de la política nacional, como el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, o el ex Gobernador de Puebla, Mario Marín, a quienes acusan de haber amasado cuantiosas fortunas en su paso como servidores públicos. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=12083&c=10

Así pues, José Murat Casab vino a Tamaulipas a quedar mal con todos y a hacer el peor de los ridículos, porque hay que decirlo con toda claridad, sus mejores tiempos ya pasaron y la realidad política del país lo rebasaron.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipódromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.