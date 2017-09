T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

JOSÉ SUÁREZ, EXPERIENCIA Y LIDERAZGO EN LA UAT´….!

CON EL CANDIDATO único a la rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para el período 2018-2021 Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, en la máxima casa de estudios de nuestra entidad, predominarán sin duda “la experiencia administrativa y el liderazgo académico”, conceptos que por obviedad fortalecerán más aun el trabajo fecundo y creador en la UAT, porque el prospecto al principal espacio universitario de nuestro estado, en su peregrinar por la universidad, ha ratificado su convicción de trabajo y servicio, emblemas que permitirán que la UAT-Tamaulipas, “siga siendo el gran semillero de profesionales” que la distinguen en toda la geografía nacional.

AYER en el auditorio de la Unidad Multidisciplinaria de la UAT, aquí en Reynosa los universitarios, juntos a directivos y académicos de las facultades “del Campus Reynosa”, de manera unánime refrendaron su total apoyo y respaldo al Ing. José Andrés Suárez Fernández, a quien incluso le patentizaron su confianza para que dirija los destinos de la Universidad, porque “él, por su experiencia y liderazgo, llevará la Universidad por el mejor sendero”.

HAY QUE señalar que, los más de cinco mil universitarios de Reynosa y Río Bravo, integrantes de la región norte del estado, reunidos en el Gimnasio Multidisciplinario aquí en Reynosa, le tributaron una jubilosa bienvenida al candidato a Rector de la UAT Ing. José Andrés Suárez Fernández, quien por su parte, agradeció el formidable gesto del tangible apoyo recibido, cuya cuestión confirma que, “la Universidad en el siguiente período académico-administrativo, también estará muy bien representada”.

EN SU participación el Ing. SUÁREZ FERNÁNDEZ, fue claro al señalar que su proyecto, es convocar a los Universitarios de todo el estado, como hoy, aquí lo hago con ustedes que integran las Unidades Académicas Multidisciplinarias Reynosa-Rhode y Reynosa-Aztlán, para que juntos, construyamos “Un Plan Integral, que permita responder con atingencia y perseverancia a las nuevas demandas de la educación superior”, cuyo esquema de trabajo habremos de fortalecerlo, para que, ustedes los futuros profesionales egresados de nuestra Universidad, se incorporen de inmediato al campo productivo de Tamaulipas Y México.

EN OTRA parte trascendente de su mensaje, el candidato único a Rector de la UAT, puntualizó que, “los principales ejes que propone su plan de trabajo, son la equidad de género, además la rendición de cuentas, así como implementar una administración eficiente, porque enfatizó que, el firme ideal en su ejercicio administrativo, será el fortalecer los temas estratégicos como son la formación integral, la profesionalización docente, e instrumentar planes de estudios, con calidad y naturalmente, con cobertura educativa y oportunidades para todos los jóvenes en movilidad internacional, investigación científica y tecnológica, sin olvidar el fortalecimiento a la infraestructura física, académica, cultural y deportiva.

INCLUSO, el Ing. José Andrés Suárez Fernández, remarcó sin cortapisas que, “en su administración, al frente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el estudiante será prioridad, como eje central de todo el quehacer universitario, aludiendo que todas y cada una de las acciones que se emprendan o se ponga en marcha en la UAT, habrán de mantenerse bajo los estándares de calidad, porque el ideal universitario es y deberá ser siempre el que nuestros profesionistas, “sean parte fundamental en cada una de las empresas del sector productivo”.

EL TRAIDOR DE CANTUROSAS, BUSCA QUE LO TOMEN EN CUENTA….!

TRAS UN AÑO de mantenerse alejado de la política, porque su tiempo o su ciclo, ya son prácticamente cosa del pretérito o pasado, ayer allá por Nuevo Laredo, emergió CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, para señalar que, “él, no es desleal a su partido, el PAN”.

SIN EMBARGO, quienes conocen “al hijo del inolvidable ex Presidente Municipal Parmista”, aludieron: “acaso él ex edil Neolaredense Canturosas, ya no se acuerda cuando él, junto a su compadre el agresor de “La Mayra” perredista repudiado JORGE OSVALDO VADLES VARGAS, unidos al nefasto ex gobernador del PRI EGIDIO TORRE CANTÚ, proyectaron por todos los medios impedir la llegada del Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca al Gobierno de Tamaulipas, pero pese a toda la clase de trapacerías o marrullerías políticas que estos señores instrumentaron, “el tiro finalmente les salió por la culata”.

PERO AHORA, Canturosas quiere reivindicase con el Partido Acción Nacional, muy a pesar de haberse unido hace poco más de un año al PRD, “PARA INTENTAR LOGRAR Y ENCABEZAR” AQUELLA pomposa MEGA ALIANZA PAN-PRD que él tanto pregonó y de la que, “algunos colegas aseguraban era un hecho”, cuya postura, los genuinos panistas de Nuevo Laredo no la olvidan, cuestión por la que, “en esa ocasión a Carlos Canturosas, lo tildaron de traidor, porque ese fue el papel que él mismo decidió jugar.

Y POR ESTE MOTIVO se le pregunta: “con que calidad moral y política, sale ahora CANTUROSAS a decir públicamente que él, no es, ni será desleal a su Partido, el PAN. Pero todo mundo allá en Laredo ya le pregunta: Entonces como se le puede llamar a lo que él, junto a Jorge Valdés hizo cuando intentaba desesperado ser el candidato a Gobernador por Tamaulipas?.

PERO EN FIN, esta interesante interrogante sobre CANTUROSAS ex alcalde de Nuevo Laredo, hay se las dejo de tarea a quienes todos los días, me hacen el favor de leer este modesto espacio informativo y de análisis político.

