AQUÍ RÍO BRAVO

Por Daniel Enrique ROMERO ALEMÁN

JUAN DIEGO ARRASA EN LAS ENCUESTAS

Vigorosa, enérgica, con arrestos así se vio a COPITZY HERNÁNDEZ GARCÍA, al presentar ante la clase política, simpatizantes, familiares y amigos de Suelo Riobravense, sus propuestas de campaña, pero sobre todo poner a consideración de todos los presentes el trabajo de proselitismo que ha hecho hasta la fecha en el extenso distrito tres.

Y tuvo la aprobación por el intenso trabajo que ha desarrollado que le ha valido ganarse la simpatía de propios y extraños.

“Te voy a sustituir en tu curul, vas a ver”, le dijo la abanderada a la diputación federal en el distrito tres por el Partido Revolucionario Institucional a su invitado de lujo, el paisano diputado federal EDGARDO MELHEM SALINAS, que solo se limitó a aventarle una sonrisa y mirada de aprobación.

Durante su discurso afirmó que ha realizado una campaña diferente por el hartazgo social de la ciudadanía; y que ha consistido en estar cerca de la gente, de sentir sus latidos, su respiración.

Destacó además que está preparada en todos los sentidos para representar al distrito tres en el Congreso de la Unión.

No se cansa esta mujer.

Su presentación de programa e informe de su campaña se realizó en los dominios de BENITO ALANÍS MÁRQUEZ.

Vimos en primera fila a VERÓNICA SERNA GALLARDO, NORMA PARRA, MIRNA TERÁN, don ROBERTO SALINAS JIMÉNEZ, PATRICIO GARZA TAPIA, ZACARÍAS MELHEM KURI, JESÚS TERÁN, JUAN MACHUCA, ALEJANDRO ETIENNE, GUILLERMO ACEBO, esos fueron solo los de enfrente porque atrás estaban otras figuras políticas.

AUNQUE faltan detallitos, como delimitar carriles por ejemplo, la avenida que atraviesa el corazón de Suelo Riobravense, “Madero” ya quedó pavimentada a la salida de Matamoros.

Se llevó sus días ya que se tenían que hacer otros trabajos como drenaje, por fin se va a poder transitar con tranquilidad por ese sector de la ciudad.

Por cierto el Presidente Municipal JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, solicitó licencia para ir por la reelección, desde el sábado.

No se registraron sorpresas y será el profesor ROBERTO FLORES PEÑA, quien tome las riendas.

La campaña de Juan Diego inicia el lunes en la madrugada en su comité de campaña, que se encuentra enclavado adelantito de la rotonda, ahí se operó la campaña pasada, que lo llevó por segunda ocasión a la Presidencia Municipal.

Harán bastante ruido, pega de calcomanías, porristas y después seguramente una marcha por la avenida principal.

EL SÁBADO por la mañana se dio una vueltecita por Suelo Riobravense el candidato al senado de la república ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, quien acompañado por la candidata a la diputación federal MARÍA DEL CARMEN PÉREZ ROSAS, estuvieron en el evento en honor de las madrecitas que organizó una fundación altruista.

Antes dialogó son un grupo de simpatizantes en un evento que le organizó su Coordinador Municipal ISMAEL ZAPATA, en el salón social de la dama altruista NOELIA CANTÚ.

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO Institucional de Suelo Riobravense a cargo de MARIBEL LIRA, también tuvo festejo en honor de las madrecitas.

Tuvieron como invitada de honor a la candidata a la diputación federal COPITZY HERNÁNDEZ GARCÍA.

EL CANDIDATO al senado de la república bajo la coalición “Juntos haremos Historia” AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, tiene representante de lujo en Suelo Riobravense, se trata del Ingeniero BALDOMERO HERNÁNDEZ CORREA.

Platicamos el viernes por la noche, al ritmo de unas Michelob Ultra, y nos dijo que va a poner todo lo que este a su alcance para sacar adelante, con éxito, este proyecto, y claro también los proyectos de ROLANDO AGUILAR ANZALDÚA que va por la Presidencia Municipal y HÉCTOR “El Calabazo” VILLEGAS, que es el candidato a diputado federal en el tercer distrito.

LUIS RENÉ “El Cachorro” CANTÚ, llegó a convertirse en diputado local gracias a la ocurrencia de su gran amigo JESÚS MARÍA “El Chuma” MORENO IBARRA, que pidió licencia para venirse a competir por la Alcaldía de Suelo Reynosense, proyecto que finalmente no se cristalizó ya que MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, irá por la reelección.

“El Chuma”, puede retomar su curul pero ha preferido meterse de lleno a las campañas de ERNESTO ROBINSON TERÁN, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y los otros candidatos que van por la coalición “Por México al Frente”, y dejarle el camino libre y abierto a su cuate Luis René.

Pues “El Cachorro”, tiene amplias posibilidades de convertirse en el Presidente de la Junta de Coordinación Política después de que le den las gracias a GLAFIRO SALINAS, que es el actual pastor del rebaño, y eso puede ocurrir no muy tarde.

A ESCASAS horas de iniciar en forma las campañas rumbo a las Alcaldías, una revista de Suelo Reynosense publicó una encuesta que ubica en primer lugar de las preferencias ciudadanas a JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, que va por la reelección en Suelo Riobravense.

Dicha empresa editora le da a Juan Diego un 48.3, muy por arriba del CARLOS RAFAEL ULIVARRI LÓPEZ, con un 29.3 y OSCAR ROLANDO AGUILAR ANZADÚA con un 17.3 por ciento.

Guajardo va por las siglas del Partido Revolucionario Institucional, Ulivarri por la coalición “Por México al Frente”, mientras que “Rola” va por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

TRABAJOS de limpieza efectuó personal de la Coordinación General de Servicios Públicos Primarios del Gobierno Municipal de Suelo Reynosense en la colonia “Bella Vista” y fraccionamiento “San José”.

Ello con la finalidad de disminuir la reproducción del mosquito transmisor de Dengue, Zika y Chikungunya.

Se recogieron llantas, electrodomésticos y muebles viejos abandonados en lotes baldíos.

Además de recolectar basura suelta que servía como criadero de zancudos y alimañas, podaron árboles y quitaron maleza de esos lugares.

Estas acciones preventivas se realizan por la cercanía de la temporada de tormentas y huracanes.

“MEADE es el mejor candidato, le confiaría a mis hijas”, así se expresó el abanderado a la gubernatura del estado de Jalisco bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional MIGUEL CASTRO REYNOSO.

De los que defiende a muerte a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Le confiarían a sus hijas?

POR FIN se dignó a visitar a Tamaulipas, lo hizo en el sur, el candidato Independiente a la Presidencia de la República JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN.

Y salió con una muy buena ocurrencia, fiel a su estilo: “Si yo soy Presidente me vendría a vivir a Tamaulipas”.

Y le pone lógica a su ocurrencia: “Si un Presidenta va a un estado, toda la gente se porta bien”.

Aunque el miedo no anda en burro, ya que su gira la hizo a bordo de dos camionetas blindadas por las que pagó 30 mil pesos diarios.

El famoso “Bronco” regiomontano, se ha metido a las entrañas del populacho y eso sin lugar a dudas le va acarrear votos.

En Tampico, invitó tortas a la raza, y él mismo las preparó.

MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO, me comentó este domingo por la tarde que nada de andar madrugando, eso es una vieja práctica priista que no deja nada, porque no saludas a nadie.

El candidato Independiente a la Presidencia Municipal de Suelo Riobravense, inicia su campaña el lunes a las nueve de la mañana con una caminata en la colonia “Benito Juárez”.

Por la tarde, a las tres de la tarde, con otra caminata en el fraccionamiento “Del Río”.

Y cierra con mítines a partir de las siete de la tarde en el sector de la “Victoria Cardenista”, después en la “Benito Juárez” y luego en el fraccionamiento “Del Río”.

“LOS DIABLOS Rojos” del Toluca jugaron los últimos ocho minutos de una manera vertiginosa y avasallante para terminar por arrollar a “Los Xolos” de Tijuana, en la fase de semifinales del mediocre fútbol mexicano.

Con este triunfo el cuadro toluqueño juega la gran final de la primera división, y el partido de vuelta será en su estadio.

“PUROS Amigos” se coronó este domingo como campeón del béisbol de primera fuerza en Suelo Riobravense.

El título de campeones se decidió en tres partidos, y este tercer crucial tuvo lugar en el templo de béisbol: Parque “Bernardino Canchola Herrera”, ante una buena entrada en el graderío.

MIGUEL TREVIÑO, andaba que no creía nadie pues tuvo una excelente actuación, como en sus mejores tiempos.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS D…M…

Correo electrónico: barre283@hotmail.com y barre283@yahoo.com.mx