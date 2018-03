Por La Libre

“Jugar limpio cuando el otro juega sucio, es jugarle a lo pendejo”

Por Edelmira Cerecedo García.

Nada debe de ser motivo para detener el progreso del Mante, todas las acciones deben de ser llevadas a cabo si son para que el progreso comprometido se cumpla, por ende Juan Francisco Leal Guerra ha tenido un programa constante durante dos semanas de intenso trabajo de inauguración y entrega de obras, donde incluso dos secretarios de Estado han asistido para ser testigos y en nombre del Gobernador del Estado que ha puesto un pedazo de su corazón en el Mante en la figura del Alcalde su tocayo como él lo llama, y dar testimonio de que es en quien tiene puesta la confianza para traer cumplirle a los mantenses.

Por ello sin lugar a duda, en estos días hemos visto, sonrisas que llenan el alma, y caras de gran consuelo tras ver realizadas las obras que benefician en las áreas diversas como es Educación e infraestructura de la misma, y donde a muchos padres de familia ni siquiera le han costado un peso para su realización, y eso el Alcalde es parte importante ante la gestión de cada obra.

Es así como se convierte en un hombre que ha dado respuesta políticamente y asertivamente, que ha sido fiel a sus compromisos que pactara con el pueblo y que se ha mantenido en una posición propia con el Gobernador del Estado para respaldar siempre su figura y su gobierno.

En otros temas OCAMPO

Si en Ocampo tenemos que este fin de semana próximo se estará llevando a cabo el evento del festival Huasteco por segunda ocasión, siendo este un festejo que invita a todo el Estado a Participar, y que puede observarse la riqueza cultural de nuestro México.

Muestras de música, gastronómicas y de historia es la que se puede disfrutar, donde el Alcalde Pedro Javier Muñiz Camacho disfruta y encabeza cada una de las actividades, que como objetivo también tiene, llevar el turismo hasta este lugar del vergel y propiciar una derrama económica en todos los ámbitos, los comercios establecidos, los momentáneos, los ambulantes y hasta en el trasporte, eso repercute de gran forma y motiva a que cada vez pidan y apoye a este tipo de actividades que le han dado resultado.

En XICOTENCATL

La Señora Noemy González de Verastegui tiene ya todo listo para que se lleve a cabo este dìa 10 de marzo la conferencia por el dìa Internacional de la Mujer con Babara Torres (Elzelsa) en el auditorio Municipal, por lo que hace una cordial invitación a todas la mujeres para que vayan a divertirse y escuchar además temas de gran motivación para el impulso de la mujeres en el tiempo actual.

LA UAT

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha las conferencias de “Imagen y Proyección Profesional” a cargo de la especialista en imagen pública, Mtra. Gabriela Perales Preciado, que están dirigidas a los estudiantes de las facultades y unidades académicas del Campus Victoria.

El programa que se desarrolla del 5 al 8 de marzo inició este lunes en la Facultad de Enfermería-Victoria (FEV), donde se destacó el objetivo impulsar estas actividades organizadas por la Secretaría de Gestión Escolar a través de la Dirección de Participación Estudiantil.

En este marco, correspondió a la Directora de la FEV, Laura Roxana de los Reyes Nieto, ofrecer palabras de bienvenida y dijo que el evento forma parte de la educación extracurricular que ofrece la universidad a sus estudiantes.

“Los exhorto a que aprovechen este tipo de actividades, que se ofrecen con la finalidad de desarrollar al máximo sus habilidades cognoscitivas y destacar que siempre es importante el tema de la imagen, misma que proyectamos a diferentes públicos”, expresó.

En la conferencia, la Consultora en Imagen Pública, Gabriela Perales Preciado, agradeció a la UAT por la invitación de exponer a la juventud universitaria este tipo de temas que tienen como finalidad contribuir a la proyección personal, que dijo, va más allá de una simple vestimenta.

EN LA GRILLA

El tema no es nada fácil, sino todo, todo pero todo lo contrario, la realidad es que el PES no ha podido definir a su candidato, y esto trae una infinidad de temas que parten las aguas en diferentes direcciones ante las indecisiones de un partido que no puede operar para la propuesta de un candidato.

Pero esta aun peor, cuando en el PAN están atorados con la riestra de regidores que están propuestos y que muchos ni siquiera suman u aportan algo al partido, tal es el caso de la esposa del mismísimo presidente de este, asì como a panistas de años de trabajo que merecen ser y tener un lugar por su lealtad al partido.

Y a eso súmele que aún no puedan definir quien abandere el blanquiazul, y no por falta de un buen elemento, pues creo que el claro ejemplo arroja los resultados y esta calado en las urnas, siendo este Juan Francisco Leal Guerra, un hombre que además legitimase, con su trasparencia y su congruencia el proyecto de Gobierno de Francisco Garcìa Cabeza de Vaca.

Mientras en el PRI como en la biblia, los hijos pródigos regresaron a casa, los hermanos se reencontraron, quienes se sentían extraviados volvieron a respirar tranquilos, y todos en un ambiente propio de fiesta se sintieron respaldados por un proyecto que avivo al priismo llamado este Juntos Por Mante con Julio Portales.