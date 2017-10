Justicia y corrupción

* Larga listas de ex gobernadores y algunos ex presidentes municipales que ya fueron o serán llamados a cuentas.

* Margarita quedó oficialmente registrada como aspirante a la candidatura independiente para la Presidencia de la República.

Cuando parecía perdida la capacidad de respuesta de los órganos de impartición de justicia, dieron luz para mediante cuatro casos, demostrar que está en marcha de una cruzada contra la corrupción y la impunidad.

Porque si la honestidad se define como una armonía entre las palabras que uno dice y los comportamientos que demuestra, en el ejercicio político había surgido un grave conflicto, porque lo manejado en el discurso, casi nunca se corrobora en los hechos, de ahí que se convierte en deshonestidad.

En otras palabras, no existe la mínima congruencia entre los dos códigos, porque cada uno de ellos tienen motivaciones diferentes, porque los dos términos no se pueden expresar ni morales ni políticos, pero eso sí, exigimos como ciudadanos que los políticos, aunque la sociedad es tolerante, ésta no desea que los políticos actúen inmoralmente, como lo hemos estado observando en las últimas camadas.

Pero los últimos timbrazos, han dado paso a una luz de la esperanza, con la detención del exgobernador Eugenio Hernández Flores, por los presuntos ilícitos de peculado y lavado de dinero; de manera paralela la Auditoría Superior del Estado, dio a conocer que el expresidente municipal de Tula, Juan Díaz Cruz, estaba a un paso de la cárcel, luego de descubrirle un desfalco de 19 millones de pesos, más 8 millones que no fue comprobado su destino en la COMAPA.

Pero aún hay más, el mismo presidente del Congreso del Estado, Carlos García González y el Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, confirmaron que los expresidentes municipales, Leticia Salazar Vázquez y Carlos Canturosas Villarreal, tenían un plazo de 15 días para sustentar un aparente desvío de 2 mil 270 millones de pesos sumados entre los dos.

A Lety se le pide que sustente el destino de mil 370 millones de pesos que no ha podido comprobar, cuando fue presidenta municipal de Matamoros y a Carlos Canturosas le piden que sustente en qué se gastó 900 millones de pesos, cuando era presidente de Nuevo Laredo.

A cómo se ven las cosas y luego de que a Eugenio Hernández Flores le dictaron el jueves el auto de formal prisión por los delitos imputados, nadie duda que esa misma suerte correrán los otros dos alcaldes fronterizos ya mencionados, porque parece que la guadaña de la justicia anda afiladísima y con ganas de darle un dulce a tanta amargura después ver cómo las arcas públicas eran saqueadas impunemente.

Porque en nuestro país, tenemos una larga lista de exgobernadores que su despacharon con la cuchara grande, la cual está lista encabezada por Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, actualmente preso; Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, también detenido, por los delitos de enajenación irregular de terrenos en Cancún, además de relaciones peligrosas; Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas(1999-2004), capturado en Italia y acusado de lavar dinero para grupos criminales, otro es Andrés Granier Melo, exgobernador de Tabasco.

En este mismo carril se encuentra Guillermo Padrés Elías, en estos momentos se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, acusado por defraudar al fisco 8.8 millones de dólares y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Otros exgobernadores presos son: Jesús Reyna, ex gobernador interino de Michoacán y encarcelado en abril de 2014, acusado de tener por vínculos con Los Caballeros Templarios; Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes, encarcelado por (por segunda ocasión) en 2015 acusado de defraudación fiscal; Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, quien fue detenido y posteriormente, puesto en libertad, pero todavía enfrenta un proceso y Pablo Salazar Mendiguchía, ex goberandor de Chiapas, el cual fue acusado de peculado y asociación delictuosa y malversación de fondos. Estuvo detenido 17 meses y después fue absuelto.

Los otros “angelitos” son César Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien tiene una orden de aprehensión por delito de peculado, y que también se encuentra prófugo, quien tuvo la ocurrencia de fundar un banco, pero con dinero público

De los que están bajo sospecha, podemos mencionar a Humberto Moreira Valdez, el exgobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú y la lista podría resultar interminable, porque los órganos de justicia que luchan contra la impunidad, no han dado clara muestras de capacidad de respuesta, aunque parecen que ya empezaron a moverse.

Pasando a otro tema, como ya se veía venir, el jueves 12 de octubre, Margarita Zavala de Calderón quedó debidamente registrada ante el Instituto Nacional Electoral INE sus aspiraciones para la candidatura independiente a la Presidencia de la República.

En este importante momento, fue muy significativo mencionar que a Zavala, no la acompañó su esposo, el ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, lo cual da señales de que sus asesores de imagen le recomendaron no tenerlo muy de cerca, al menos durante la recolección de las 870 mil firmas.

Es más, Margarita se vio muy confiada, al asegurar que podrá reunir más firmas de las que solicita el INE, porque dijo que va por más de un millón y que lo hará con muy pocos recursos, lo cual sería muy interesante saber cuál será su estrategia para hacerlo.

