Oscar Contreras Nava

Kiko quiere 800 mil votos

En la pasada elección los tamaulipecos votaron en contra del PRI porque estaban hartos de soportar 24 años de malos gobiernos, de la impunidad y la corrupción con que manejaron la justicia y la administración pública, así como también por sus vínculos con la delincuencia organizada.

De igual manera lo hicieron como una forma de protestar por la imposición que los priistas de la cúpula del poder practicaron para elegir a sus familiares, amantes, cómplices y amigos, en cargos de elección popular y en puestos de primer o segundo nivel de los gobiernos estatal y municipal e incluso en cargos federales.

También ayudó mucho al PAN que el PRI nacional impusiera al pedante de Baltazar Hinojosa Ochoa, quien por su actitud ególatra, sobrevaluada y de perdonavidas, no hizo “el clic” necesario con los tamaulipecos y votaron en su contra.

Todo esto hizo que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ganara las elecciones en Tamaulipas, pero habremos de reconocer que él hizo un papel muy destacado, porque su proyecto camino a la gubernatura, fue una labor de más de una década y supo aprovechar el hartazgo de los tamaulipecos, quienes vieron en el PAN una salvación política para lograr un cambio real y con rumbo.

Por esta razón, García Cabeza de Vaca obtuvo más de 750 mil votos, pero también tenemos que reconocer que su mensaje le llegó a los ciudadanos al igual que sus intensos recorridos que hizo por todo el estado, platicando, negociando y tomando acuerdos con todos los grupos en los distintos municipios.

Sin embargo, no todas las elecciones son iguales, ni los candidatos harán lo mismo que hizo el gobernador, por lo que esta elección, dicen los que saben será atípica y muy diferente a la que se vivió en el 2016.

Es por esto que en el optimismo desbordado que transmite Francisco “Kiko” Elizondo, cuando asegura que lograran 800 mil votos en las próximas elecciones, se percibe que es un exceso de confianza que podría frustrarse, si los candidatos del PAN de Tamaulipas no llegan a obtener esa gran cifra de sufragios.

Y no es que dudemos de los grandes resultados obtenidos por el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca y de los alcaldes panistas en todo el estado, no lo hacemos ni lo pensamos siquiera, pero existen siete aspectos que no podemos perder de vista antes de soñar con obtener una inconmensurable cifra de votos.

No es lo mismo ser oposición que estar en el gobierno. Hay una elección presidencial y esto marcará la diferencia a la hora de votar. Habrá reelección y este ejercicio es una prueba para los alcaldes del PAN. Los candidatos panistas deberán caminar y platicar con la gente, hasta convencerlos de que son la mejor opción. La lucha es territorial, casa por casa. El gobernador no los ayudará. El proceso electoral está muy vigilado y fiscalizado por el INE. La estrategia de seguridad no ha tenido el éxito deseado por los ciudadanos, pero es porque se está aplicando como nunca antes se hizo y esto tiene una respuesta. Acabar con la cultura priista de la corrupción, impunidad y la falta de honestidad no es nada fácil, ya que sentó una cultura de la irresponsabilidad y se busca desterrar para siempre. Esto tiene sus costos.

En fin, es seguro que existan más aspectos o detalles que pudieran influir para que Kiko Elizondo no saque sus 800 mil votos, pero lo mejor será esperar a que llegue la hora precisa de la votación y por lo tanto… por salud mental se tiene que ser más prudentes y evitar el triunfalismo, porque luego la realidad duele y más cuando se hacen ilusiones sin tener las bases suficientes… ¿Verdad?

