LA ACCIÓN PENAL CONTRA “EL GEÑO” ES IRREVERSIBLE….!

TODO PARECE indicar que, “la acción Penal contra el ex Gobernador de Tamaulipas EUGENIO JAVIER HERNÁNDEZ FLORES, es irreversible”, porque la magnitud de los delitos que éste enfrenta, en primer lugar no establecen el beneficio de la libertad bajo fianza, por ser delitos de carácter grave, tal como lo estipula el código penal del estado, cuya cuestión confirma la difícil situación jurídica del ex mandatario tamaulipeco, pero Eugenio, también enfrenta el proceso de extradición porque “una corta de Texas”, lo está reclamando por haber incurrido allá “en el suelo gringo” en delitos que van desde el lavado de dinero y el fraude bancario.

POR TAL MOTIVO, esta mañana en punto de las 9 horas, “El GEÑO”, habrá de rendir su declaración en el Juzgado Federal, lo que ayer debió suceder, pero a petición del ex gobernador acusado, la diligencia fue pospuesta para hoy, argumentando el indiciado “la ausencia de sus abogadores defensores particulares”, cuya cuestión le fue concedida por el Juzgador Federal que lleva la causa.

HERNÁNDEZ FLORES, como ya es del dominio público, fue detenido el pasado 6 de octubre por agentes investigadores de la PGJE, por aparecer como presunto responsable de los delitos de peculado y manejo ilícito de recursos públicos, al apropiarse de un terreno cuya superficie es de 1,600 hectáreas y con un monto económico superior a los 1,500 millones de pesos, ubicado en el municipio de Altamira, Tamaulipas, delitos imputados en los que, Eugenio, a través de su defensa, “no ha podido probar su inocencia”.

SIN EMBARGO, la situación jurídica al ex mandatario tamaulipeco Eugenio Hernández Flores, se le ha venido complicando de manera irremediable, porque aparte de los delitos que le imputa la PGJ aquí en Tamaulipas, ahora éste, “está siendo reclamado por la Justicia norteamericana”, al estar presuntamente involucrado en delitos de “blanqueo de dinero público y fraude bancario”, consumados a través de “Empresas Fantasmas” manejadas por su amigo y socio OSCAR MANUEL GÓMEZ GUERRA allá en Texas, tal como se revela en el oficio de extradición presentado por la corte de Corpus Christy al Gobierno Mexicano, a través del área de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República.

PARA ELLO, hay que señalar que el proceso de extradición del cual está siendo objeto el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Javier Hernández Flores, hoy jueves seguirá su curso en la sala uno del Centro de Justicia Penal Federal, el cual se desarrolla, bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, por lo que, desde temprana hora, los diversos medios de comunicación masiva allá en Victoria y la sociedad en general, estarán al tanto del resultado que se emita sobre este relevante, trascendente e histórico caso judicial, en el que, se está viendo involucrado un gobernador tamaulipeco.

HAY QUE añadir que, este proceso penal contra “El Geño” Hernández Flores, lo lleva a cabo el Juez encargado RAYMUNDO SERRANO NOLASCO y los abogados de oficio asignados al ex mandatario Alejandro Álvarez Ruíz y German Riestra, pero también deberán estar los tres abogados que de manera particular representan al acusado.

EL EX GOBERNADOR Hernández Flores, por su tranquilo y normal actuar allá en ciudad Victoria, nunca imaginó estar en la tan embarazosa situación judicial en la que hoy se ve involucrado, pero como “nadie puede estar por encima de la ley”, la acción judicial de las autoridades que lo reclaman tanto en Tamaulipas como en Texas, no podía quedar a la deriva, porque el detenido, incurrió en delitos graves como los que se le imputan y a los que se hace referencia y por esta razón, el ex mandatario tamaulipeco, según la opinión de abogados eruditos en la materia, “el Geño” difícilmente podrá zafarse de los juicios que hoy enfrenta.

CABE señalar que, “el manejo de contratos ficticios, para el lavado de dinero público”, es un tema legal de enorme dimensión jurídica, cuya cuestión viene a confirmar que Eugenio Javier Hernández Flores, en términos legales, se encuentra ante un serio dilema judicial, porque aluden que, muchos de los que, han consumado esta clase de delitos, no han logrado salir avantes o libres de pecado y menos cuando de por medio hay testigos que los señalan con índice de fuego, como es el caso que hoy enfrenta el ex gobernador de Tamaulipas.

Y A COMO se contempla el panorama legal del ex Gobernador Hernández Flores, esto es solo un ejemplo de que nadie puede hacer con la ley lo que le dé su regalada gana, porque la misma deberá aplicarse con todo el rigor, a quien o quienes la violenten, detalle que deja entrever que, otros muchos ex funcionarios públicos de las distintas instancias que, “en Tamaulipas y México, se hicieron millonarios, gracias al dinero público”, habrán de verse en las mismas condiciones como en la que hoy está inmerso el ex ejecutivo estatal de Tamaulipeco

PARA CONCLUIR, les comentó que, aquellos ex servidores públicos, que pretendan hacer aparecer que los casos de los ex gobernadores encarcelados, “son acciones o venganzas de tipo político”, esto queda plenamente descartado, porque de por medio, en contra de los hoy indiciados ex gobernadores detenidos de todo México, “hay pruebas fehacientes contra ellos que, penalmente los hunden”. Y por esta razón también se confirma que, “el sol no puede taparse con un dedo” y además “el que la hizo o el que la hace, la tiene que pagar”.

