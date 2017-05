Tendencias

Oscar Contreras Nava

La advertencia de Cabeza

La advertencia que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hizo en Reynosa a los 43 presidentes municipales de Tamaulipas, sonó más fuerte que una amenaza, pero si lo hizo sólo para Maki se entiende. Sin embargo, si lo hizo para todos, es posible que exista un rompimiento y esto es muy grave, porque la gobernabilidad del estado está en peligro.

Y es que el mandatario estatal les exigió que se sumen al gran movimiento pacificador del estado, que se dejen de simulaciones, porque cada quien debe asumir su responsabilidad contra la inseguridad o de lo contrario, les advirtió que los exhibirá.

A Maki no es necesario exhibirla. Sus declaraciones, su relación con el Cabildo y el manejo que tiene dentro de la administración pública, demuestra que está incapacitada para gobernar, pero el Congreso no la destituye, porque es amiga de Margarita Zavala y no quieren molestarla.

Por otra parte, si García Cabeza de Vaca amenazó a todos los alcaldes esto quiere decir que perdió la comunicación, que no existe el dialogo con las administraciones municipales y esto nos indica que su liderazgo político en el estado, ya terminó a casi ochos meses de haber iniciado su sexenio, el gobierno de Los Vientos de Cambio y la nueva Historia de Tamaulipas.

El caso es que él conoce muy bien los riesgos que un presidente municipal corre si empieza a ponerles el dedo a los delincuentes y sólo un ingenuo lo haría o alguien que quisiera suicidarse, porque nadie sabe a ciencia cierta, si seguridad pública y el sistema de justicia estatal han sido depurados por completo.

Ya que si esto no es así, los alcaldes, sus colaboradores o familiares, corren el riesgo de ser asesinados cuando empiecen a denunciar dónde están los criminales y con ello, el gobernador García Cabeza de Vaca los estaría llevando al matadero irremediablemente.

¿Qué es lo que quiere el gobernador? ¿Qué es lo que busca realmente?

Si es con Maki el asunto, ya sabemos que quiere. Pero si esto es contra los demás alcaldes, pues vaya que al señor gobernador le gusta agarrar buenos pleitos, porque si se unen contra su advertencia, es posible que políticamente salga perdiendo.

Claro que esta situación pondrá en riesgo a su partido rumbo al 2018, ya que ante la ausencia de su liderazgo, buscarán otro con el que puedan dialogar para que les ayude con el desarrollo de sus pueblos. Así de simple.

Por cierto, si el gobernador empezará a planear sus giras por los municipios, de acuerdo al crecimiento poblacional, como lo dio a conocer en Reynosa la semana pasada y estaría bien que se mande hacer un poster de cuerpo completo.

La intención es que lo envié a más de la mitad de los municipios de Tamaulipas como Bustamante, Cruillas, Miquihuana, Jiménez, Abasolo, Burgos, Camargo, Mier, Miguel Alemán y los Antiguos Morelos, donde la población no crece y es seguro que en todo su sexenio nunca los visite por lo antes dicho.

Así que de esta manera se hará presente y sus habitantes lo podrán ver todos los días, aunque sea sólo en fotografía. ¿Cómo la ven? ¿Se podrá?

https://oscarcontrerastamaulipeco.mx/