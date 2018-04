POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

LA AMAZONA AZUL Y EL SAPO

Ayer se dio la mejor muestra de que al municipio le urge un cambio.

Sin presiones, ni chantajes, la gente acudió a respaldar a una dama que se ha caracterizado por apoyar a quien lo requiera. Y es que su vocación de servicio más allá de una aspiración política.

A Llera le urge una transformación real, ir a la par del avance que tiene el estado y municipios donde el PAN ha dejado constancia de que se trabaja con efectividad, siempre de la mano de las familias.

Martha Alicia Ponce fue arropada por la gente que le quiere bien, por simpatizantes que le conocen y saben de su proyecto en beneficio de los que menos tienen. Ayer durante su registro ante el Consejo Municipal Electoral, la candidata panista dejó en claro que trabajará por lograr que Llera cambie, y es que a la fecha solamente unos cuantos son los beneficiados.

Martha sabe de las necesidades que tienen las familias, especialmente los productores del campo; los ganaderos, un sector del que ella sabe muchísimo y su capacidad siempre ha estado al servicio de sus compañeros, sin distingos de ninguna especie.

Apostarle a Martha Alicia es apostarle a que Llera mejore. Aquí no hay caprichos ni beneficios para unos pocos, aquí se trata de un proyecto general que ayude a transformar a un pueblo que tiene años estancado; y es que unas “trajineras” no son razón alguna para echar las campanas al vuelo.

Acción Nacional va a dar la pelea. Una auténtica amazona cuenta con todo el apoyo ciudadano para conquistar la presidencia municipal y con méritos de sobra es seguro que logrará vencer y convencer al electorado.

Sencillez, honorabilidad, capacidad y un alto sentido humano, son las características que describen a la candidata del PAN.

PD: La gente de Llera ya se cansó de besar sapos. Nada bueno sale con personajes obstinados, tercos e ineficientes enquistados en el poder.

NO SE VALE DON ELOY

Anteponer el interés personal siempre será un riesgo en cualquier proyecto.

El protagonismo sumado a la ambición da como resultado el conflicto.

No cabe duda que se siente la mala vibra de Don Eloy Martínez, un personaje mezquino que se creyó todo lo que le prometieron, nunca entendió que lo suyo era si acaso un plan B. Nunca midió distancia, nunca midió su realidad y sus alcances y algo peor, se rodeó de una legión de voraces que solamente lo trasquilaron de la cartera y le llenaron la cabeza de resentimiento.

No Eloy, seamos claros. La candidatura no era tuya, ni por asomo, y menos en rifa. Si el PAN te hubiera elegido como candidato seguramente el PRI estuviera lamiéndose los bigotes porque no tenías estructura ni trabajo ante la gente, en términos políticos, hubieras sido una “papita” para el Partido Revolucionario Institucional.

Es lamentable que Eloy ande destilando veneno en contra de sus candidatos, en contra del gobierno y en contra de todos, exigiendo posiciones en la planilla para su familia y puestos claves en el próximo gobierno, igual para familiares y amigos. Nunca se había visto en la historia de la política que un aspirante a presidente municipal quiera imponer a su hija como síndica y a su hijo como regidor. ¿En dónde queda pues el amor que dice tener por El Mante? Quien lo viera.

Eloy es el caso patético de algunos políticos que se marean arriba de un ladrillo, y es una pena que ande por la vida descargando frustraciones, porque a final de cuentas está afectando al partido, ese partido que le dio la oportunidad de presidir un consejo de Desarrollo Rural y colocar a su hija como regidora… (Sin contar una que otra obra).

El PAN debe tomar cartas en el asunto, porque en el seno de ese partido y al interior del equipo de campaña se respira un ambiente tenso, no se trabaja a gusto con personajes que andan en la rebatinga tratando de sacar beneficios políticos para la familia, cuando es evidente que muchos sacrificaron posiciones en aras de mantener la unidad.

Creo que don Eloy salió voraz…muy voraz, pero la culpa no la tiene el indio…

CHAYO Y EL ARRASTRE POPULAR

José Rosario Sánchez, se registró ayer como candidato del PRI a la presidencia municipal de Antiguo Morelos. Ante cientos de simpatizantes agradeció la confianza de la gente y el apoyo de la familia. Chayo confía en que la gente “despierte” de esa pesadilla que ha significado estar casi diez años bajo el yugo de una familia que no tiene el menor interés en trabajar por el pueblo.

PD: Los Tinajero ya mostraron todo lo que traen. Regalaron 500 pesos por camioneta y llevaron gente de otros municipios para impresionar, eso sin contar que muchos fueron presionados para que acudieran al registro de la señora Eva Ávila.