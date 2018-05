RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

La candidata miedosa y la invitación de Enrique Rivas a debatir

El candidato a la Alcaldía de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, demostró su valentía, seguridad e interés para presentarse ante la ciudadanía, al lanzar el reto, exhortación o invitación a sus adversarios, para participar en un debate y confrontación de ideas, acción de gran relevancia, pues la gente conocería su aptitudes y plan de trabajo.

Con dicho evento, los aspirantes de los distintos partidos políticos que juegan en esta contienda electoral en busca de ganar la Presidencia de esa fronteriza ciudad, ofrecerían al electorado los elementos necesarios para definir su voto a favor de la propuesta que consideren la mejor.

Rivas Cuellar, es candidato de la coalición PAN-PRD-MC, quien aseguró estar listo para un debate y la confrontación de ideas, al considerar que tiene la preparación y la experiencia para participar, en caso de que se diera un ejercicio democrático de esta naturaleza.

Dijo no tener inconveniente y destacó que: “estoy preparado, tengo la experiencia, estoy listo para confrontar ideas y no hacer de esta contienda una guerra de lodos y descalificativos, no creo que eso sea nada atractivo para el ciudadano”.

El aspirante panista recorre diversos sectores de Nuevo Laredo, haciendo compromisos y traducir las demandas en soluciones que generen bienestar, progreso y desarrollo para la gente y el municipio.

Los candidatos de otros partidos, coaliciones o independientes, deberían aceptarle la invitación, para que la población conozca a detalle el plan de trabajo de cada uno de ellos. Abrirse o no entrarle, en nada coadyuvaría al fortalecimiento de la democracia.

Los que no simpatizan con, los necesarios debates, son los candidatos del PRI y Morena, así como de otros partidos “paleros”, “comparsas” y divisionistas de votos, dado que no han alzado la mano para participar en la confrontación de ideas, con lo que evidencian su desinterés por hablarle de frente a la ciudadanía.

Aunque el reto para la confrontación ya lo lanzó, la candidata independiente a la alcaldía victorense Nayma Karina Balquiarena Pérez, quien por cierto solicitó protección policial durante su campaña, sin considerar que esto representaría mayor gasto de financiamiento, cuyo dinero proviene de los impuestos del pueblo.

Esta dama sólo anda estorbando y generando gastos, haciendo un capital político a su favor con dinero de los tamaulipecos, para luego ser fiel servil de cualquier partido político. Ahora resulta que quiere seguridad personal, se evidencia temerosa, pero más ridícula y delicada.

Los candidatos de los municipios denominados grandes, deberían ser los principales promotores de los debates, pues es de gran importancia que en un evento de este tipo la población de municipios como Tampico, Reynosa, Matamoros, Victoria, entre otros, conozca en el proyecto de trabajo, la capacidad y experiencia de los distintos aspirantes a las alcaldías.

En fin, si se le esconden al pueblo, es un factor que les promovería votos en contra y si consideran que con eventos masivos, juegos de lotería, bingos o reuniones en restaurantes, lograrán los votos suficientes para ganar, es su decisión y el resultado lo sabrán en la jornada electoral del 1 de julio.

Por cierto, el segundo debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, se realizará el próximo domingo 20 de mayo en Tijuana, en donde de acuerdo al sorteo, Margarita Zavala, será la que tendrá la primera intervención y el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, será el último aspirante en hacer uso de la voz.

En este evento, por primera vez habrá público presente y podrán realizar preguntas a los candidatos.

Por segunda ocasión, a través de este espacio, los candidatos presidenciales, tienen la oportunidad de dar a conocer al pueblo mexicano su proyecto de trabajo y sus propuestas para impulsar el desarrollo y el mejoramiento de vida de los mexicanos. Será una oportunidad para ganar simpatías y por consecuencia la variación en el porcentaje de las encuestas.

Los aspirantes a la silla presidencial, necesitan ofrecer propuestas y compromisos para atacar frontalmente el problema de inseguridad que existe en el país, el cual es un asunto que más interesa a los ciudadanos, sobre todo a las familias, debido a que ha generado la muerte de cientos de personas, por la corrupción, impunidad y debilidad de las instituciones para atacar a los infractores de la ley.

Cambio de tema, para informarle, que a Adrián Oseguera, se le complica su participación como candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Madero, pues no ha podido comprobar con documento oficial su residencia en dicho municipio.

Este político tendría que apurarle a reunir los requisitos que establece la ley y que le autorizan participar en un proceso electoral, sobretodo comprobar que ha vivido durante varios años en ciudad Madero.

Aunque, todo indica que no lo logrará y que muy pronto será sustituido en la candidatura.

En otro asunto, los que debería reforzar su trabajo para que desquiten su elevado sueldo, son los Consejeros del IETAM e INE, pues su chamba, no es solo estar en la oficina sesionando y acordando, sino salir a campo a supervisar que los lugares sean los adecuados para la votación, que estén instalando las listas nominales, que exista el mobiliario adecuado para la votación, entre otros asuntos que deberán verificar físicamente para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral.

Este tipo de servidores públicos, quienes por cierto ganan mucho dinero, por hacer poco trabajo, ha incurrido en la costumbre de permanecer en la oficina con aire acondicionado, con cafecito y galletas, olvidando que son los responsables de garantizar la seguridad de los integrantes de las mesas directivas de casilla y de los electores.

El dato: El alcalde provisional del municipio de Victoria, José Alejandro Montoya Lozano, exigió al Gobierno Federal el retorno del Ejército Mexicano, a las calles de la capital tamaulipeca.