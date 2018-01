CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

La coalición…

Durante muchas elecciones los tamaulipecos nos preguntamos una y otra vez de que servía la coalición que el PRI firmaba con el PANAL y el Verde, lo mismo ocurría después, en lo práctico, a la hora de ejercer el poder.

El Verde, por ejemplo, en este momento puede presumir que tiene dos presidentes municipales que propuso, el de Río Bravo y la de Tampico, el PANAL ganó muchas regidurías, los Diputados con los que cuenta en el Congreso y quien sabe cuántas cosas más.

Obvio es que en realidad el Verde solo le prestaba sus siglas al PRI, los candidatos que proponía ese partido eran personajes que acordaban con el gobernador en turno o sus cómplices y no podían llegar vía una propuesta del partido oficial porque no tenían militancia, habían renunciado a la misma o de plano fueron enemigos en tiempos pasados.

La primer pregunta que surgía, ¿para qué quieren los del PRI al Verde si muy pocos tamaulipecos en su sano juicio votarían por ese partido?, luego quedaba la impresión de que los estaban comprando muy caro ya que hasta alcaldes y prerrogativas alcanzan, lo ideal, decían los tricolores, es que se acabarán las simulaciones y los propusiera el PRI.

En el caso del PANAL la situación era diferente, los maestros ofrecían organización, dinero para campañas y un trabajo sin candidatos que el PRI ya no podía realizar con otros gremios porque estaban desarticulados o de plano ya nadie les creía ni el bendito a los de la CTM, CNC o CNOP.

Había un plus, en aquellos tiempos la elección de Diputados locales era el mismo día, de tal forma que en coalición el PRI con el Verde y el PANAL logró hasta la posibilidad de reformar la constitución local sin necesidad de comprar al PAN, es más, sin necesidad de tomarlos en cuenta cuando se ponían rijosos, que eran muy pocas veces, pero lo hacían.

Y le decía, en aquellos tiempos la coalición entre el PRI-PANAL-Verde de poco servía en lo práctico, los maestros solo conservaban la fuerza que les daba su sindicato y eso de que el Verde gobernaba y tenía vela en el entierro no pasaba de ser puro chiste, los alcaldes se seguían entendiendo con los gobiernos estatales, los padrinos o cómplices y ya.

La historia viene a la mente porque ahora el PAN que es gobierno y que la mayoría de las veces se caracterizó por ir solo en las elecciones ha firmado una coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano para ir juntos en 23 municipios.

Parecen condiciones diferentes a las de aquellos años en los que el PRI hacía lo que quería y por ello resulta poco entendible que los del PAN hayan convenido con personajes de la política que tienen fama de mercenarios y de inútiles para la operación política efectiva.

Va una realidad, el PRD en este momento no existe en Tamaulipas, quienes le daban vida ideológica y operativa están muertos, otros han emigrado a Morena y el resto ya no quiere saber más de la política, la prueba contundente de que son inservibles es que hace un par de años se alquilaron al sistema para golpetear la campaña del hoy gobernador y no le hicieron ni cosquillas.

Movimiento Ciudadano anda por las mismas con la diferencia de que este partido si supo conseguir dinero para sus campañas, también supo venderse bien en todas partes y más donde tenía que hacerlo y al precio que fuera, la prueba contundente es la Diputada que tienen en el Congreso pero en la operación política tampoco sirvió para maldita la cosa, igual fueron de los que todos los días atacaban la campaña del ahora gobernador y, de acuerdo a resultados, tampoco sirvieron de mucho.

Pero además habrá que ver la opinión de los panistas sobre la coalición denominada Tamaulipas al Frente que firmó su partido, que harán cuando vean que sus espacios se van a reducir por abrirle la puerta a renegados y enemigos políticos, a personajes que en el pasado los boicotearon y les arrebataron espacios en algunos municipios, pero todavía más, y le insisto, hoy el MC y PRD no representan casi nada en el ánimo del electorado de Tamaulipas, si, quizá los que están a favor de esas coaliciones extrañas habrán de decir que lo prudente será esperar, ver que pueden hacer unos y otros ya puestos en las campañas pero desde lejos se nota que no habrá resultados positivos para nadie.

En otras cosas… Con la finalidad de restablecer el tejido social en las colonias y comunidades, la Secretaría de Cultura federal y el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes echaron a andar el programa “Vive tu parque” en la colonia Ampliación Echeverría.

El proyecto encabezado por el ITCA tiene entre los objetivos unir a las familias en espacios públicos de convivencia para que aprecien espectáculos del talento tamaulipeco.

El proyecto es que durante los primeros meses del año se lleven a cabo estos festivales en los parques de las colonias y barrios del Estado para rescatar espacios de reencuentro social para la convivencia, “que forman parte de los objetivos de la administración del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que es acercar la cultura y el arte para a todos los rincones de Tamaulipas”.

A través de las redes sociales del ITCA se estará informando acerca de las presentaciones, horarios y grupos que participarán en los Días Culturales de la Familia en “Vive tu parque”.

