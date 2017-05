PROTOCOLO POLÌTICO

Por Armando G. Treviño

“LA COMANDANTA LETY” SERÀ EXPULSADA DEL PARTIDO ACCIÒN NACIONAL. POSIBLEMENTE TAMBIÈN CARLOS ENRIQUE CANTÙROSAS Y EL ARQUITECTO JUAN PATIÑO.

LA P.G.R. DETUVÒ SOSPECHOSAMENTE LAS PESQUIZAS DEL HORRIBLE ASESINATO DE LOS 4 CIUDADANOS AMERICANOS EN LA QUE SE INVOLUCRÒ AL “COMANDANTE” JOE MARIANO VEGA.

AL PARECER JOE MARIANO VEGA TRABAJA HOY EN EL GOBIERNO DEL ESTADO, LE COMPRÒ “PLAZA” EL PERVERSO CONTRABANDISTA LUÌS ALFREDO BIASI.

Chingesu, ¡Gulp! El columnista se encuentra en susirio despuès de conocer lo que anunció el “segundo en el mando” del Comité Directivo Estatal del Partido Acciòn Nacional, un ex diputado que apodan el Kiko respecto a que màs de 500 militantes “azules” en Tamaulipas serán Expulsados del partido de los Panuchos.

Lo que me provoca “susirio”- es que la temible ex comandante del perverso Grupo Para militar conocido como “Hércules” Leticia Salazar Vázquez siga la misma suerte que su señor Papà, Ramiro SALAZAR RODRIGUEZ que con toda y la “tarjeta Roja” que le aplicaron EN EL PAN, HACE AÑOS expulsado de por vida, como quiera “compró”- eskiusme- amsorrey- logró “acomodarse” como Segundo en el listado de legisladores Plurinominales y ahì lo tiene Usted Lector- lectora, sentado en el Congreso “Libre y Soberano” de Tamaulipas- ¡aja!.

Pa`l columnista, que la perversa ex alcaldesa de H. Matamoros, LETICIA SALAZAR alias LETY y también apodada LA COMANDANTA LETY ya tiene las dos patitas en la “Street”.( SEGÙN LA Real Academia de la Facultad de Lenguas Extranjeras, idiomas de sordo mudos y lenguas indígenas de la Universidad del Ejido “Revoluciòn” donde son Rectores el par de priistas sinverguenzizizizizizmos OSCAR DELGADO RODRIGUEZ Y JAIME SEGUY CADENA-“Street” quiere decir Calle” en español)

¿Cuál es la razón o motivo de que el ex Diputado que apodan EL QUIKO como SECRETARIO GENERAL DEL Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas tenga en la “mira” a 500 militantes panuchos y expulsarlos?- Fácil. Anuncia el ex diputado que apodan El KIKO que se detectó en la pasada elección del 5 de Julio del 2016, estos 500 panistas apoyaron al candidato del PRI a la Gubernatura El Bache Hinojosa también apodado “El Paquetito” y otros apodan “Como la Cajita Vacía”. Existen videos, documentos películas, fotos y otras pruebas de que estos 500 “AZULES” le dieron “contra” al PAN y además le pusieron piedritas en la elección CONSTITUCIONAL al candidato en ese entonces a la Gubernatura por el PAN, Pancho Garcìa Cabeza de Muu… eskiusme- amsorrey- Cabeza de Vaca, que finalmente, ganó las elecciones aplastando a la “cajita Vacía” priista con màs de 250 mil votos de “diferencia”.

Cabeza de Vaca obtuvo màs de 722 mil votos y el Bache- “Cajita Vacía” solo 463 mil votos. Fue una soberna “putisa” azul al tricolor El Bache que lo dejó como “cubeta de albañil despuès de tres vaciados de techo”: toda madreada

CHINGESU, DE QUE SE “VA EXPULSADA- SE VA” DEL PARTIDO ACCIÒN NACIONAL- LA PERVERSA “COMANDANTA LETY”-. POSIBLE TAMBIÈN QUEDE “FUERA” EL ARQ. JUAN PATIÑO Y EL EX ALCALDE DE NUEVO LAREDO, CARLOS ENRÌQUE CANTÙROSAS.

Aparte de la perversa Comandanta Lety que es segura “de que SE VA- SE VA- del PAN pues fueron meses de echarle chingasos al CANDIDATO a Gobernador en ese entonces- Cabeza de Vaca para impedirle que ganarà la elección, también pudiera ser expulsados el ex alcalde de Nuevo Laredo CARLOS ENRIQUE CANTÙROSAS que a “huevo” pretendía ser el abanderado a la gubernatura formando una “alianza” perversa con LA PERVERSA COMANDANTA LETY.

Casi, ya al final de las campañas constitucionales- Carlos Enrìque Cantùrosas cambió un “poco” la actitud y fingió “ayudar” en la campaña electoral al ahora Gobernador, al parecer lo habían “medio contentado” de que sería abanderado del PAN en las elecciones del 2018 a la SENADURÌA por Tamaulipas, pero no fue confirmado este hipótesis o rumor del citado “arreglo polìtico”. Lo que si fue un hecho, fue que Cantùrosas “doblò las manitas”, pero es seguro que también èste en la “lista” en poder del CDE para aplicarle “la tarjeta roja”, al igual que el ex diputado JUAN PATIÑO CRUZ que hizo “alianza” con QUIQUE CANTUROSAS. la expulsión de los conocidos panistas, ex alcaldes y ex diputados se menciona dentro del directivos municipales azules y solicitaron los mismos directivos, se omitieran sus nombres.

LA PERVERSA Comandanta Lety, se “divorció” del pueblo y de varios familiares y solo escuchaba a su “gurú” de Cabecera, su “amigo INTIMO”-el temible contrabandista LUÌS ALFREDO BIASI.

LUIS ALFREDO BIASI, FUE EL “PADRE Y CREADOR” DEL GRUPO CRIMINAL “HÈRCULES”.LA ALCALDESA NOMBRÒ COMO “COMANDANTE” DEL GRUPO “HÈRCULES” A JOE MARIANO VEGA

El temible y perverso contrabandista Luìs Alfredo Biasi, fue el que influyó para que la alcaldesa en ese entonces “formara” el temible y perverso grupo policiaco-militar conocido como “Hércules”

Al frente del Hércules fue presentado el 7 de septiembre en su primer informe como alcaldesa de H. Matamoros, un sujeto conocido como JOE MARIANO VEGA y como comandante SUPREMO, la ex alcaldesa Lety Salazar

Sanabagana, apenas tenía unas semanas de andar en “operativos” y ya había cientos de denuncias de ciudadanos en contra del grupo policiaco HERCULES y que la alcaldesa ni atención ponía a los reclamos de la ciudadanía

Pero la situación del grupo creado por el contrabandista LUIS ALFREDO BIASI y la COMANDANTA “LETICIA SALAZAR alias Lety, se agravó cuando se conoció que el grupo de delincuentes y asesinos con “charola” de hércules, “LEVANTARON” a tres ciudadanos americanos y un joven que les acompañaba de H. Matamoros y un dìa despuès fueron encontrados horriblemente asesinados con visibles huellas de tortura y con varios plomazos incluyendo el “tiro de gracia”.

Los jóvenes fueron identificados como ciudadanos del Paìs Americano y como los hermanos Alex- Josè Ángel y su hermana Ericka y el novio de ésta última, Josè Guadalupe Castañeda Benítez originario de H. Matamoros.

El grupo fue “disuelto por las autoridades estatales y la investigación arrojo evidencias y pruebas de que fueron los del grupo criminal Hércules incluso, una de las camionetas de los hermanos americanos, fue localizado en una comercializadora propiedad del perverso Luìs Alfredo Biasi.

LA PGR EN H. MATAMOROS, DETUVO “SOSPECHOSAMENTE” LAS INVESTIGACIONES QUE SE HACIA DE LOS CUATRO CIUDADANOS AMERICANOS.

La investigación la tiene la PGR en H: Matamoros y se desconoce el avance para castigar a la perversa comandanta Lety y su amigo íntimo Luìs Alfredo Biasi, pues todo indica que el cuádruple crimen de los jóvenes, fue ordenado por la pareja- Lety y Luìs Alfredo para solicitar rescate por los occisos o robarles los vehículos que conducían

El “COMANDANTE “OFICIAL” DEL CRIMINAL GRUPO HÈRCULES JOE MARIANO VEGA, HOY SUPUESTAMENTE TRABAJA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. CHINGESU.

“El comandante oficial” del criminal grupo policiaco JOE MARIANO VEGA hoy TRABAJA supuestamente en el GOBIERNO del Estado en Cd. Victoria y no ha sido castigado por las cuatro homicidios de los ciudadanos AMERICANOS.

REACTIVADA LA ORDEN DE ARRESTO CONTRA EL EX ALCALDE LADRÒN DE H. MATAMOROS- ERICK AGUSTIN SILVA SANTOS EXPEDIDA POR EL JUEZ RANDY CRANE DE MCALLEN, TX.

Oiga, mañana le entero de la orden de “cabrito” en suelo gringo- CONTRA el ex alcalde ERICK AGUSTÌN SILVA SANTOS, que “allá” le decomisaron 26 millones de dòlares entre “CASH” y PROPIEDADES referente la causa penal 7-14-cv-00942 FIRMADA POR EL Juez de Distrito de EE. UU. RANDY CRANE.

Los delitos son lavado de dinero, fraude bancario, fraude electrónico. Le decomisaron un edificio de apartamentos en la Isla del Padre, 7 millones de dòlares en efectivo, dos residencias en Brownsville, Texas, pero mejor mañana le sigo con esto.

Sanabagana, estos cabrones políticos, nomás nos dejan puras vergüenzas y se roban el “Mony”.

BIEN RECIBIDO POR LOS ESCASOS PRIÌSTAS, LA PARTICIPACIÒN DE LUÌS ENRÌQUE ARREOLA VIDAL PARA DIRIGIR EL PRI ESTATAL.

Chingesu, tan solo unos dìas han trascurrido de la declaración hecha por el estimado joven Luìs Enrique Arreola para dirigir el PRI en Tamaulipas y ya son cientos los militantes que se han sumado a la candidatura de Luìs Enrìque y que sea el dirigente del partido tricolor y no dudan que lo sacara del fango donde lo dejó el ex presidente y ahora diputado de chiripa el cínico sepulturero RAFAEL GONZÀLEZ BENAVIDES pero mejor lo dejamos para mañana y enterarlos de la posibilidad de que Luìs Enrique Arreola sea el nuevo líder de los tricolores hoy, mejor le dejo mi correo- feyoyo1@hotmail.com