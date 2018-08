DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

PODRA RESCATAR RICARDO GONZALEZ AL PAN DE LAS GARRAS DE LA FAMILIA SALAZAR.

LOS MORENOS ANDAN SIN CONTROL.

PERSONAJES QUE PODRIAN SALVAR EL PRI.

Los priistas de Matamoros andan preocupados por el futuro de su partido, la indefinición sobre un liderazgo en el estado y además con una administración futura que no es afín les genera una inquietud bastante grande, es un secreto a voces que la situación del PRI está bastante complicada que la elección venidera quizá no les pueda favorecerá pero la lucha tendrán que hacer y para ello sería bueno saber con quienes cuenta el tricolor para recomponer lo que no se hizo en tiempo y forma.

Pero déjeme le digo algo, después de vivir y ver tantas cosas en política, le puedo asegurar que si CHUCHIN de la GARZA, contiende por una diputación local la próxima la gana, así es esto, que a usted no le quite el sueño nada, menos un tema electoral.

El partido requiere de hombres y mujeres que hagan la talacha, acaso podríamos darle una lista de nombres, no de candidatos aunque ahí podría estar también la propuesta, sin embargo estamos hablando que le aporten, aun cuando a sabiendas que dinero no hay, pero sería una buena forma de retribuir pero sobre todo de hacer historia, así como hoy la hace ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, llegando a la silla de los pinos, lo que sigue será su responsabilidad y la historia también lo juzgara, porque el problema no es llegar, sino salir bien librado.

Nos dimos a la tarea de armar una lista de hombres jóvenes que con sangre nueva puedan idear la forma de como recomponer y alimentar a todos esos priistas de ideología para continuar luchando por ganar electoralmente posiciones como lo hicieron durante más de 80 años.

La idea era poder conformar un equipo de 10, a la hacer la lista el grupo casi no se completa quizá hay más escritos, pero algunos son meramente relleno; ellos PUDIERAN ser quienes encabezan una nueva era priista.

HOMBRES; GERARDO DE LA CRUZ, JULIO VILLARREAL, GONZALO TREVIÑO, BETO ZOLEZZI, OMAR MASSO, RAFA SALAS, MARIO TAPIA, HECTOR SILVA ARTURO GOMEZ, ANTONIO ALFARO, MARIANO GARZA.

MUJERES; DIANA MASSO, KARINA CISNEROS, ERICKA CAVAZOS, REBECA RAMIREZ, YANIN GARCIA, IRMA AZUCENA,

Ahora quienes DEBIERAN sumarse a echar para adelante al PRI; seguramente ex alcaldes, diputados electos y ex diputados , ex dirigente del PRI y todos aquellos que al calor de una y otra administración se enriquecieron de las arcas municipales, los nombres son una lista interminable si hablamos de 5 o 6 administraciones.

Después de haber sido un partido que gobernó por años debió haber hecho una escuela política, sin embargo como en otros partidos se encargaron solamente de recomendar amigos, parientes y amantes, deponiendo a un lado la vocación.

TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, quien ha sido el único personaje que dejo un legado político, (bueno ahora usted juzgara si fue bueno o malo) pero si hablamos de amigos que gozaron las mieles del poder y la política si lo hicieron, los nombres usted ya los conoce y los que no lo hicieron fue porque se atontaron.

HOMAR ZAMORANO, no ha dejado alumnos que sigan sus pasos; MARIO PRAXEDIS ZOLEZZI GARCIA, a su sobrino HUMBERTO ZOLEZZI; BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, en su momento ha apoyado a JUAN CARLOS CORDOVA, aunque algunas veces se había negado a participar, quizá por la expectativa de que BALTA fuera gobernador se animó a ser diputado local; ERICK AGUSTIN SILVA SANTOS, hay que reconocer que por lo menos en su lista hay más jóvenes que se han impulsado a su calor político como es MARIO TAPIA FERNANDEZ, GERARDO DE LA CRUZ, HECTOR SILVA y CARLOS VALENZUELA este último abandonando el barco, aunque cabe reconocer que el apoyo continuo ha sido para su brother.

VICTOR ALFONSO SANCHEZ GARZA, en su momento empezó bien y había buenas expectativas sin embargo al tiempo se le fueron desgranando; tuvo a YANIN GARCIA DELGADO, ROBERTO LEE, COCO CARDENAS, ROBERTO RODRIGUEZ.

JESUS DE LA GARZA DIAZ DELGUANTE; DIANA MASSO y OMAR MASSO, quizá algunos otros personajes pensaron colgarse al gobierno y hacer una carrera política, pero las circunstancias no les alcanzaron para hacerlo, aunque algunos ven quizá a IVAN ROBLES y ARTURO GOMEZ.

Los anteriores ex alcaldes les correspondió dejar una escuela que hoy siguieran, no como ejemplo, porque no todos han sido los mejores, pero si tomar lo mejor y corregir lo que hoy le hace tanto daño le ha hecho al PRI; ser original, autentico pero sobre todo atender los principios de su fundación.

¡¡¡¡¡Que proyecto podrían aportar al PRI todos estos anteriores personajes, jóvenes y viejos por así llamarle en sinónimo de experiencia¡¡¡¡¡¡. ¿Podrían sentar las bases ahora si de un nuevo PRI?

La responsabilidad de todo alcalde es ir haciendo escuela, integrando alumnos, con valores, con vocación, con preparación que cuando tengan que ir a la batalla, vayan bien armados.

En cuanto a los alcaldes de oposición como RAMON ANTONIO SAMPAYO y LETICIA SALAZAR VAZQUEZ, le digo que este partido tiene aún mayor crisis que el PRI aun que el tricolor este en tercer lugar y si en el de arriba la caballada está bastante flaca , en el azul está peor; el PAN ha estado en manos de una sola familia y ello ha dejado sin credibilidad a la militancia y al resto de la población, que gobierne un estado panista es una sombra que los cobija pero no es suficiente para continuar como segunda fuerza por lo menos en el corto tiempo y pal baile vamos sobre todo a nivel local.

La oportunidad que en algún momento le dieron a BELEN ROSALES, o JUAN PATINO, para ser diputados fuero negociaciones de grupo pero cabe recalcar que de ahí no han salido más figuras políticas; el PAN ha estado atrapado entre una familia que cada elección cuando no sale uno sale el otro.

Así que en este partido no hay mucho que decir, que están en crisis también es cierto, RICARDO GONZALEZ, podría darle un refresh , siempre y cuando no permita que los hilos los muevan quienes arriba mencionamos; podrá el funcionario todavía de la COEPRIS rescata el PAN de las garras de la familia SALAZAR.

Hay que reconocer que MORENA es un partido nuevo en Matamoros y aunque muchos han liderado esta bandera ha sido para llevar adelante el proyecto nacional de AMLO el cual resultó triunfador, pero a nivel local los advenedizos han querido figurar para adueñarse o adjudicárselo lo cual les va a costar bastante porque una cosa es la administración y otra el partido y para tal efecto, si, efectivamente llego un emisario de la coordinadora nacional de nombre CARLOS ANTELMO MORA para ordenar estos temas de partido y mediante un lineamiento nacional decidir quién se gana la dirigencia.

Cabe señalar que la encargada de organizar la estructura electoral se merece un diez, la ingeniero SILVIA BURGOS pudiera llevar mano, pero por el momento incluso nos avisan que hay personajes de MORENA que andan SIN CONTROL en los ejidos levantando ya encuestas y demás sobre necesidades, la pregunta es ¿con la bandera de quien o de que si la administración todavía no empieza? cuidado con lo que hacen MORENOS porque el gusto pudiera durarles solamente tres años y eso no quieren verdad, o si ¡¡¡¡¡¡.

Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmail.com