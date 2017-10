La Danza de los 2 mil 271 millones de pesos

* Auditoría Superior investiga presunto desvío de recursos de Leticia Salazar y Carlos Canturosas.

* En Nuevo Laredo, se calientan los ánimos con la vista puesta en las elecciones del año 2018.

Una danza de 2 mil millones 271 mil pesos tiene en el ojo del huracán a dos ex presidentes municipales fronterizos, quienes no han podido sustentar fehacientemente su destino en las cuentas públicas de los años 2014 y 2015.

Aunque el ramalazo ya se veía venir, debido a las inconsistencias mostradas y que previamente ya habían sido observadas por la Auditoría Superior del Estado, el petardo les está estallando en pleno rostro a Leticia Salazar Vázquez, ex alcaldesa de Matamoros y a Carlos Canturosas Villarreal, ex presidente municipal de Nuevo Laredo.

Uno de los primeros indicios para que Salazar y Canturosas empezaran a poner sus barbas a remojar, fue sin lugar a dudas, primero el procedimiento que se le siguió al ex Presidente Municipal de Tula, Juan Andrés Díaz Cruz por incurrir en desvíos de recursos.

Como se recordará, el primer paso fue cuando el Congreso de Tamaulipas no aprobó las cuentas públicas del Ayuntamiento de Tula y de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado COMAPA, correspondientes al ejercicio 2015 por lo que pidió a la Auditoría Superior del Estado actuar en consecuencia al no poder justificar cerca de 27 millones 500 mil pesos.

El cielo se le cayó en pedazos al exalcalde de Tula, cuando el dictamen de la Auditoría Superior del Estado concluyó que las partidas de egresos de dicho municipio no fueron debidamente justificadas y comprobadas, principalmente en lo que se refiere a obras y adquisiciones, contratación de servicios, manejo de bienes e inmuebles y contabilidad gubernamental

Los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, quienes dictaminaron en contra de las cuentas públicas de Tula y de la Comapa, encontraron irregularidades, en el caso del Ayuntamiento por un monto de 19.5 millones de pesos mientras que el del organismo operador, fue por 8 millones de pesos.

Otra señal de que iban por personajes que se despacharon con la cuchara grande, fue la detención del exgobernador Eugenio Hernández Flores, el pasado 6 de octubre, con todo y que tenía a los un equipo de abogados de los más calificados.

Como un simple ejercicio de sentido común puedo afirmar que si al ex presidente municipal de Tula, por un monto de 20 millones de pesos ya le están aplicando todo el rigor de la ley, a los demás personajes, se les augura un destino muy parecido.

Aunque no es lo mismo 20 o 27 millones de pesos que desvió el expresidente municipal de tula, a mil 584 millones del predio de Altamira que supuestamente se adjudicó indebidamente Eugenio Hernández Flores, a través de prestanombres o los 2 mil 271 millones de pesos que no han podido justificar su aplicación los ex presidente municipales de Matamoros y Nuevo Laredo.

Porque a como vemos el asunto, la impartición de justicia debe ser pareja, sin distingos de colores y para ello, están señalados a dos personajes de extracción priista, como lo es Juan Andrés Díaz Cruz ex presidente municipal de Tula y el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores y dos ex presidentes municipales panistas, Leticia Salazar Vázquez de Matamoros y Carlos Canturosas Villarreal.

Porque en la aplicación de la ley y llevar justicia a los ciudadanos, es una responsabilidad del aparato judicial, además del recién integrado Comité de Participación Ciudadana, que es comandado por Arturo Narro Villaseñor el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Los ciudadanos están de plácemes, porque estas acciones que están viendo por parte de las autoridades, podría ser el principio de una lucha frontal en contra personajes que participaron en actos deshonestos y de corrupción y pensaban que seguían protegidos por el manto de la impunidad y de las complicidades, sin embargo, parece que esto va en serio.

Existe mucha efervescencia política en Nuevo Laredo, en donde los ánimos se están calentando con acciones y movimientos de personajes que quieren ser tomados en cuenta para los diversos puestos de elección popular que estarán en juego el próximo año.

Por lo pronto, en el Partido Revolucionario Institucional, solo los golpes y los puntapiés se escuchan, ya que recientemente, la diputada federal Yahleel Abdala Carmona, fue acusada de querer imponer a Carlos Reséndiz como presidente del Comité Municipal en Nuevo Laredo.

Aunque lo niegan, las confrontaciones entre los liderazgos de los sectores y organizaciones están a la orden del día, lo mismo ocurre en MORENA, con cuando menos cuatro vertientes y no se diga en el Partido Acción Nacional, que quienes ya se fueron, pretenden regresar a base de descalificaciones y venderse como los únicos salvadores de su partido.

La pregunta obligada es en los principales partidos…¿Quiénes tienen la responsabilidad de poner orden? para que no se les haga bolas el engrudo y lleguen a las contiendas electorales con fortaleza y capacidad competitiva.

