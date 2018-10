Factor entre dos

Por: José Efraín Caballero Sevilla

La debutante consulta ciudadana

La consulta a la ciudadanía con respeto a la construcción o no, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México; es el debut como la primera de las demandas importantes hechas por la población, con respecto a su derecho a la inclusión en la toma de decisiones importantes dentro del interés nacional.

Independientemente del resultado de la consulta, este ejercicio democrático tiene la función de involucrar al ciudadano como el verdadero rector de las políticas públicas en el país, ya que se le ha ninguneado sistemáticamente y excluido en los intereses que le infieren.

Se ha tomado positivamente de parte de la ciudadanía esta innovadora convocatoria, pero difiere en el posicionamiento de parte de los actores políticos contrarios y opositores al régimen entrante, donde se ha generalizado una confrontación y denostación a este ejercicio.

Y eso es algo normal, y de esperarse de parte de los llamados “rivales políticos” que en las propias palabras del promotor de la consulta, Andrés Manuel López Obrador, le resulta algo que va en concordancia con la línea crítica desde épocas anteriores a su victoria presidencial.

Pero lo que resulta anómalo, es el punto de vista generalizado de manera coincidente, entre un amplio sector de personalidades, sobre la viabilidad con respecto a la conclusión de las nuevas instalaciones aeroportuarias.

Cuando lo trascendental de esta consulta, es la contradicción a la clase empresarial, donde se lanza el mensaje sobre acabar con su supremacía en las políticas y proyectos públicos económicos; que entre otras cosas, ya sabemos que se dispuso hasta de las afores de los trabajadores para invertir en esta megaobra.

Por lo tanto, se haga o no el nuevo aeropuerto, la línea trazada ya de parte de los que serán quienes dirijan las riendas del país, va en pro de hacerlo de la mano de las mayorías, y no de un pequeño grupo empresarial que, argumenta que los ciudadanos no saben lo que quieren, y por eso hay que decidir por ellos.

Esta acción, es parte de la renovada democracia, que los amplios sectores sociales respaldaron con su sufragio este 1° de julio, y el escenario actual, representa una batalla de algunos grupos para seguir con las anteriores concesiones y el manejo del presupuesto gubernamental.

Según diversos dictámenes, el colegio de ingenieros civiles de México (CICM) prevé que la opción de hacer dos pistas áreas en la base militar de Santa Lucía, rebasaría en más de 153,508 millones de pesos; mientras que Sergio Samaniego de Grupo Rioboó, aseguró que el aeropuerto de Santa Lucia con todo y la penalización económica por la cancelación costaría 200 mil millones, lo cual traería un ahorro de 80 mil millones, ya que está presupuestado en 280 mil millones por el gobierno actual.

Entre lo que son “peras o manzanas” y se realicen cualquiera de las 2 opciones, la aparición en escena de este nuevo actor, que son las consultas ciudadanas ha entrado de lleno en el escenario nacional, y estará siendo un instrumento de comunicación entre gobierno – sociedad; lo cual seguirá poniendo muy nerviosos a más de 2 personajes de la vida pública nacional.

