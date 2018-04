FACTOR ENTRE DOS

Por: José Efraín caballero Sevilla

La declinación que viene

Las estrategias de campaña de los concursantes en esta elección presidencial, tendrán la necesidad de modificarse dado el escenario actual, ya que de seguir en esa línea quienes disputan lejanamente el segundo lugar, se vislumbra ya una victoria aplastante del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador el día de la elección del 1º de julio.

Pese a lo que se había mencionado por diversos analistas, con respecto a que López Obrador había alcanzado su tope electoral meses atrás, dicha hipótesis se ha ido desdibujando, ya que en cada sondeo demoscópico, resulta con mayor porcentaje preferencial y sigue en ascenso y parece no tener fin.

Esta situación se ve con mucha preocupación de parte de los contendientes, por lo que impera la necesidad de modificar el ajedrez político y muchas veces hay que sacrificar piezas secundarias para proteger al Rey, ante el riesgo de estar en posición de jaque.

En el tablero no está en juego solo un candidato, si no un sistema político y económico de gobierno; ya que existen 2 modelos de nación ofertados en las presentes elecciones: el del continuismo con el modelo neoliberal representado por José Antonio Meade, Ricardo Anaya Cortez y Margarita Zavala, vs. el del cambio sustancial de López Obrador. Inclusive el Periódico Británico “The Economist” en días pasados en un editorial declaró que el político tabasqueño es el único de los cuatro presidenciables que representaría, en caso de ser electo, una ruptura con el pasado.

José Antonio Meade como funcionario en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, operó la continuidad pasando la estafeta de este modelo en los dos periodos administrativos transexenales, ya que este proyecto tiene más de 30 años de vigencia en el País desde la instauración del neoliberalismo en los años ochentas.

Margarita Zavala como independiente propone el mismo modelo, innegablemente la influencia operativa corresponde al ex presidente Calderón, así como Ricardo Anaya que representa el conservadurismo y la derecha, de llegar a la silla grande mantendrían sin cambios el sistema actual, solo hay que echar un vistazo a su desenvolvimiento, en el cual de manera coordinada coadyuvaron en la materialización de las reformas estructurales.

Ante este panorama, los movimientos para contrarrestar a quien puntea en las preferencias cuantitativamente, exige acciones más importantes que buscar el voto golondrino, que es arrebatarle los votos a uno u otro contendiente de parte de los electores indecisos, más que eso por necesidad exige la suma de las diversas fuerzas políticas que representan el mismo proyecto neoliberal.

Hablamos de la que será la declinación de un candidato presidencial; en los próximos días y semanas se estarán viendo señales sobre este fenómeno, que de hecho ya están haciendo acto de presencia en el escenario político actual.

Los acuerdos datan desde la inclusión de Javier Lozano Alarcón, un Calderonista de cepa y por ende un Zavalista destacado, al equipo de campaña de Meade Kuribreña en meses pasados, y la acción más reveladora es el mensaje reciente via Twitter donde Meade mencionó textualmente: “Bienvenida al debate, @Mzavalagc. En honor a la verdad, jamas he dudado de que tú y tu familia viven de acuerdo con su ingreso bien habido. Lamentablemente, no veo lo mismo en el caso de @lopezobrador_ y @RicardoAnayaC.” (sic).

En octubre del 2017 Margarita Zavala rechazó pudiera declinar a favor de un candidato más competitivo, mencionó: “Todas estas (declaraciones)… de que voy a declinar por el PRI, es una absoluta mentira, estuvieron encerrados tantos días para salir con ello”.

Pero en la política nada está escrito, todas las piezas se mueven por intereses mayúsculos y desempeñan un papel en el tablero político donde se busca ganar la partida con estrategias, y si hay que sacrificar una pieza y se traduce en la posibilidad de ganar el juego, y representará una victoria en su conjunto, mas aun cuando todo señalaba previamente una derrota.

La campaña se pondrá muy interesante, saber si les es posible con estas declinaciones que en realidad son adhesiones, lograr superar porcentualmente al candidato puntero en la elección que tiene un techo alto, algo que aun así según Pitágoras a la naciente coalición no le estaría alcanzando, pero le daría un final mas competitivo a la elección, esperemos ver los movimientos consecuentes en los próximos días y que hará Obrador para mantener su enorme ventaja.

Querido lector le deseo tenga un excelente día, nos leemos la próxima.

