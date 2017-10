LETRA PÚBLICA

LA DERECHA NO FUNCIONO

RODOLFO SALAZAR GONZALEZ

Circula en las redes sociales de manera viral un vídeo en donde aparece José Antonio Meade Kuribreña, (un tecnócrata mexicano que pertenece a la comunidad libanesa de nuestro país y que no milita en ningún partido político) llegando a las instalaciones del Rancho San Cristóbal propiedad de Vicente Fox, quien acude junto con su esposa Martha Sahagún y una breve comitiva, constituida por sus dos hijastros a recibir a este funcionario del gobierno de Peña Nieto, que según los expertos en escenarios políticos a futuro será el candidato del PRI a la presidencia de la República.

Por algún momento llegue a pensar que este viaje del Secretario de Hacienda de Enrique Peña al entorno en donde viven los Fox’s sería de utilidad rentable, en materia política para este mexicano, a quien sus fans describen como “un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, un buen hermano, de un carácter muy amable y que siempre anda contento” esta definición me causo un poco de hilaridad porque quien la formuló nunca ha estado cerca del ámbito del actual Secretario de Hacienda; pero por el hecho de ser el próximo candidato del PRI es natural (si no sucede algún imprevisto) que le encuentren todas las virtudes que pueden existir en una persona que está señalado a competir por el cargo de mayor importancia y relevancia política y económica en nuestro país y en América Latina con excepción de los Estados Unidos.

Después de pensar un poco llegue a la conclusión de que este político mexicano que llego al rancho de Fox en un helicóptero oficial acompañado de varias personas, cometía un error político al hacer público permitiendo que se grabara su estancia en el rancho San Cristóbal, en donde Vicente Fox, del brazo de Martha Sahagún lo esperaba en las instalaciones de la casa para recibirlo con un cálido abrazo y presentarle a los hijos de Doña Martha, quienes inmediatamente abrazaron con mucho cariño al precandidato del PRI a la presidencia de la República.

Antes de morir Carlos Monsiváis dejo escrito un texto memorable en el que explicaba porque la alternancia que representaba Fox era un suicidio político. Este admirable escritor y autentico cronista de la vida nacional, afirmaba que Fox representaba a la derecha; y que esta tendencia ideológica tenía muy mala reputación en la historia de México. Además Monsiváis, cito la genial declaración que en su momento en Oaxaca el enorme Francisco Toledo, había formulado cuando le preguntaron porque apoyo a Labastida. Este legendario pintor explicó su voto con un espléndido razonamiento: “Porque Fox me da miedo, me recuerda a Hitler”.

Todavía está en nuestra memoria colectiva el hecho indubitable de que Vicente Fox hizo pedazos a Francisco Labastida cuando participaron en un debate público. Fox era un ranchero, alto, franco, contundente y arrollador, que aún no demostraba la locura que finalmente conocimos los mexicanos durante el desarrollo de su mandato. Y recuerdo a Labastida como un

político adocenado, sin la inquietud y la garra que era menester utilizar en contra de la barbarie verbal de Vicente Fox, quien salió adelante en ese debate y triunfador de las elecciones en el año 2000, y se convirtió en un parteaguas de la hegemonía política que el PRI había constituido a lo largo de la historia con el fenómeno político conocido como “El Presidencialismo Imperial”.

Lo importante de las declaraciones de Monsiváis, era que Fox representaba la derecha política, y que por eso mismo constituía un peligro para México. Por eso encuentro delicado y peligroso para el país que un precandidato de la importante dimensión de José Antonio Meade haga públicos sus atenciones al visitar en su casa en estos momentos álgidos en que esta por designarse dentro de dos meses a los candidatos a la presidencia de la República por el PRI y por el frente que constituyeron el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, a Vicente Fox, que representa en nuestro país la derecha más ignorante e irracional que pueda representar este personaje pintoresco que acabo con la tradición diplomática y hospitalaria de México en el concierto de las naciones del mundo.

Visitar y darle nivel político a Vicente Fox es no tener una percepción política de lo que este personaje representa para la historia y para la realidad nacional. Porque quedo establecida la certidumbre de que el sexenio de Fox, no representó la transición, que los mexicanos esperábamos, para crecer en la paz social, y obtener las reivindicaciones dentro de un estado de derecho, que se le debe al pueblo de México, ofreciendo un proyecto socioeconómico tangible, que no fuera beneficiario de las elites financieras y consolidara un proyecto de educación laica que formalizaran una cultura popular; y sobre todo que no hiciera de la macroeconomía un fetiche como hasta ahora lo ha sido.

Estamos conscientes de que Fox representa todo aquello contra lo que Benito Juárez expresó en la larga lucha que sostuvo contra la derecha nacional e internacional. Por lo que a continuación ofreceré una reseña brevísima de lo que la derecha en México hizo en la historia de nuestro país en contra del benemérito de las Américas: Se opuso al movimiento de independencia. Se opuso a la promulgación de la ley de supresión de fueros eclesiásticos y militares. Se opuso a Sebastián Lerdo de Tejada cuando desamortizó los bienes eclesiásticos. Se opuso a la Constitución de 1857. Se opuso a la decisión del presidente de la suprema corte Benito Juárez cuando asumió estatuariamente la presidencia de la República y la instalara en Guanajuato.

Celebró el triunfo de Miramón cuando venció en Veracruz las tropas juaristas. Celebró la noticia de que el gobierno de Miramón recibiera en calidad de préstamo un millón de pesos que se convirtieron en trece y que fuera el pretexto para que Napoleón III invadiera México.

Celebró con júbilo que Maximiliano estableciera su gobierno en México. Consideró como un iluso a Juárez cuando constituyó en Chihuahua el Gobierno republicano en contra de Maximiliano.

Se encolerizó cuando Juárez derrota en Puebla al imperio extranjero; criticó de salvaje al presidente Juárez, por que no impidió que el consejo de guerra fusilara a Maximiliano. Se opuso a la creación del libro de texto en la época de López Mateos, y finalmente se ha opuesto a toda política social que equilibre la economía de la inmensa mayoría a quien prefieren que se debata entre la miseria y la ignorancia. Esa es la derecha que representa Fox.

