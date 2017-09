EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

LA DOBLETERA

Duro se le fueron a la regidora del municipio de Mante Adriana Avalos Robles por ser dobletera.

En una carta que le dirigieron al Ing. Jorge Espino Ascanio, auditor Superior del estado de Tamaulipas, se consiga que esta dama cobra como regidora en el ayuntamiento mantense que preside Juan Francisco Leal Guerra, y además trabaja en el Instituto Tecnológico Superior de El Mante.

Pues ya la denunciaron porque la gente se pregunta cómo le hace para trabajar en los dos lados presuntamente en el mismo horario. Pues se le fueron encima sin contemplación y ahora vamos a ver qué dice el señor auditor de Tamaulipas.

Además les cuento que ya trasciende que desde la secretaría de administración se está abordando el modelo de la renta de vehículos para el gobierno del estado de Tamaulipas.

No es un modelo nuevo para nuestra entidad, ya se ha probado en los dos sexenios anteriores, y ahora ya se diseña el proyecto de la renta de muchos vehículos bajo ese esquema. Se pretende ahorrar una buena cantidad de dinero ya que no se comprarían las unidades.

También les cuento que tengo una gran duda. Porque no se si debamos de estar de plácemes junto a algunos victorenses que sí lo están. Me refiero a Manuel Muñoz Cano y su escudero de muchos años Paco Cruz y a Carlos Cabrera.

Los primeros son priístas de hueso colorado y tienen años viviendo del presupuesto público de Tamaulipas y de otros estados de la república como Chiapas. Y el segundo fue en la pasada elección candidato independiente a diputado local, pero perdió en la zona centro del estado de Tamaulipas.

Los tres recibieron sendos premios por proyectos políticos de la Academy of Political Arts and Science. Esto fue en la ciudad de Washington, D.C.

Y aunque no es un premio que refleja fielmente las carreras de los tres, ellos sí presumieron en las redes sociales esta distinción. Manuel Muñoz dijo que pusieron “en alto el nombre de Tamaulipas en México y Hispanoamérica” y Carlos Cabrera indicó que era un “motivo más para seguir adelante trabajando por el bienestar de la GENTE”.

El primero es descendiente de un personaje (Manuel Muñoz Rocha) que envolvió en la oscuridad al país con un asesinato político, y ostenta parentesco con Fernando Cano, un priísta tamaulipeco buscado por la ley.

El segundo se ostentó como candidato independiente en las pasadas elecciones locales (2016), perdió, y en cuestión de semanas se le quitó la independencia y se enroló en un trabajo en la burocracia estatal, cazando una buena oportunidad laboral para él.

En fin. ¿Celebramos? Creo que no, porque en realidad no se han convertido (al menos no aún) en líderes sociales que luchen para la reconstrucción del tejido social en Tamaulipas.

Y en otras cosas, hay que decir que desde su luna de miel el hijo de en medio del alcalde priísta de Matamoros Chuchín de la Garza sigue estando al pendiente del dinero presupuestal del ayuntamiento que dirige su padre.

Alejandro de la Garza (El Yaye) es quien verdaderamente maneja el dinero público, al margen de la ley porque por él nadie voto en las urnas, pero su papi se lo permite.

Pero ahora trasciende que ese ayuntamiento tiene grandes problemas de dinero, ya que se ha gastado sin moderación y en quién sabe qué. Siempre bajo la autorización de El Yaye.

Con decirles que a veces Chuchín de la Garza autoriza un presupuesto para algún proyecto, pero antes de aplicarse ese dinero el monto pasa por las manos de El Yaye y este ha modificado varias veces lo autorizado por su papá.

¿Quién manda realmente en Matamoros? ¿El papá o el hijo? ¿Quedará Matamoros endeudado después del pasó de Chuchín y su familia por esas oficinas? Hay que recordar que el ahora alcalde no tuvo muy buenos resultados administrativos cuando fue titular de la Junta de Aguas de Matamoros (Comapa).

Es más, corre la versión no oficial de que los super asesores del ayuntamiento fronterizo en mención (Alejandro Ostos, el premiado Manuel Muñoz Cano, entre otros) ya han manifestado que se debe reestructurar el gasto en el ayuntamiento matamorense porque ya escasea el dinero público.

MAQUIAVELITO

… El nuevo comité directivo estatal del PRI Tamaulipas empezará a funcionar bajo la presión de algunas demandas laborales las cuales le harán desembolsar varios millones de pesos.

