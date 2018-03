CUADRANTE POLÍTICO

POR FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO

LA ESTRATEGIA DE CHOQUE DE ANAYA, ES UN FRACASO

A escasas 72 horas de que den inicio las campañas en el país, la derrota presidencial del candidato panista Ricardo Anaya, empieza asomar por primera vez, en los mensajes de la nomenclatura cabecista en Tamaulipas.

Recientemente uno de estos comunicados, señala que, sea cual sea el resultado de la elección del primero de julio, el actual gobierno estatal, trabajará institucionalmente con quien gane la sucesión presidencial. Sin mencionarlo por su nombre, los cabecistas, aluden a AMLO.

Mientras esto sucede a nivel de palacio, en el Comité estatal del panismo, que preside Quico Elizondo, tampoco hacen ya mucho énfasis sobre el anayismo. Pareciera que el cabecismo lo que busca ya desde ahora, es salvar su propio proyecto, a sabiendas de que Anaya está frito, y sin mayores posibilidades de ganar la elección.

Coincidentemente, son cada vez más las voces y las opiniones de reconocidos columnistas nacionales, en el sentido de que, desde el más alto cargo federal, se ha dado la orden de que, cualquiera, menos el cabeza de cerillo.

En anteriores columnas les explicábamos que, Anaya cometió un error muy grave, al lanzarse de manera frontal contra el actual grupo en el poder, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto.

La estrategia de acumular adversarios, y de avanzar mediante un estilo de choque, diseñado y operado por el anayismo y sus gobernadores afines, no ha dado resultado. Todo lo contrario, ha resultado un completo fracasó.

Ejemplos de nuestra aseveración, sobran: en Veracruz, la soberbia del gobernador Miguel Ángel Yunes, ha sido el principal motor, para que le crezcan los enemigos, tanto del PRI, como de MORENA. El estado jarocho se encuentra metido en una encrucijada, donde la persona más afectada podría ser el propio hijo del gobernante, candidato a la gubernatura.

Me parece que no son tiempos de seguir restando, y enfrentando todo lo que se mueve. Creo que ha llegado la hora de sumar, pero no se ven indicios por ningún lado. Al contrario, la prepotencia y la mal entendida autosuficiencia siguen siendo enarboladas como la bandera más visible del presenté político.

Por ese camino de la altanería a ultranza, el anayismo camina lenta, pero inexorablemente hacia una estrepitosa derrota. Ya solo restan 90 días.

Me pregunto, ¿si Anaya es derrotado, seguirá prevaleciendo la misma actitud de choque y belicosidad contra los nuevos liderazgos políticos de los Pinos? ¿O se dará un cambio total, producto de las nuevas circunstancias?

ALMARAZ SIGUE APOYANDO A LOS NÚCLEOS SOCIALES; XICOTENCATL NO LEVANTA

Aquí en la capital, mientras que el alcalde Oscar Almaraz Smer, sigue avanzando en su posicionamiento favorable a su reelección, su oponente, el ex independiente y cuestionado panista, Xicoténcatl González Uresti, sigue siendo rechazado por la verdadera militancia azul.

¿VICTOR SAENZ O HECTOR ESCOBAR A LA SEBIEN?

Ante la salida del Secretario de SEBIEN Gerardo Peña Flores, mismo que aparece ahora como el nuevo Secretario General del PAN, existen versiones de que, dos de los funcionarios cabecistaS que más se perfilan para dicho cargo, son el actual jefe de la oficina del gobernador, Victor Manuel Sáenz Martínez y el actual titular de educación Héctor Escobar Salazar.

El primero iría a Bienestar Social, en función de su relación de hermandad que tiene con Peña Flores, y juntos harían el uno dos, en el PAN y la operación de la política social, en los tres próximos meses.

Y el segundo, Héctor Escobar, lo sacarían de la SET, para evitar el terrible desgaste que ha tenido, al frente de una dependencia compleja que hasta ahora le ha quedado grande. En la SET, se requiere de alguien con mayor experiencia.