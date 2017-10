RESEÑA POLÍTICA

Por: Juan R. de la Sota

La Falsedad del PRI

Si el PRI aspira a realizar rigurosa selección de candidatos a puestos de elección popular, como lo dijo su líder Sergio Guajardo Maldonado, tendrá que rechazar el amiguismo, influyentismo, compadrazgo, el capricho, la presión, el soborno y el chantaje, advertencia que difícilmente cumplirá, porque simple y sencillamente, no se manda sólo.

Incurrir en viejas prácticas del aporreado régimen priista y que lo llevaron a perder la Gubernatura, el Congreso y varios municipios, como el protagonismo, la falsedad y simulación, no le garantizan buenos resultados, pues deben entender que la militancia y el electorado están hartos de tantas mentiras y no tan fácil los volverán a engañar.

El líder Guajardo, aún no reconoce que la gente le ha perdido la confianza a su partido y que deberá hacer mucho para recobrarla. Considera que el priismo estatal le va creer que seleccionará los políticos que merezcan ser candidatos y eso no es cierto, está mintiendo, pues llegarán a las candidaturas aquellos priistas que sean recomendados por los altos mandos de la dirigencia nacional priista y por quienes mandan en el PRI de Tamaulipas.

Reitero, el ex diputado local, ex funcionario federal y campesino Guajardo Maldonado, no debe olvidar que él no llegó sólo a liderazgo del PRI Estatal, tendrá que recordar que ahí fue impuesto por un grupo de poderosos priistas que tienen a su cargo el instituto político en esta entidad.

Guajardo, tendrá que aceptar las candidaturas que le recomienden, él no va a seleccionar a nadie ni tampoco hará caso de las propuestas de la mayoría priista, de las bases ni mucho menos de otros ciudadanos, por lo que tendrá que reaccionar para hablarle de frente y con la verdad a quienes le dan la fuerza y el voto para asumir al poder, de lo contrario deberá prepararse para enfrentar otra humillante derrota.

Considero que Checo Guajardo, no se negará a aceptar candidatos a diputados, senadores y para las planillas a las alcaldías que recomienden los ex gobernadores Egidio Torre Cantú, Eugenio Hernández Flores y Manuel Cavazos Lerma, así como de altos funcionarios del Gobierno Federal.

Lo que está muy claro es que muchos participan en la selección de candidatos, menos los priistas y la sociedad que son los que hacen el trabajo y dan el voto para llevarlos a los puestos de elección popular.

Guajardo Maldonado, aseguró que su parido será extremadamente riguroso en la selección de quienes abanderen las candidaturas del tricolor y que aplicarán revisión minuciosa de los expedientes de los aspirantes a los puestos de elección popular.

Dudo que rechace propuestas de candidatos que presenten Egidio, Eugenio y Manuel Cavazos y si lo hace se convertirá en un títere descabezado y sin la oportunidad de ocupar un puesto de liderazgo ni tan siquiera de seccional, por rebelde y no atender las exigencias de quienes mandan en su partido.

Si Manuel, Egidio y Eugenio, proponen a alguien para la candidatura a Diputado, Senador o Alcalde y no aprueban esa selección estricta, no les dirá que no atenderá a su recomendado, tendrá que someterse a lo que estos políticos digan, pues si no lo hace estará cavando su tumba política.

Y si el Presidente Enrique Peña Nieto, recomienda para las candidaturas al Senado y a las diputaciones, ¿a poco le va a decir que no? Tendrá que atender su petición, pues donde manda capitán, no gobierna marinero.

Es un hecho que hará caso de las propuestas de Egidio y Geño. Ahora, si se rebela contra Cavazos y Peña Nieto, tendrá que enfrentar la orden del superpoderoso Carlos Salinas de Gortari, con quien no se juega y el cual desde donde está manda en México, aunque muchos lo nieguen.

Tan temido es Carlos Salinas, que cuando viene a México provoca crisis y mucho nerviosismo entre muchos políticos y empresarios.

Lo que debería hacer el líder Checo Guajardo, es y a la voz de ya, asumir con responsabilidad el que cargo que le han conferido los manipulados consejeros políticos, dedicándose a trabajar de tiempo completo en colonias, barrios, ejidos y zonas urbanas con todos los sectores sociales, gestionando la solución de las demandas de los tamaulipecos.

Es con trabajo serio, responsable y con compromisos cumplidos como se obtienen los resultados, no con promesas que no habrá de cumplir, toda vez que él no manda en el PRI y sólo es un instrumento de quienes mandan en este instituto político.

Guajardo, tiene que activarse y si nada más está haciendo como que trabaja para ceder espacio a la competencia política, no debe quitarle el tiempo a quienes aún creen en el PRI.

Es más, no debe invertir más su tiempo y no digo dinero, porque el poco que les corresponde de las prerrogativas se lo gastan en asuntos personales.

Pues el dirigente estatal del PAN, Francisco Elizondo Salazar, ya advirtió que están trabajando fuertemente para ganar las senadurías, diputaciones y las alcaldías, es decir que habrá de llevarse el denominado “carro completo” y si lo dice es por algo. En política sí se dan los acuerdos y consensos.

Correo: jrdelasota@hotmail.com