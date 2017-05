La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LA GOTA QUE DERRAMO EL VASO

Ni duda nos queda el cobarde asesinato supuestamente por parte de un comando armado de la activista y dirigente del Colectivo de Desaparecidos del municipio de San Fernando, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, es la gota que derramo el vaso y vino a evidenciar el alto índice de inseguridad y la ola de violencia que de un tiempo a la fecha se ha desatado en Tamaulipas.

La ejecución de la dirigente del Colectivo a la que en el 2012 le secuestraron a su hija Karen Alejandra Solís Rodríguez, cuyos restos encontró tres años después en una fosa clandestina, pero logró la detención de los criminales, realmente ha calado hondo en el sentir de los más de los tamaulipecos, pero también hay indignación en México y repudio generalizado en organismos nacionales e internacionales, entre éstos la SEGOB, CNDH, UE, ONU y ONGs, entre éstos AI y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), los que por separado están demandando justicia.

Enterado del caso a través de su cuenta oficial de Twitter el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue el primero en condenar el asesinato de la activista del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, a la que ejecutaron en la noche del 10 de Mayo cuando llegaba a su casa, a cuyos familiares el mandatario estatal envió sus condolencias.

Por cierto minutos más tarde, en la misma cuenta el mandatario estatal tuiteó que “El@gobtam no permitirá que la muerte de Miriam Rodríguez sea una estadística más #NoALaImpunidad”.

La Secretaría de Gobernación condenó y lamentó el asesinato de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, representante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas, la que fue acribillada a balazos durante la noche del pasado miércoles por el grupo de hombres armados que irrumpiéron en su vivienda, en San Fernando, muriendo cuando era trasladada a un hospital.

Frente a los lamentables hechos el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, instruyó al Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, contactar con los familiares de la víctima para prestar cualquier apoyo que sea necesario, asegurando que exigió a las autoridades locales realizar una investigación a profundidad para esclarecer las causas de éste crimen y castigar a los responsables.

También la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, la que ya fue ratificada por Trumb en su cargo, lamentó el asesinato de Miriam Rodríguez, “la que buscaba justicia para su hija asesinada y para otros padres que sufrieron lo mismo, escribió la diplomática en su cuenta de Twuitter. Con lo que queda demostrado la noticia del asesinato de la activista trascendió la frontera.

Por su parte la Procuraduría General de Justicia en Tamaulipas, en conferencia de prensa, informó que abrió una investigación por el homicidio de la señora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.

El dirigente del Colectivo de Familiares y Amigos de Tamaulipas, Guillermo Gutiérrez Riestra, dijo que Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, era una señora próspera y propietaria de un negocio, una mujer elegante que contrastaba con la dureza y firmeza en sus argumentos y no se andaba por las ramas, la que sufrió mucho por el secuestro de su hija, la que con su coraje y tenacidad y sin el apoyo alguno de las autoridades logró detener a los secuestradores de su hija y ella misma los entregó a las autoridades.

La señora Miriam, según nosotros, presentía su muerte, ya que nos aseguran que hace dos semanas dijo a una persona de su confianza : “a mi van a matar un día, de eso no tengo duda” y la mataron. Pero ya nada más falta que detengan a los asesinos y de antemano nos atrevemos a creer que eso va a tardar un poco. Por lo pronto el Lic. Gutiérrez Riestra como dirigente del Colectivo de Familiares y Amigos de Tamaulipas, demandó el inicio de procedimientos administrativos y penales al Secretario General de Gobierno, Procurador de Justicia y Secretario de Seguridad Pública.

Por cierto es insistente el rumor de que el diputado local del PAN Carlos García González y hoy por hoy presidente de la Junta de Coordinación Política de los diputados de la 63ava Legislatura de Tamaulipas, se va del Congreso y va a ocupar su lugar el también diputado local, Jesús María Moreno, mejor conocido por “El Chuma”, lo que para muchos ya es un hecho.

Lo que nos llama la atención porque no recordamos haber visto antes un movimiento semejante entre los dipus del PAN, mayormente que al diputado García González se le refleja en la cara el gusto o la satisfacción por el cargo que desempeña en el H. Congreso del Estado y ahora resulta que sin decir agua va, se va, lo que da márgen a la especulación.

Así las cosas para unos el legislador matamorense se va, supuestamente, porque quiere iniciar su campaña cuanto antes ya que entre sus más grandes anhelos está el ser alcalde de su querido Matamoros, pero otros ven las cosas de otro color y estiman que su retiro pudiera ser consecuencia del golazo del Código Penal que tuvo que enmendar el señor que manda en Tamaulipas, del que nos aseguran que él y el Chuma son amigos desde la infancia.

Al que no hay que perderle la huella es al doctor Felipe Garza Narváez del que no sabemos su paradero o por donde anda y mejor todavía que anda haciendo. Para nosotros esto nos se acaba hasta que se acaba y nuestro amigo dijo cuando se fue del PRI que no se iba a descansar, haciendo hincapié en que va a seguir en el activo buscando la mejor forma de servir a Tamaulipas en todo sentido.

“Quiero sumarme al esfuerzo de todos los ciudadanos que queremos un estado con prosperidad para nuestra juventud, nuestros hijos”, remarcó. En lo personal creemos que el Dr. Garza Narváez es poseedor de un gran capital político que no hay que desaprovechar, son 45 años de experiencia en haber, lo que muchos no pueden decir.

Por cierto está cerca su cumpleaños, una raya más en el tigre, decía mi tata.

A mi no me la crea, pero como analistas políticos estamos viendo que de repente como que al candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, le comienza a brillar su estrellita. Como que lo metiéron de joka por si se les hace bola el engrudo a Del Mazo y Josefina con doña Delfina de MORENA, la que al parecer es el enemigo a vencer y no va a llegar, apuéstele.

Por cierto el diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado, Carlos Alberto García González, dio a conocer que después de una serie de foros y encuentros con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, así como con organizaciones no gubernamentales y diversos segmentos de la población, “existen las condiciones para crear la nueva Ley de Cambio Climático en Tamaulipas.

Quien lo iba a decir que el que fuera su gran cuate y hoy por hoy es el Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, asegure ahora que “el si puede ganarle a Andrés Manuel López Obrador en la contienda presidencial del 2018”; dijo además que con el apoyo de la gente y bajo un proyecto por México que convoque a partidos de izquierda y sociedad civil, podrá obtener el triunfo.

Con el orgullo de representar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) los estudiantes de la Facultad de Música y Artes (FMA), Juan Elpidio Castillo Flores, Carlos Alfredo Purata Hernández y Jesús Aram Castro Castillo, se destacaron en los primeros lugares de la Competencia Estudiantil de Grabación realizada por la organización de ingenieros de audio a nivel mundial, Audio Engineering Society (AES).

El rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, en su reciente visita al Centro Universitario Sur, se reunió con los jóvenes alumnos del octavo semestre de la Licenciatura de Música, los que le compartiéron sus experiencias en éste certámen celebrado en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, reunión en la que los felicitó por su destacada participación, señalando que han puesto muy en alto el nombre de su Facultad y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, bien.

Fernando Gutiérrez Barrios, al que unos ven bien y otros no tanto, dijo alguna vez que “gobernar exige experiencia, serenidad y vocación; gobernar es sobre todo tener toda la mirada y el oído alerta; gobernar es un oficio superior que no puede desempeñar los improvisados y mucho menos los improvisados soberbios”.

