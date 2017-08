Por La Libre

La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para provecho de gentes que si se conocen pero que no se masacran.

Por Edelmira Cerecedo García

Ni Guerra, Ni Paz, asì de simple, no hubo acuerdo nadie dio su brazo a torcer, todos marcaron sus límites y se levantaron en pie de lucha, vinieron a competir, están seguros de lo que ofrecen y saben lo que traen, asì se comportaron los priistas de Tamaulipas ante el llamado del CEN del PRI ni Oscar Lubbert, ni Sergio Guajardo y mucho menos, mil menos Alejandro Guevara decidieron declinar, esta vez no salieron con la cara larga y de institucionales como aquella vez que los sometieron y obligaron a cargar con la gris candidatura de Baltazar Hinojosa, esta vez, pelearan por lo que creen pueden hacer suyo, sin embargo, quien rige esta lucha por conseguir la aprobación de los consejeros este próximo sábado 26 de agosto, está por debajo de la expectativa, le quedo grande la yegua a José Murat, no pudo domar a nadie, no pudo hacer nada por la militancia y no consiguió que se pudieran poner de acuerdo, bien me lo decía mi abuela, saque eso de envalentonada donde debe y no con los débiles, en Tamaulipas se topó con pared, con un priismo desangrándose, pidiendo oxígeno, casi mutilado, pero vivo, a punto del colapso, como para llegar este 2018 enfrascado en estado de coma pero bajo los cuidados de los propios priistas, para iniciar entonces y apenas una recuperación con lo que quede con vida.

La elección sigue, todavía restan dos días para conseguir la mayoría de los votos, el estado se divide y en algunos lugares es descomunal el nombre del otro, Oscar Lubbert se ha refugiado en la estrategia de la víctima ha provocado pánico entre la militancia, esta extorsionando a los priistas desde sus redes, Alejandro Guevara le apuesta a sus Padrinos, y a Dios, hace mensajes de bienaveturanzas y sabe perfectamente hacer su juego, Sergio Guajardo permanece sereno, sin dar estocadas, porque sabe que quien nada debe nada teme, porque lo único que pretende es retomar las riendas del partido y poder hacer la catástasis que nadie pudo hacer desde el 2016 y eso provocó heridas profundas y expuestas hasta infectarlas y hacer que tengan que mutilar una parte, urge lo primero, lo que propone justamente Guajardo pactar la unidad, hacer de las debilidades todas las fortalezas posibles para poder conseguir la meta que se requiere, no se trata de prisas se trata de seguridad en lo que se esté haciendo, algo que el acelere de LUBBERT no tiene idea, y prefiere hacer de una elección una guerra, una contienda y de su gente un batallón para luchar y no para unir, Alejandro Guevara busca aliados, se compone de la gente que siempre ha estado fiel, sus amigos los guardias, su fiel jefe de prensa y uno que otro orador escritor de poemas y discursos a los que llaman columna y lo ponen de héroe, sin embargo sabe a que juega, y sabe que este es un momento ideal para conseguir lo más por lo menos sin necesidad de pelearse.

Vamos a esperar que vengan a comprar el amor de los consejeros, que los vengan a convencer, veremos realmente si la lucha vale la pena o si siguen en la misma ilusión de democracia mientras se pueden destrozar políticamente grillando a la militancia del partido, que por primera vez, ha demostrado que son revolucionarios.

La UAT todo listo para la llegada de José Suárez Fernández.

Si, académico, asì debe de ser, con el conocimiento que se requiere para manejar la mejor casa de estudios de Tamaulipas, para delinear proyectos y reconstruir el tejido autónomo de la Universidad considerada el alma mater de este Estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas esta lista para poder apoyar a quien marcara una era de Verdad, Belleza y Probidad en toda la extensión de la palabra, un nuevo aspecto se dará y el nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de cada una de sus facultades tendrá como elemental portar y contribuir su conocimiento para el progreso que se le debe de dar a la sociedad Tamaulipeca y a todo México portando siempre con orgullo el nombre que ha hecho de muchas generaciones creadores de un desarrollo que mejora por sobre todo el conocimiento que se otorga a través de catedráticos, doctores y master en las diferentes ramas.

Xicoténcatl.

Un municipio fuerte se hereda, y esos quienes dejan esa herencia son hoy los abuelos, los adultos mayores, los hombres y mujeres que han dado su potencial en el desarrollo de una Industria Azucarera que es potencial a nivel nacional, hombres y mujeres que no permitieron ni se dejaron arrebatar jamás de lo que forjaron, hoy todos ellos, son parte de la sociedad de Xicoténcatl, este municipio que hoy conduce Vicente Verastegui Ostos y que su esposa la Señora Noemy González de Verastegui pone gran amor y atención para con ellos.

“Es interminable la energía que pueden contagiar, es imposible dejarlos de escuchar, dejarles de aprender”, eso es lo que constantemente dice la Presidenta del sistema DIF de Xicoténcatl quien convive con los abuelitos los fines de semana, y misma que su esposo el alcalde Vicente Verastegui Ostos puede con gran ternura hablar de ello y soltar con una mirada de amor el comentario sobre el agradecimiento a esos adultos mayores que reciben con tanto cariño a su mujer y le hacen la vida siempre más ligera, “el peso de estar al frente del DIF es más liviano cuando cada uno de los abuelitos y abuelitas abraza a MIMI, Y SE AFERRAN A ELLA, COMO CUAL PADRE A SU HIJA”.

Asì pues este mes de agosto, mes destinado al adulto mayor, el Ayuntamiento y el DIF realizo el evento para los abuelitos del municipio de Xico, donde se dio el reinado 2017 y pudieron disfrutar de regalos, pero sobre todo, de amor, de mucho amor en cada nota musical que bailaron con las autoridades que son parte de que ellos tengan ese aliento de vida en su esplendor, únicos y maravillosos, amados y llenos de deseos de bienestar es el cuadro que se puede quedar grabado en la mente, pero sobre todo, de felicidad, esa que no se da de mentiras, sino que es como la de la inocencia de un niño, pero con la sabiduría de un anciano.

Y asì bien hablando de Xicoténcatl este 8 de septiembre a las 11:00 de la mañana será el 1 Informe de actividades del Alcalde Vicente Verastegui Ostos, en esta agenda de Informes también está ya El Mante con la fecha de 7 de Septiembre, así poco a poco se ira armando el primer año de administración de los 43 municipios y llevara a ser el resultado del Informe de Estado que esta pronosticado en tres Informes en diferentes Municipios.

La Grilla

Y después de los Informes, quienes se reeligieran, y la tormenta del rumbo del 2018 aun no está dada, esto apenas comienza y lo que está sucediendo ni siquiera es el ensayo de lo que realmente pasara, pues las decisiones jamás las toma uno solo, de querer todos, de poder, solo el Uno sabe….tienen tarea.