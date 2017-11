Por la libre

“La guerra no consiste solo en la batalla sino en la voluntad de contender”

Por Edelmira Cerecedo Garcìa.

Y bueno ya se sabe en algunos lugares que en los primeros de diciembre estará el registro de quien abanderara el PRI, A MUCHOS no les gusta la idea de un candidato externo, que no sea cien por ciento puro del priismo, pero en realidad quien es puro de una doctrina, todos tienen ciertas situaciones que parecieran tornarse de colores diversos en ocasiones, y la realidad de todo esto es que se perdió el rumbo, y en lugar de dividir simplemente en dos posiciones al país prefieren seguir explotando a la sociedad con fantasías de partiditos, con verdes, con azules, amarillos, guindas, morados y que se yo hasta turquesas que nunca podemos atinar si es turquesa azulado o turquesa verde, en fin, todo esto, lo que hace es fragmentar màs y màs a la sociedad, y perder la fe en los partidos pero peor aún, perder la fe hasta en los Independientes o Ciudadanos, LA VERDAD ES QUE SE PERDIO LA FE EN LA POLITICA, y mientras todo está hecho bolas, el abstencionismo ya no es parte de esta era, pero lo que si es el voto de castigo, no màs pa joder al de enfrente, y es justo en esa parte donde empieza la triste historia de la equivocación en gobiernos que no tienen la mínima idea de dónde empieza el hilo y donde termina….y quien la lleva, exactamente usted y yo, mientras ellos andan en su gozadera y departiéndosela con los de màs partidos políticos para seguir negociando la sucesión que al cabo ya se dieron cuenta que la mejor manera de obtener el poder es diciendo que los de enfrente no son buenos, y que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedaran, y otros que quieren mantenerse poderosos, por el simple hecho de creer que son reyes, donde la corona esta partida en grupitos.

Y el que entendió, entendió, y el que no pues ya tiene tarea, pero la verdad es que los políticos de las boletas estarán los nombres de conocidos, y lo mejor ya no nos van a tener que marear con la lectura del currículo de vida de cada uno de ellos, mientras que si existen algunos que son buenos, o que al menos pueden hacer mucho más, pero la realidad esta tan jodido el asunto, que actualmente la sobrevivencia del diario se conquista con una despensa y una buena entretenida a los niños, y con eso ya tienen en la urna un voto, y usted ya condeno a quienes no queremos políticos con mejoralitos, sino políticos que tengan visión y con ella convine las verdaderas acciones que son por obligación sin tener que hacer tanta fiesta, como rehabilitar una calle, hacer banquetas, barrer los espacios públicos, la verdad la política no se basa en obras, se basa en la acción humanitaria.

PERO VAMONOS A LO QUE ESTA AL BORDE DEL DESBORDE

Realmente existen personas que desean de todo corazón una posición en un partido, y no hablo del fut bol, sino de partido político, y creo que como todo siempre existe alguien que se ve en la posición de todas las organizaciones como la líder, y en este caso tenemos a una que, primero dijo querer el ONMPRI, y metida al mil incluso se sintió fuera de lugar y de grupo por no ser tomada en cuenta, luego le dieron no la dirigencia pero si la secretaria de la Organización COLOSIO, que después por azares del destino termino al frente, hoy en dìa la cosa se puso màs color de hormiga, pues nuevamente quería el ONMPRI, pero no, no fue asì, entonces dio paso a que su apego con Alejandro Guevara Cobos el Diputado que compro la franquicia del PRI en Mante, y quien a posición es hoy en dìa el que trae la caravana de participantes de solo su gente, este personaje femenino está proyectado para la posición del PRI MX que aun ocupa Adrián Guevara.

Las llamadas no se hicieron esperar y a la Gerente del PRI de Alejandro Guevara Cobos que es Guadalupe Acevedo le llego el reclamo del porque se andaba adelantando la estrellita, que debe de respetar los tiempos, pues ya estaba anunciándose con una imagen de face page invitando a que se unieran, con su número de teléfono para que se comunicaran, pero la cosa solo paso a ser una màs de las muchas a las que se han adelantado la gente de Alejandro Guevara Cobos, pues últimamente y como dueño de la concesión en Mante trae la disposición en todo su esplendor del acomode las piezas, e incluso trae hasta las candidaturas, pues se autoseñala como candidato a la Senaduria o a la Presidencia del Mante, y no me quiero imaginar que de ser esto tenga ya preparada la lista de regidurías bajo el brazo, esperando ver al menos 5 de sus allegados que le sirven el café, y como no, si algunos querían desde la pasada ser regidores, por ejemplo Gerardo Ponce, quien al no ser un elegido, diserto por el cobijo del comprador del Partidor.

Si usted no sabe quién es la persona de la que le hablo ….. usted tiene una segunda tarea y se le está acumulando.

NOTA DEL DÌA.

Mire usted observe los foros a nivel Estado que se están llevando a cabo, a quien vio usted participando, estaba alguien màs que no sea la gente de Alejandro Guevara y las amigas de Lupita Acevedo, pues no, claro que no, A ESTE PASO EL PRI MANTE está condenándose y dándole paso a que el PES, el Verde, y hasta Nueva Alianza se lleve a sus militantes, y mire no quiero ni empezar a creer, que hasta a MORENA como el fuerte coqueteo que se trae Julio Cesar Portales Martínez ese silencio de Julio de no destaparse y no estar en los eventos del PRI ni en nada por el estilo, nos huele a PRIMOR, COSA QUE A ESTAS ALTURAS NO NOS SORPRENDERIA, y es màs el buen Lalo Grattas seria de los màs contentos con Julio en sus filas, AUNQUE MIRE USTED, Últimamente esta màs metido en su Presidencia de la CANACO acompañando al buen Julio Almanza y porque no, a quien le dan PAN que llore, asì que mientras cierran el circulito PRI Guevara, están haciéndose en otros lados unos mega circulotes, y los màs contentos son los observadores de la política en el poder, por que nuevamente el PRI es el único afectado en esa fiestecita que se trae de visita de secciones Alejandro Guevara y Lupita Acevedo con sus acompañantes respectivo, pues realmente la resta de votos será nuevamente para el PRI, asì que o se suman o se sumen y agarran la onda de que dando el anuncio los priistas que faltan a la integración de otro partido ya les comieron nuevamente el mandado….y nada es imposible, yo ya hasta veo medio guinda el chaleco de julio portales, con una que otra manchita medio amarilla, y pues la moda es la moda, y el tema moda es MORENA, asì que nada es una locura…. LOS ESPERO CON SUS RESPUESTAS DE TAREA.