PRESENCIA

ANA LUISA GARCIA

La herencia de Torre Cantú

De los dichos a los hechos

MORENA y el tema migrantes

1.- Simultáneamente la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado difundió la posible reestructuración de la deuda pública que pesa sobre los hombros de la actual administración y que le fue heredada por sus antecesores; y en el otro extremo de Tamaulipas, en Tampico, la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra señaló al secretario de Obras Públicas de Torre Cantú por dejar obras inconclusas con una inversión que supera a los 600 millones de pesos. Ambos temas merecen una amplia explicación.

A la maestra Magda parece que le está llegando la soga al cuello porque entre las obras inconclusas está los mercados municipales y el lugar donde están instalados provisionalmente los locatarios ya está siendo reclamado para marzo, que era la fecha fijada para la terminación de los trabajos. Usted recordará las dificultades para convencer o más bien obligarlos a que se salieran para poder arrancar las obras.

Esto además implica un pago por el alquiler de donde están alojados, la alcaldesa sabe que si no le entregan los mercados en el tiempo señalado le puede estallar un conflicto, que tiene mucho de político, lo cual no atenúa su explosión.

Por lo que hace a la reestructuración de la deuda estatal, la titular de las finanzas, María Gabriela García Vázquez tendrá que realizar una muy buena exposición del tema, precisamente por lo que ella misma reconoce, la volatilidad del escenario económico. Para hacer comprensible el impacto futuro que tendrá, porque es obvio que en este país no se van a componer las cosas pronto, sino todo lo contrario.

Y para que se asuma el nuevo compromiso con pleno conocimiento de causa, con el encarecimiento que tendrá esa renegociación. Y que justifique porque es necesaria.

Todo eso porque estamos en los tiempos de la transparencia y rendición de cuentas, además porque el Gobierno del Cambio así lo ofreció.

2.- De las medidas de ahorro que tendrá el Gobierno del Estado en el ejercicio de 2017 y que fueron expuestas por el titular del Poder Ejecutivo este jueves, debemos celebrar el destino que se dará a esos recursos encausados a mitigar el impacto del aumento de los precios que afecta a las familias tamaulipecas. Así lo precisó el mandatario estatal y a nuestro ver uno de los puntos importantes en este renglón es mantener los costos del servicio de transporte público.

No aumentar las tarifas de la transportación urbana beneficiará a un gran número de familias. A lo expresado por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en el Salón Independencia de Palacio, se agrega la declaración del Secretario General de Gobierno, César Verástegui, quien reconoció la disposición mostrada por los concesionarios a quienes se les apoyará con un esquema especial para implementar la renovación gradual del parque vehicular.

Sin embargo no todos los concesionarios están conformes o no se dialogó con todos. Al difundirse la noticia tuvo su efecto en la zona sur, particularmente en Altamira, a quienes al parecer no se les informó sobre esta medida, por el contrario aseguran tener la promesa de que a mediados de febrero se les autorizaría el incremento en tarifas.

El transporte de Altamira, según los concesionarios, trabaja con números rojos, de ahí que planean ir a un paro de no aprobarles un incremento en los pasajes. Seguramente luego de estas declaraciones, la Secretaría General de Gobierno habrá dialogado con ellos, para ofrecer el mismo esquema de apoyos que se dio a una parte del sistema de transporte. La cuestión es que este es uno de los temas más importantes de beneficio social, dentro de la cadera de acciones anunciada.

3.- El documento presentado por el gobernador es una larga lista de puntos que en su mayoría responden al clamor social, son asignaturas pendientes del Estado, muchas de ellas derechos constitucionales incumplidos; otros corresponden a temas que están en el debate nacional y local. Algunos figuran en la agenda del Congreso de la Unión.

Uno de los reclamos es el referente a reducir el financiamiento a los partidos políticos para lo que se prepara ya una iniciativa federal, por eso el mandatario dijo que “impulsará” reformas para disminuir recursos a los institutos políticos.

Otro reclamo social que tuvo respuesta en el documento dado a conocer por García Cabeza de Vaca, es el referente a garantizar el acceso a servicios de salud y medicamentos a todas las personas en Tamaulipas; abasto de medicamentos en hospitales y clínicas, que desde luego es a lo que debiera estar comprometidas las instituciones de salud públicas, pero que sabemos sufren desabasto.

Todo esto suena muy bien, y se puede mejorar con una plataforma virtual donde el ciudadano común pueda dar seguimiento a lo ofrecido por el gobierno de García Cabeza de Vaca. Transparentar, permitirá en cada municipio constatar que efectivamente se está haciendo lo prometido para ese punto geográfico, como es el caso de los 100 comedores en los municipios con mayor carencia alimentaria, pobreza extrema y vulnerabilidad.

Así como los de una segunda etapa, con otros 100 comedores en zona de pobreza moderada, alcanzando un total de 10 mil comidas diarias gratuitas para quienes más lo necesitan.

Darle seguimiento dará confianza al ciudadano y pasaremos de los dichos a los hechos.

3.- MORENA se reactiva como partido con nuevas estrategias de comunicación, capacitación para su militancia y adoctrinamiento de la filosofía que ha venido promoviendo Andrés Manuel López Obrador, porque de esto dependen los resultados que pueda obtener en la sociedad tamaulipeca.

Además de su estructura partidista estatal encabezada por el maestro Enrique Torres Mendoza, y del presidente del Consejo Estatal, Antonio Leal Doria, se suma ahora la presencia del diputado federal, Juan Romero Tenorio, en una amalgama de ideas en torno al fortalecimiento del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

En rueda de prensa en esta capital se dibujó la estrategia que están impulsando para garantizar los derechos humanos de los migrantes mexicanos. Por lo pronto están alertando a los connacionales para que no firmen la forma 1-407, la cual con engaños las autoridades de ese país han logrado la renuncia voluntaria a su residencia.

Este y otros mecanismos de orientación y acompañamiento de migrantes mexicanos ha puesto en funcionamiento MORENA, de eso se da cuenta en un blog creado especialmente para informar y asesorar a los paisanos que están siendo amenazados con procedimientos que atentan con sus derechos. El nombre de este espacio virtual es,

migrantestamaulipasblog.wordpress.com