LA HORA MARCADA

Por La Libre

Casi candidatos

Por Edelmira Cerecedo Garcìa.

Si algo ha sido la bandera del PAN en sus discursos, es LOS PRI Y SUS ACARREADOS, EL PRI Y SUS IMPOSICIONES, EL PRI Y SU DEDAZO, EL PRI Y SU MONOPOLIO, EL PRI Y SHA LALALALALALA, PUES bien, hoy el Partido Acción Nacional emitió su voto para designar en la coalición de la tan famosa formula “Por México al Frente”, si, resulta que realizo esta coalición con el PRD de Alejandra Barrales y Dante de Movimiento Ciudadano, hizo cadena manita de puerco y se posiciono para que su partido fuera quien lanzara al candidato de la misma, y obvio resulta que la mejor opción entre miles de panistas era RICARDO ANAYA, nadie màs se pudo subir a jugar o contender, pero calma, esto no es imposición, es unidad, es acuerdo por lo mejor, claro, eso lo dijo el Presidente del PAN entonces ese era Ricardo Anaya, tras todas las opciones agotadas y para que el pecado fuera menos, hoy se llevó a cabo la votación por el chico maravilla, y obvio que creen, pues gano, jajajajajaj, era broma, pero si, gano.

Entonces pues el discurso de lo que màs odian, se volvió una práctica, y por poner un ejemplo, dieron paso a la democracia, y en Tamaulipas el azul gris, se volvió azul mar azul fiesta, después de un silencio bajo las mangas y no decir LOS REGISTROS YA ESTAN, ayer se volcaron todos los ruidosos a registrarse, de este modo, ayer Chucho Nader y hasta Maki Ortiz con algo que ellos no hacen como LOS ACARREADOS EN EL PRI, acá les llaman amigos que apoyan sus aspiraciones, asì que EL PECADO SOLO CAMBIA DE PERSONA Y DE NOMBRE, PERO RECUERDEN ES PECADO, y entonces se enciende la verdad de un pueblo, y se desborda por todas partes hasta en las redes, reclaman, y piden cuentas, pero en este momento, muchos en lugar de esto, les decimos, aquí no acaba esto, LOS ASPIRANTES PODRAN SER MUCHOS LOS QUE VAYAN A REGISTRARSE, PERO ADIVINE, UNA PRACTICA QUE ABORRECEN DEL PRI Y SE LLAMA DEDAZO, JAMAS LA PRACTIVARIAN EN EL PAN, POR ESO aquí el PAN AHORA SERA LAS CANDIDATURAS POR DESIGNACION DEL NACIONAL, NADA QUE VER CON ESAS PRACTICAS CORRUPTAS DE LOS PRIISTAS QUE TANTO ABORRECE ANAYA.

PERO MIENTRAS ES PAN O TORTILLA, déjeme le digo, que las votaciones en Xicoténcatl estuvieron en un 90 % de la militancia asistiendo a poner su apoyo, y es que la Presidenta del comité municipal, María Piedad Velázquez Rodríguez señalo que tiene un padrón de 250 militantes activos, entre los cuales asistió el Alcalde Vicente Verastegui Ostos quien se registró también el pasado sábado como aspirante a la candidatura por el VI Distrito a la Diputación Federal y así mismo asistió la Coordinadora de los Registros Civiles en Tamaulipas Mariela López Sosa, cerrando la casilla a las 4 de la tarde con una votación bastante alentadora para los panistas que hoy ya prácticamente tienen candidato, el cual se dará a conocer el miércoles oficialmente.

Por lo tanto, la incertidumbre del priismo sigue el cierre del YO MERO hoy se realizó, y la esperanza de que José Antonio Meade cambie la estrategia de impacto para la campaña cambie prevalece en todos, mientras el populista de ANMLO sigue subiendo como la espuma, porque soy realista y se me está leyendo sabe que soy sincera el señor trae un vuelo que no lo tiene ni Obama, y si quiere que realmente no gane pónganse a dejar de escribir en las redes sociales situaciones en contra de los gobiernos que ya hemos calado, y no sabemos qué está pasando en la mesa de las negociaciones, nadie somos gobierno para saber, Y SI CREEMOS QUE SI SABEMOS MAS POR QUE LOS CRITICAMOS, ESTAMOS AYUDANDOLE A ANMLO, así que no importa si es ANAYA O MEADE al que quiere defender, aprenda a guardar los cometarios en un archivo oculto, el país se lo va agradecer.

2018…….ELECCIONES

1.-Es oficial que Ismael Cabeza de Vaca será el candidato al Senado por mayoría relativa por el PAN.

2.- Alejandro Guevara Cobos y Yalhee Abdala candidatos al Senado por el PRI estuvieron recorriendo casi los 43 Municipios para reunirse con la militancia priista y reafirmar compromisos, verse a la cara y decirles quienes son y por lo que quieren trabajar.

3.- El Precandidato por el Sexto Distrito Tino Saenz Cobos también estuvo recorriendo su Distrito para culminar en Aldama

4.- La Convocatoria del PRI se anuncia para que sea después del dìa 20 en que el CEN por fin suelte rienda a la aventura.

5.- EL CHICO TONI STARK, si, tenemos al súper héroe que conjunta y junta a los mejores hombres y mujeres para dar batalla lo anuncian siendo quien va en la recta final para consagrarse como el posible precandidato del PRI, convirtiéndose en un líder Alfa tras el pasado evento en Mante en el salón Mediterraneo en Ciudad Mante……usted tiene tarea, si sabe quién es tiene un 10 y si no estudie.

EN LA PARTE OFICIAL

El Mante

Sin lugar a duda una de las acciones que el Mante necesita es el apoyo del gobierno municipal a cargo del Ing. Juan Francisco Leal Guerra, que se convierten en paquetes de material de block y láminas, los cuales son dados a los habitantes de distintas Colonias de El Mante, esto a través de la dirección de bienestar social, que dirige en el municipio el Arq. Noé Ramos Ferretiz; estas actividades tienen el firme propósito de mejorar la calidad de vida de los mantenses, lo cual es una de las prioridades de esta administración.