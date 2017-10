T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“LA INGRATITUD DEL GOBIERNO FEDERAL”

LO QUE ME PARECE una muy marcada ingratitud e irresponsabilidad social y política, es la postura adoptada por el Gobierno Federal, “al retrasar criminalmente” los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), porque los encargados de agilizar la entrega de estos recursos para la reparación de daños a escuelas, áreas deportivas, edificios públicos y a hogares de familias afectadas, dejan a la deriva esta clase de problemas, cuya cuestión por obviedad, ya viene generando un extremo clima de inconformidad e indignación entre las familias tamaulipecas, situación adversa que ha venido ocurriendo hasta hoy en día en los municipios de Altamira y ciudad Madero, principalmente, comunidades pertenecientes a la zona conurbada del sur de Tamaulipas, aparte de los cuantiosos daños registrados por esta misma situación en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

EL CLARO EJEMPLO de la irresponsabilidad del FONDEN, a la que con marcado encono hago referencia, es que, los recursos para reparar daños ocasionados a escuelas por las lluvias de noviembre del año pasado 2016 en Madero, estos apoyos aún no han aterrizado, lo que me hace pensar que, si los 30 millones de pesos para reparar tales planteles educativos, no han llegado a tiempo, menos llegarán los montos financieros que habrán de necesitarse para los casos del municipio de Altamira y del puerto fronterizo Neolaredense, para que con tales dineros, se obre a la reparación de los perjuicios provocados por las inundaciones generadas en días pasados en ambos municipios.

GERMAN PACHECO DÍAZ, Director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Educativa en Tamaulipas, fue quien expuso que en el municipio de Altamira, una escuela primaria y un kínder de la Colonia Pradera, fueron los más afectados por las lluvias, por estar estos inmuebles ubicados geográficamente en la parte considerada más baja de esta población, situación que mantiene a las familias de estos lugares, bajo un clima de temor y zozobra, en caso de llegarse a suscitarse más torrenciales aguaceros, como los registrados la semana pasada.

POR LO QUE, si los recursos del FONDEN, por lo de la contingencia del año pasado aun no llegan, esto quiere decir que a los responsables del Fondo Nacional de Desastres Naturales, poco o nada les importa ayudar a las víctimas de este tipo de perjuicios, cuestión por la que creo que, los funcionarios tienen que entender y por supuesto razonar y comprender, lo de agilizar los montos económicos para la reparación de daños en los pueblos de Tamaulipas por lo de las inundaciones.

NUEVO LAREDO, como ya lo dije, en estos momentos también ha venido padeciendo agravios por los desastres naturales, cuya cuestión es también por inundaciones, detalle por el cual creo que, la Federación “LO ANTES POSIBLE DEBE PONER MANOS A LA OBRA”, porque si de allá de la metrópoli o de México, no se obra con voluntad para ayudar a las familias afectadas por los fenómenos climatológicos, entonces las familias como siempre suele suceder, sufrirán los embates del abandono gubernamental, todo porque los del FONDEN se han venido haciendo de la vista gorda en esta clase de problemas.

AHORA BIEN, lo que me parece inconcebible e imperdonable es que, “si saben que hay mucha necesidad para resolver los problemas generados por inundaciones, esto a los del Fondo Nacional de Desastres Naturales, les es ambiguo, ecuánime e indiferente, tema que lacera a la sociedad y más a la gente pobre que fue afectada por los daños generados por las lluvia y las inundaciones, en Altamira, Madero y Nuevo Laredo, cuestión que esencialmente, “No debe dejarse al olvido”.

LAS FAMILIAS siguen en espera de que lleguen los recursos para que se les ayude en reparar sus casas y también se reparen las Instituciones educativas. Pero la verdad es que no hay avances reales sobre este tan lamentable problema, cuestión en la que las instancias Gubernamentales, deben exigir al FONDEN, para que se apruebe el tema financiero, para rescatar a la gente del grave marasmo social que han venido enfrentando por lo flagelos suscitados en Tamaulipas.

