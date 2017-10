David Ed Castellanos Terán

La ley a secas canijo

La frase acuñada a Benito Juárez: “A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la Ley a secas”, dicho también relacionado a Porfirio Díaz dibuja perfectamente la impunidad y opacidad de los gobiernos priístas como a los únicos dos sexenios panistas de Fox y Calderón. Dicen que en 2018 llegará MORENA, aún lo dudo, pero estoy seguro que de ser así no saldrá librado de esta “maldición”.

Pero este juego de palabras además de encajar perfectamente en las esferas de la élite política de México, igual alcanza y evidencia a las autoridades estatales como a las mismas municipales de los gobiernos rojos, amarillos y azules. Son palabras que juntas se convierten en un traje a la medida para todos los políticos nacionales.

Mire usted, existe un fanático de Andrés Manuel López Obrador de nombre Adrian Oseguera Kernion, que es el actual Coordinador de Organización de MORENA en Ciudad Madero, Tamaulipas. Este ciudadano que no paga impuestos pues debe al menos de puro predial unos 20 millones de pesos en relación a diversos predios en los que figura como propietario y/o copropietario; además simple y llanamente de acuerdo al Código Municipal, no cumple con todos los requisitos para obtener su carta de residencia por lo que se fue a su casa con las manos vacías e invadido por la impotencia.

Adrián solo por creerse uno de los nobles nacidos en el municipio petrolero imaginó que iba a obtener su carta de residencia pero el Juridico del Ayuntamiento de Ciudad Madero, le negó rotundamente el documento por lo que Oseguera, interpuso un amparo ante el Poder Judicial, quien ya mandó pedir a la Administración municipal rendir un informe ante la negativa y aquí como diría Porfirio Díaz, “la ley a secas” y será esta la que terminara de hundir a Oseguera Kernion o la misma que le dará la razón, pero de recibir la negativa a su proyecto de contender por la alcaldía podría sucederle lo que al Titanic.

¿Recuerdan la frase? “A los amigos, justicia y gracia…” pues uno de los principales constructores de vivienda en México, Eduardo Vela Ruíz, es el mismo propietario del Velas Riviera Maya en Playa del Carmen y del Grand Velas Resort Los Cabos, en donde se vende el taco más caro del mundo, platillo que solo aquel dichoso que tenga más de medio millón de pesos podrá degustar.

Este ciudadano gozó de entera gracia y justicia por parte de su amigo el ex alcalde de Tampico, Gustavo Rodolfo Torres Salinas (2013-2016), quien a través de su ex director de Obra Publica José Fernández Espinola, permitió que la constructora de Vela Ruiz, edificará dos torres de unos diez pisos en la colonia Las Flores, edificación que presuntamente se construyó bajo la opacidad de la justicia pues este martes la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, aprehendió a Fernández Espinola y su compinche Eduardo Camacho, también ex funcionario en la administración de Torres Salinas en donde existió según las actas de Cabildo un regidor de nombre Juan José Sarmiento, gerente operativo de la misma constructora propiedad de Vela Ruíz y socio restaurantero de este magnate tamaulipeco muy querido por la ciudadanía.

Finalmente Fernández Espinola y Camacho, fueron liberados este mismo martes pues el delito del Ejercicio Indebido de Funciones, por el que fueron capturados alcanza fianza y omite la reparación del daño, sin embargo puso a temblar a estos dos personajes y a muchos otros ex funcionarios estatales y municipales pues de poco a poco la procuración de Justicia en Tamaulipas, parece tomar fuerza de cambio y su primer gran golpe fue el encarcelamiento del ex gobernador Eugenio Hernández que ya se prepara psicológicamente para enfrentar un proceso en Estados Unidos. Sin duda después de él vendrá el llamado de la justicia para otro puñado de ex servidores públicos que no hicieron del todo bien las cosas.

Quién haya hecho turbio, vaya tomando sus maletas y que en el vuelo no se encuentren con la turbulencia de los vientos del cambio que bien podrían traerlos de vuelta y ponerlos tras las rejas. Se dice que el ex mandatario Egidio Torre Cantú, ha puso a remojar su característico bigote, como igual hicieron con sus barbas los ex alcaldes panistas Carlos Cantú Rosas de Nuevo Laredo y Leticia Salazar, de Matamoros quienes ya están en la mira del procurador Irving Barrios que sigue dando de qué hablar en Tamaulipas pues se quiere limpiar su penosa imagen que le dio el Michoacanzo.

