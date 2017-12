T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LA LEY ES LA LEY Y EL QUE LA HACE LA PAGA…!

QUIEN O QUIENES infringen la ley, tienen que ser objeto de la aplicación de la misma, y paguen sus pecados en base a la infracción o el delito cometido, esto viene a colación, porque hay innumerables políticos ex funcionarios que, en su momento se adornaron sin tal vergüenza, para hacerse aparecer como honestos “los non plus ultra” y ahora que están fuera del poder público y político, unos andan escondidos y otros huyendo cual vil delincuentes, por el fundado temor a ser detenidos y vaya que tienen mucha razón, porque aquellos que incurrieron en el robo del dinero de los pueblos que gobernaron, no solo tendrán que devolver los recursos hurtados, sino que tendrán que ser puestos tras las rejas.

EJEMPLOS DE esto, hay muchos aquí en Tamaulipas y lo peor “para los amantes de lo ajeno con charola”, es que ya no tienen el padrino que les podía echar la mano, es decir, el que intervenía para que no se les molestara y menos que fueran a pisar la cárcel, pero hoy en Tamaulipas, el político ladrón, del partido que sea, tendrá que responder en el marco de la ley, al delito en el que haya incurrido. Porque debe entenderse que la acción penal debe sin objeciones de ninguna especie, aplicarse a quienes hayan violentado la ley y por esta razón fundamental, “toda una gama de delincuentes de cuello blanco, “ya han puesto, pies en polvorosa”, por el temor, repito, a ser objeto de la acción penal y por ende “privárseles de su libertad”.

RECORDEMOS que en Nuevo Laredo, el ex Alcalde de aquel puerto fronterizo CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, con bombo y platillo, se manifestaba honesto y transparente, pero recientemente, salió a la luz pública que el ex edil que dijo, “haber recibido una medalla, presea o reconocimiento” de un organismo “nacional fantasma”, por haberse probado que él, “ERA EL MEJOR ALCALDE DE TODO MÉXICO”, porque en su gobierno se manejaba con honestidad y alta eficiencia, en la revisión de sus cuentas públicas, ejercida por la Auditoría Superior del Estado, salió a recluir que, “este sujeto de baja caterva moral” tiene un pendiente financiero de poco más de 900 millones de pesos.

DE IGUAL manera, sucedió con la ex Alcaldesa de Matamoros, LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, la que también recibió el reconocimiento nación al que, “tanto cacaraqueo” por sentirse la mejor alcaldesa de México”, distinción que al igual que la de su compadre del alma Carlos Canturosas, no le valió de nada, esa enorme e increíble distinción, con la que, Leticia, pensó que saldría del gobierno matamorense “con la frente muy en alto” y que, “todo mundo se lo iba a creer”, pero como la ciencias exactas, son exactas y “los números no mienten”, resulta que la ex edil de Matamoros, según la ASE. Leticia Salazar Vázquez, está seriamente involucrada en un desfalco de un mil 387 millones de pesos, lo que refleja que esta mujer “fue más viva o más mano larga” que se compadre Canturosas, por la diferencia en dinero en torno a los faltantes en sus respectivas cuentas públicas.

Y QUIEN en el mismo sentido, “de alarde” de que, “es la mejor alcaldesa”, por el reconocimiento que le otorgó la Asociación Nacional de Alcaldes, se encuentra nada menos que la Presidente Municipal de Reynosa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ la que, creyéndose de tal manifestación, hecha por el referido organismo: pudo recientemente, contemplarse que, esta mitómana señora “tal como niña con juguete nuevo en mano” anda envuelta en una burbuja”, creída de lo que le dijeron. Pero como el tiempo es para todo, el mejor factor, ya habremos de ver “a la doña” en el futuro inmediato, “si MAKI fue honesta y transparente en su gobierno”, porque los ex alcaldes, arriba mencionado, que han sido engüilados, “han salido por debajo de la mesa” en el aspecto financiero.

PARA ELLO, les comento que, ”el que nada debe, nada teme”, pero también les recuerdo que todo aquel o aquella persona que, “se anda haciéndose aparecer como honesta, decente y transparente”, es porque algo trae entre manos o bien algo esconde y por eso, A MAKI, le urge que le crean lo que, “le ha dicho el mencionado organismo”, respecto a “ser la mejor alcaldes”, desconociéndose quien fue el insensato asesor que le vendió esta truculenta y compleja idea a MAKI ORTIZ, de que le hicieran llegar esa distinción de ser la mejor edil, detalle que para nada le funcionó a la ex Alcaldesa de Matamoros LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ y al ex de Nuevo Laredo Carlos Canturosas Villarreal, cuyo detalle por cierto nadie se lo cree a la doctora, porque Reynosa está por los suelos en obra pública, cuyo abandono, por todos los rumbos del pueblo, es evidente.

PERO ADEMÁS, esa eficiencia de la que se habla sobre el manejo de finanzas que le dijeron ha ejercido con marcado acierto, tendrá MAKI, en su momento que demostrarlo, una vez que se le llame a cuentas o que ella, rinda los informes de su Gobierno, donde la Tesorera señora o señorita ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE, dicen que tiene mucho que ver, “en algunos de pecadillos cometidos por ella o por MAKI”, cuestión que de probárseles, les originará verse en la imperiosa necesidad de ponerle a la corrida, como ya andan en plan de prófugos varios ex alcaldes, de cuyo tema, ya hemos venido dando amplia cuenta en este espacio.

